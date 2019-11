/R E P R I S E -- Invitation aux médias - 12e édition de la Journée de formation interdisciplinaire de la Fédération des médecins spécialistes du Québec - Près de 1 000 médecins spécialistes attendus à Québec/





MONTRÉAL, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les 15 et 16 novembre prochains, ce sont près de 1 000 médecins spécialistes qui se réuniront au Centre des congrès de Québec dans le cadre de la Journée de formation interdisciplinaire (JFI) de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ). Plus important congrès de médecine spécialisée au Québec, la JFI est une occasion privilégiée pour les professionnels de se rencontrer, d'échanger, de partager leur expertise et de discuter des cas de certains patients. Ce grand rendez-vous annuel contribue également à la formation continue des médecins spécialistes et ainsi à l'amélioration des soins pour la population.

Les représentants des médias sont invités à venir entendre les conférenciers, la présidente de la FMSQ, Dre Diane Francoeur, de même que le directeur du Développement professionnel continu, Dr Sam J. Daniel.

Au programme, plus de 25 séances de formation et 15 simulations seront offertes aux participants. Vous trouverez la programmation complète ici.

Parmi les thématiques abordées, notons :

La gestion des actes terroristes et des catastrophes

Peut-on endiguer la crise des opioïdes?

La légalisation du cannabis, un an plus tard

Les troubles de conduite alimentaire chez les adolescents

Le TDAH, c'est aussi une histoire de coeur

Aide-mémoire



Quoi : 12e édition de la Journée de formation interdisciplinaire de la Fédération des médecins spécialistes du Québec



Quand : Le 15 novembre 2019, de 7 h 30 à 17 h 00



Où : Salle 307 A, Centre des congrès de Québec

1000, boul. René-Lévesque E., Québec



RSVP au ariane@morinrp.com ou au 438 822-2845.



Faits saillants de la programmation

7 h 30 Mot d'ouverture par la Dre Diane Francoeur

Remise des prix en Développement professionnel continu et des bourses de recherche



12 h 45 Conférence du chirurgien plasticien Dr Daniel Borsuk, qui a réalisé la première greffe faciale au Canada, sur l'influence qu'a eue son parcours atypique sur ses prouesses chirurgicales et comment la proximité qu'il entretient avec ses patients leur est bénéfique.

Pour suivre l'événement sur les médias sociaux, rendez-vous sur Twitter (@FMSQ) et Facebook (@laFMSQ) et suivez le mot-clic #JFI2019.

À propos de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

La Fédération des médecins spécialistes du Québec regroupe plus de 10 000 médecins spécialistes détenant une certification dans l'une des 59 spécialités médicales reconnues. Elle a pour mission de défendre et de soutenir les médecins spécialistes de ses associations affiliées oeuvrant dans le système public de santé, tout en favorisant des soins et des services de qualité pour la population québécoise.

