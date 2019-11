Applicaster nomme Jason Johns au poste de vice-président des ventes, régions EMEA et APAC





Applicaster, la société qui simplifie la gestion du cycle de vie des applications multimédia destinées au grand public, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jason Johns au poste de vice-président des ventes EMEA et APAC. Dans le cadre de ses fonctions, M. Johns supervisera les stratégies de marketing et de mise sur le marché des produits d'Applicaster dans les régions EMEA et APAC.

«Il existe un nombre incroyable d'opportunités sur le marché des applications multimédias, a déclaré M. Johns. Grâce à notre capacité de favoriser la croissance harmonieuse de nos clients, nous sommes très bien placés pour les saisir. Mais bien plus que par ces opportunités de marché, j'ai été attiré par la culture d'entreprise d'Applicaster qui privilégie le client, et par sa capacité et son désir de générer de la valeur ajoutée. Peu d'entreprises achètent de la technologie sans avoir une bonne compréhension de l'analyse de rentabilisation et toutes exigent une transparence absolue en matière de coût de possession de leurs investissements dans la technologie: Applicaster les comprend parfaitement et leur fournit des modèles commerciaux flexibles qui peuvent être mis à niveau et élargis en fonction de l'évolution de leurs besoins.»

Sous la direction de Jason Johns, Applicaster étendra ses activités aux marques, équipes et associations sportives, ainsi qu'aux plus grands diffuseurs, éditeurs et organisations technologiques d'entreprise.

«Non seulement Jason Johns possède une vingtaine d'années d'expérience de la vente, mais il est également réputé pour sa capacité à augmenter rapidement le chiffre d'affaires des équipes de vente qu'il dirige, a déclaré Jonathan Laor, PDG et cofondateur d'Applaster. Sa profonde compréhension de notre domaine sera inestimable s'agissant d'éclairer les clients sur les nouveaux marchés et les nouveaux secteurs. Je suis impatient de voir comment il aidera Applicaster à renforcer davantage son empreinte au sein des régions EMEA et APAC.»

M. Johns sera basé au siège d'Applicaster à Londres et rendra compte à Jonathan Laor. Il a quitté ses fonctions de vice-président des ventes mondiales d'Ooyala pour rejoindre Applicaster. Auparavant, il a été directeur des ventes EMEA de Comcast Technology Solutions et vice-président de l'expansion des affaires chez Piksel Inc.

À propos d'Applicaster

Applicaster simplifie la gestion du cycle de vie des applications multimédias destinées au grand public pour les plus grandes entreprises de médias et fournisseurs de contenu haut de gamme d'aujourd'hui. Avec ses API ouvertes et son vaste marché de partenaires, Zapp, la plate-forme SaaS (Software-as-a-Service) de la société constitue une ressource ouverte pour les entreprises qui conçoivent, développent, lancent et gèrent des applications, utilisent des services OTT et intègrent des fonctionnalités essentielles dans des applications tierces. Applicaster est présente à New York, San Jose, Miami, Londres et Tel Aviv. Pour plus d'informations, visiter le site: www.applicaster.com. Pour toute demande sur nos produits, contactez-nous à l'adresse: sales@applicaster.com.

