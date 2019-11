Déclaration appelant à une large participation à la gouvernance des écoles publiques





ALEXANDRIA, VA, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ -L'école publique est à la fois une chère tradition et un élément essentiel des démocraties du Canada et des États-Unis. Elle constitue un moyen indispensable de veiller à ce que les citoyens soient bien préparés pour élire leurs dirigeants et prendre d'importantes décisions sur la configuration de l'avenir. C'est pourquoi, dans les deux pays, l'éducation est profondément ancrée dans la communauté et pourquoi ses dirigeants doivent l'être, eux aussi.

Cette mission de l'école publique a une incidence non seulement sur les élèves et leurs parents, mais sur bien d'autres intéressés, notamment les personnes âgées et les autres adultes qui n'ont pas d'enfants à l'école, et le secteur des affaires, par exemple, qui paient des impôts pour financer l'éducation et qui ont un intérêt direct dans sa réussite. Toutes ces voix doivent être entendues mais plus, elles doivent être représentées directement dans la gouvernance des écoles.

Le meilleur moyen éprouvé pour s'assurer que cela se produise est par le biais de commissions / conseils scolaires élus localement, constitués de gens représentant toutes les sphères d'une communauté. C'est là que sont soulevées et abordées les préoccupations et que se dégagent de larges consensus. Ceci n'est possible que lorsque la gouvernance du système est spécifiquement conçue pour permettre à toute personne touchée par les écoles d'être à la table et de participer sur un pied d'égalité à leur gestion.

Les commissions / conseils scolaires ont démontré depuis des années leur efficacité à atteindre cet objectif. Ils reflètent tous les intérêts et constituent une tribune essentielle pour la considération et la résolution des opinions et des attentes conflictuelles. Les écoles publiques sont le plus grand atout d'une communauté. Toutes les personnes de la communauté doivent jouer un rôle en contribuant à leur réussite. Les efforts doivent donc être axés sur le renforcement du rôle des commissions / conseils scolaires. Les propositions visant à les abolir sont un grand pas dans la mauvaise direction.

