L'achalandage dans le transport collectif continue d'augmenter au Canada





CALGARY, Alberta, 13 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon l'Association canadienne du transport urbain (ACTU), l'achalandage dans le transport collectif a augmenté en 2018 au Canada pour atteindre un nombre record de 2,16 milliards de déplacements de passagers. L'ACTU a annoncé cette nouvelle aujourd'hui à son congrès annuel tenu à Calgary (Alberta).



L'augmentation à 2,16 milliards de déplacements équivaut à une augmentation de l'achalandage de 50 millions de déplacements reliés effectués par les passagers dans le réseau de transport du Canada ? c'est un bond de 2,4 % par rapport à 2017.

Les réseaux qui ont signalé une croissance de l'achalandage indiquent généralement qu'une augmentation des niveaux de service a été un des facteurs clés de cette croissance. Les facteurs qui contribuent à l'augmentation des niveaux de service comprennent un plus grand nombre d'heures payantes d'utilisation des véhicules, une meilleure efficacité et la reconfiguration des circuits. Une recherche commandée par l'ACTU indique que pour chaque augmentation de 10 % des heures payantes d'utilisation des véhicules faite par un réseau de transport, on peut s'attendre à une augmentation de 10 % de l'achalandage. La plupart des investissements opérationnels effectués par les réseaux de transport visent à augmenter le nombre d'heures payantes d'utilisation des véhicules.

« L'augmentation de l'achalandage exerce une pression sur les réseaux de transport et les services de mobilité qu'ils offrent quotidiennement aux Canadiens, a déclaré Marco D'Angelo, président­directeur général de l'ACTU. Il est urgent d'investir pour tenir compte des exigences plus élevées à l'égard de nos réseaux de transport et répondre aux attentes changeantes des utilisateurs. »

« Les gouvernements doivent collaborer pour veiller à ce que les fonds consacrés au transport collectif soient versés plus rapidement aux municipalités. Ces administrations locales sont responsables de la planification, de l'approvisionnement et de la construction des réseaux de transport de demain, et les Canadiens attendent impatiemment que ces versements soient effectués », a-t-il déclaré.

La diffusion des statistiques sur l'achalandage de 2018 a eu lieu au Congrès annuel et salon du transport collectif de l'ACTU, l'événement le plus important du genre au Canada. Le congrès de cette année est organisé avec Calgary Transit et comprend un volet de programmes ferroviaires présenté avec des partenaires de l'Union internationale des transports publics (UITP) et le Sommet des chefs de file en devenir ? Transport collectif pour la prochaine génération de l'ACTU.

À propos de l'ACTU

L'Association canadienne du transport urbain est la voix collective et influente du transport collectif au Canada. Les membres de l'ACTU comprennent la majorité des réseaux de transport collectif canadiens, des exploitants privés de services de transport et des leaders d'opinion en transport collectif provenant de toutes les régions du pays. L'ACTU jouit d'une situation unique qui lui permet de collaborer avec tous les ordres de gouvernement, afin de présenter à l'industrie des renseignements utiles sur les principaux enjeux stratégiques du transport collectif qui concernent les Canadiens et leurs collectivités.

L'ACTU recueille des données sur l'achalandage auprès de plus de 100 réseaux de transport conventionnel et de plus de 70 réseaux de transport adapté à l'échelle du Canada. Le programme des données complètes sur l'industrie de l'ACTU est exécuté depuis plus de 30 ans et a permis de recueillir plus de 1 300 données simples auprès de chaque réseau de transport collectif. Ces réseaux représentent plus de 98 % de l'achalandage au Canada.

Pour de plus amples renseignements

Jodie Hunt

Gestionnaire des communications

hunt@cutaactu.ca

416-365-9800, poste 119

Communiqué envoyé le 13 novembre 2019 à 10:30 et diffusé par :