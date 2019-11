Bain Magique nommée parmi les Meilleurs lieux de travailtm dans de multiples catégories





MONTRÉAL, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Bain Magique a élevé le respect et l'inclusion au travail à un tout autre niveau cette année. La liste des Meilleurs lieux de travailtm au Canada en 2019 est parue, et Bain Magique a reçu des prix dans les catégories suivantes : Inclusion, Bien-être mental, Milléniaux et Femmes, en plus d'être reconnue parmi les Meilleurs lieux de travail pour ses locaux à Saint-Eustache et partout au Québec.

« Être reconnu par Great Place to Work® dans six catégories distinctes, parmi plus de 400 entreprises, c'est un accomplissement incroyable », explique Sophia Nardelli, vice-présidente des ressources humaines. « Il s'agit d'un processus de certification rigoureux qui combine l'analyse approfondie de la culture d'entreprise et les commentaires confidentiels exprimés par les employés. Depuis ses débuts en 1984, Bain Magique a toujours été une famille, je suis fière qu'après tout ce temps notre entreprise cultive encore la confiance et le respect propres à la famille, même si nous sommes maintenant 4 500 employés. »

Pour la certification Meilleurs lieux de travailtm au Canada, Bain Magique a dû atteindre une note de passage calculée à partir de sondages remplis par les employés, en plus de montrer des actions claires pour l'atteinte de l'équité et du respect dans chaque catégorie. Par exemple, pour le prix Meilleurs lieux de travail pour les femmes, au moins 90 % du personnel devait approuver que Bain Magique est un milieu sécuritaire où les gens sont traités équitablement, indépendamment de leur sexe. L'entreprise doit aussi avoir des programmes et pratiques qui promeuvent le traitement équitable et l'avancement des femmes. Le prix pour l'inclusion exigeait aussi que 90 % des employés approuvent qu'ils sont traités équitablement indépendamment de caractéristiques personnelles comme le genre, l'origine, l'âge ou l'orientation sexuelle. Pour la catégorie Bien-être mental, au moins 80 % des employés devaient convenir que leur lieu de travail est en bonne santé psychologique et émotionnelle et l'entreprise devait être dotée de programmes de qualité encourageant le bien-être mental.

Dans la catégorie Milléniaux, Bain Magique a démontré qu'au moins 30 % des employés correspond à la génération millénaire née après 1980. Un minimum de 90 % d'entre eux ont affirmé être traités équitablement, quel que soit leur âge. « Bain Magique a été nommé Meilleurs lieux de travailtm au Canada pour les milléniaux pour la deuxième année consécutive », dit Glenn Cotton, président et directeur général de Bain Magique. « Le milieu de travail de nos employés a toujours été important pour nous. Nous souhaitons conserver cette attitude même dans notre expansion sur le marché européen. Après tout, nous ne faisons pas que vendre des baignoires, nous voulons rendre les gens heureux et cette vision doit s'appliquer à nos employés autant qu'à nos clients. »

Great Place to Work® fait autorité à l'échelle mondiale en ce qui concerne les cultures d'entreprise fondées sur une confiance accrue et un haut niveau de performance. L'organisation s'appuie sur ses propres outils d'évaluation, ses services d'évaluation et ses programmes de certification pour reconnaître les meilleurs lieux de travail au monde dans une série de listes nationales entre autres publiées dans le Globe and Mail (Canada) et dans le magazine Fortune (É.-U.). Great Place to Work® offre des indices, des cadres de référence et l'expertise nécessaire pour créer, maintenir et récompenser les cultures d'entreprises extraordinaires. Cette année, plus de 400 demandes ont été reçues et plus de 80 000 employés ont participé au sondage, touchant finalement plus de 300 000 employés canadiens.

Great Place to Work® en bref

Great Place to Work® fait autorité à l'échelle mondiale en ce qui concerne les cultures d'entreprise fondées sur une confiance accrue et un haut niveau de performance. Elle est une entreprise de recherche et de consultation mondiale qui a pour mission de bâtir une société meilleure en aidant les entreprises à transformer leurs lieux de travail. Great Place to Work® offre des indices et des cadres de référence, et l'expertise nécessaire pour créer, maintenir et récompenser les cultures d'entreprises extraordinaires. Au Canada, Great Place to Work® dresse des listes des meilleurs lieux de travail tant sur le plan démographique que sectoriel. Ces listes font partie d'une étude annuelle mondiale sur les lieux de travail, dont le résultat est une série de listes à l'échelle nationale dans plus de 50 pays, y compris la liste phare de l'étude sur les 100 meilleures entreprises où travailler publiée annuellement dans le magazine Fortune. À l'échelle mondiale, ce sondage représente les opinions de onze millions d'employés et ce sont ces opinions qui déterminent principalement la sélection des gagnants. Il n'y a qu'un seul moyen de figurer sur cette liste : vos employés doivent vous choisir comme meilleure entreprise. Pour en savoir plus, communiquez avec bestworkplaces@greatplacetowork.ca ou rendez-vous à www.greatplacetowork.ca.

Suivez aussi Great Place to Work® sur Facebook , Linkedin et Twitter (#GPTWAwards #BestWorkplaces)

Nancy Fonseca, vice-présidente principale, nancy.fonseca@greatplacetowork.com, 905-601-2345;

Jen Wetherow, directrice principale, jen.wetherow@greatplacetowork.com, 778-821-1151.

Bain Magique en bref

L'entreprise Bain Magique a été fondée en 1984 à Montréal (Canada) par trois frères dont l'objectif était de trouver une façon de rénover les salles de bain sans entreprendre de travaux de démolition. Trente-cinq ans plus tard, grâce à son procédé unique de recouvrement de baignoire, Bain Magique a transformé plus de deux millions de salles de bain et est une marque connue et respectée de l'industrie. Bain Magique est le chef de file du marché de la fabrication et de l'installation de baignoire en acrylique et de murs monopièces de qualité supérieure. Les produits sont fabriqués dans deux usines (Québec et Tennessee) et vendus dans plus de 250 détaillants aux États-Unis et au Canada. Bain Magique souhaite offrir des produits de qualité supérieure et un service hors pair à ses clients résidentiels et commerciaux. Pour plus de renseignements, rendez-vous à bainmagique.com.

SOURCE Bain Magique

Communiqué envoyé le 13 novembre 2019 à 11:00 et diffusé par :