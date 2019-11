Les assureurs et des associations du secteur de la santé joignent leurs efforts pour aider les fournisseurs de soins et leurs patients à mieux comprendre l'assurance maladie





TORONTO, 13 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes et la Extended Healthcare Professionals Coalition (EHPC), regroupement de grandes associations professionnelles en santé, ont produit un nouveau guide visant à aider les fournisseurs de soins et leurs patients à mieux comprendre le fonctionnement de l'assurance maladie privée.



Le guide, publié aujourd'hui dans le cadre du Mois de la littératie financière, est destiné à ceux et celles qui fournissent des soins couverts par les régimes d'assurance maladie privés. L'objectif est de mieux faire connaître aux fournisseurs de soins le domaine de l'assurance maladie privée, de sorte qu'ils puissent à leur tour aider leurs patients à comprendre les services qui leur sont offerts dans le cadre de leurs régimes d'assurance.

« Soucieux de dispenser le meilleur service possible, de nombreux fournisseurs de soins veulent être en mesure d'aider leurs patients à déterminer si les soins sont couverts, le montant de la couverture, et ce qui est remboursable, et même de contacter l'assureur pour le compte du patient, explique Stephen Frank, président et chef de la direction de l'ACCAP. Le nouveau guide veut permettre de répondre plus facilement à ces questions. »

Le guide Comprendre l'assurance maladie complémentaire ? À l'intention des fournisseurs de soins de santé décrit les différents types de régimes d'avantages sociaux ? y compris les comptes de crédits-santé ? et leur fonctionnement, et explique une foule de termes et de notions couramment utilisés par les assureurs.

Cette publication à caractère évolutif sera actualisée au besoin. L'ACCAP et la EHPC entendent continuer de travailler ensemble à la création d'autres outils pour les fournisseurs de soins, comme des webinaires sur des questions d'assurance.

Plus de 26 millions de Canadiens sont couverts par une assurance maladie complémentaire. En 2018, les assureurs vie et maladie ont versé près de 27 milliards de dollars en prestations pour des soins dentaires et autres soins de santé.

La EHPC a pour mission d'améliorer la santé et le bien-être de l'ensemble des Canadiens, de promouvoir l'excellence et l'innovation dans la recherche et la pratique en santé, et d'aider à l'avancement, au développement, à la diffusion et à l'application des connaissances à l'appui de la santé, des services sociaux et du bien-être des Canadiens. Elle est formée des associations suivantes :

la Société canadienne de psychologie

l'Association canadienne de physiothérapie

l'Association canadienne des ergothérapeutes

Orthophonie et Audiologie Canada

l'Association des pharmaciens du Canada

Les diététistes du Canada

l'Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux

l'Association chiropratique canadienne

l'Association dentaire canadienne

l'Association canadienne des hygiénistes dentaires

l'Association canadienne des optométristes

Au sujet de l'ACCAP

L'ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 % des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Notre industrie fournit à près de 29 millions de Canadiens une large gamme de produits visant la sécurité financière, comme l'assurance vie, les rentes (REER, FERR et régimes de retraite) et l'assurance maladie complémentaire. Elle détient en outre plus de 850 milliards de dollars d'actifs au Canada et emploie plus de 156 000 Canadiens.

