Avis aux médias - La gouverneure générale prononcera une allocution à la Conférence du Forum international des femmes





OTTAWA, le 13 nov. 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, prononcera une allocution à la Conférence internationale sur le leadership de 2019 du Forum international des femmes à Toronto, le vendredi 15 novembre 2019, à 19 h 30, à l'hôtel Westin Harbour Castle.

La gouverneure générale s'adressera aux personnes assistant au gala du Temple de la renommée du Forum international des femmes. Son Excellence a elle-même reçu le prix du Temple de la renommée en 2010.

À propos du Forum international des femmes

Le Forum international des femmes a pour mission d'appuyer les cheffes de file d'aujourd'hui et de demain. Du 13 au 15 novembre, le Forum réunira à Toronto plus de 1 100 femmes d'expertise d'une trentaine de pays dans le cadre de sa Conférence internationale sur le leadership de 2019. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.iwforum.org (en anglais seulement).

