PMC Group annonce une entente visant l'acquisition des activités de Lanxess dans le domaine des spécialités organostanniques





PMC Group N.A., Inc. (" PMC ") et Lanxess Organometallics GmbH ont le plaisir d'annoncer que les parties ont conclu un accord aux termes duquel la filiale européenne de PMC fera l'acquisition de la gamme de produits spécialisés dans les organoétains (les " activités ") de Lanxess. La clôture de la transaction est prévue pour la fin de l'année, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Les activités de Lanxess comprennent ses gammes mondiales de catalyseurs organostanniques, de spécialités organostanniques et de produits intermédiaires. La transaction prévoit un accord de sous-traitance en vertu duquel Lanxess continuera à fabriquer certains produits pour PMC dans son usine de Bergkamen, en Allemagne, après la fermeture.

M. Debtosh Chakrabarti, président de PMC, a déclaré : " Cette acquisition représente l'engagement continu de PMC envers l'industrie des organostanniques et est en synergie avec nos activités actuelles dans le domaine des composés organométalliques et des catalyseurs. Nous sommes convaincus que la clientèle de l'entreprise ainsi que tous les clients de PMC bénéficieront grandement de la combinaison de la base technologique et de l'expérience de l'entreprise de produits organométalliques avec la chaîne d'approvisionnement mondiale, la technologie et les capacités de fabrication de PMC ainsi que l' orientation en solutions innovantes et services techniques dans ce secteur. "

À PROPOS DE PMC

PMC Group est une société américaine de produits chimiques et pharmaceutiques mondiale, diversifiée et axée sur la croissance, dont le siège social est situé aux États-Unis et qui se consacre à trouver des solutions novatrices à tous les besoins dans une vaste gamme de marchés finaux, notamment les plastiques, les produits de consommation, l'électronique, les revêtements, les emballages, les mines, les soins personnels, les produits alimentaires, automobiles et pharmaceutiques. L'entreprise s'est construite sur un modèle de croissance durable par l'innovation et la promotion du bien commun. PMC opère à partir d'une plateforme mondiale de fabrication, d'innovation et de marketing avec des installations en Amérique, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations sur PMC et ses activités dans le monde entier, voir www.pmc-group.com.

À PROPOS DE LANXESS

LANXESS est l'un des leaders de la chimie de spécialités avec un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2018. L'entreprise emploie actuellement environ 15 500 personnes dans 33 pays et est représentée sur 60 sites de production dans le monde. L'activité principale de LANXESS est le développement, la fabrication et la commercialisation d'intermédiaires chimiques, d'additifs, de produits chimiques spéciaux et de plastiques.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 novembre 2019 à 10:05 et diffusé par :