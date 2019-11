MeMed remporte un prix de 2,5 millions d'euros du Conseil européen de l'innovation





Ce prix financera l'accélération du lancement de la plateforme de lieu de soins de MeMed qui est capable de différencier les infections bactériennes des infections virales, permettant ainsi de prendre des décisions de traitement antimicrobien plus rapides et mieux informées

HAÏFA, Israël, 13 novembre 2019 /PRNewswire/ -- MeMed Ltd., leader des solutions de diagnostic basées sur la réponse de l'hôte, a annoncé aujourd'hui avoir reçu 2,5 millions d'euros sous forme de financement non dilutif de la part du Conseil européen de l'innovation (CEI). Le prix de l'accélérateur du CEI (instrument pour les PME) soutient les petites et moyennes entreprises qui développent des innovations révolutionnaires ayant le potentiel de créer de nouveaux marchés ou de redéfinir les marchés existants. Faisant partie d'à peine 5 % de candidats sélectionnés pour la prestigieuse récompense, MeMed recevra également les services complémentaires fournis par le CEI aux lauréats pour leur permettre de développer leurs activités et de commercialiser leurs technologies perturbatrices plus rapidement.

Déjà lauréat du prix hautement concurrentiel des PME en 2015, et l'une des rares entreprises à l'avoir remporté deux fois, MeMed traduit les signaux complexes du système immunitaire en aperçus diagnostiques simples. La signature protéique basée sur le système immunitaire de la société MeMed BVtm, première de sa catégorie, est capable de différencier les infections bactériennes des infections virales, permettant aux médecins de déterminer plus rapidement et plus précisément si un traitement antibiotique est approprié. MeMed BVtm s'exécute en quelques minutes sur MeMed Keytm, une plateforme novatrice qui mesure plusieurs protéines avec la précision d'un laboratoire central, directement sur le lieu de soins.

« Nous sommes honorés de voir que le Conseil européen de l'innovation continue de reconnaître et de soutenir MeMed », a déclaré Eran Eden, PDG et cofondateur de MeMed. « Son engagement durable en faveur de la mission et de l'approche de MeMed reflète la maturité croissante de notre suite technologique novatrice, ainsi que son potentiel d'améliorer de manière globale et significative les soins prodigués aux patients. »

MeMed utilisera le financement du CEI pour accélérer l'expansion de l'applicabilité de MeMed BVtm afin d'inclure des échantillons sanguins capillaires peu invasifs. Cela ouvrira la voie à l'élargissement de l'adéquation du test dans des contextes cliniques de plus en plus diversifiés. Le prix du CEI servira également à accélérer la génération de preuves concrètes supplémentaires afin de valider l'utilité clinique de MeMed BVtm. Ces preuves concrètes supplémentaires viendront renforcer la quantité sans précédent de données cliniques de haute qualité déjà disponibles sur MeMed BVtm, provenant de plus de 15 000 patients et d'études cliniques multinationales en double aveugle qui ont été publiées dans des revues à comité de lecture de premier plan (dont The Lancet Infectious Diseases, Pediatrics, PLOS One et BMJ Paediatrics).

« Cette récompense reconnaît également l'urgence de remettre en question le statu quo en matière de prescription d'antibiotiques et de remédier à la surutilisation de ces médicaments importants, qui entraîne une résistance aux antimicrobiens, une menace de plus en plus sérieuse pour la santé publique mondiale que la suite technologique perturbatrice de MeMed est particulièrement bien placée pour combattre », a déclaré Kfir Oved, directeur de la technologie et cofondateur de MeMed.

À propos de l'accélérateur du CEI

L'accélérateur du CEI (instrument pour les PME) fait partie du projet pilote du Conseil européen de l'innovation (CEI) qui soutient les innovateurs, entrepreneurs et petites entreprises de premier plan en leur offrant des opportunités de financement et des services d'accélération. L'accélérateur du CEI (instrument pour les PME) se focalise principalement sur les innovations qui forment de nouveaux marchés et créent de l'emploi, de la croissance et un meilleur niveau de vie.

À propos de MeMed

MeMed est le développeur d'un diagnostic de pointe basé sur le système immunitaire capable de différencier les infections bactériennes des infections virales sur le lieu de soins. Notre mission est de traduire les signaux complexes du système immunitaire en aperçus diagnostiques simples pouvant être utilisés pour transformer le diagnostic et le traitement des maladies infectieuses et des troubles inflammatoires, bénéficiant profondément aux patients aux niveaux individuel et des populations. Nous avons développé et validé MeMed BVtm, notre signature protéique basée sur le système immunitaire, au fil d'une décennie de collaborations avec des partenaires universitaires et commerciaux, fournissant aux médecins un outil indispensable pour lutter contre les souches de bactéries résistantes, l'un des plus grands défis médicaux de notre époque. Un format ELISA de MeMed BVtm, appelé ImmunoXperttm, est autorisé au sein de l'Union européenne (CE-IVD), en Suisse et en Israël, et est actuellement en phase de distribution pilote sur ces marchés. MeMed est également à l'origine de MeMed Keytm, une plateforme révolutionnaire qui permet de mesurer avec précision plusieurs protéines et signatures, à la fois existantes et nouvelles, en seulement quelques minutes sur le lieu de soins. Nous élargissons aujourd'hui notre réseau de partenariats avec des parties prenantes universitaires, commerciales et gouvernementales de renom afin de faire avancer, de valider et de faciliter la disponibilité mondiale de notre plateforme et de nos tests. Pour en savoir plus sur MeMed, veuillez consulter le site http://www.me-med.com.

