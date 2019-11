Manuvie et la TTC mettent fin au litige relatif à l'affaire Healthy Fit





TORONTO, le 13 nov. 2019 /CNW/ - Manuvie, en collaboration avec la Toronto Transit Commission (TTC), sont heureuses d'avoir résolu le litige relatif à l'affaire Healthy Fit. Les termes de l'entente en lien avec une demande de règlement de la TTC de 2016 n'ont pas été divulgués.

Manuvie et la TTC restent unies dans leur engagement à l'égard de la prévention de la fraude et ont collaboré à l'enquête qui a traduit en justice Healthy Fit. Nous sommes heureux d'avoir travaillé ensemble, en collaboration avec les forces de l'ordre, pour mettre fin aux activités d'un fournisseur frauduleux. Le propriétaire de Healthy Fit, Adam Smith, a été déclaré coupable et condamné en 2017.

La fraude d'assurance est un crime. Elle entraîne de graves conséquences, notamment des accusations au criminel et même des peines d'emprisonnement, comme nous l'avons vu dans des cas extrêmes semblables à celui-ci. Les demandes de règlement frauduleuses ont aussi une incidence sur le coût des avantages sociaux et, par le fait même, sur ce que peuvent couvrir les employeurs. Cela peut nuire aux employés qui sont vraiment dans le besoin.

Manuvie continue de renforcer son programme complet de lutte contre la fraude et d'investir dans celui-ci; elle déploie donc des efforts proactifs et de prévention par l'intermédiaire de son réseau de fournisseurs dignes de confiance.

