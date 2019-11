Skyhawk Therapeutics annonce un deuxième accord de collaboration multi-cibles avec Celgene pour découvrir et développer de petites molécules novatrices qui modulent l'épissage de l'ARN





Celgene bénéficiera d'une option exclusive lui permettant d'octroyer sous licence plusieurs produits candidats de Skyhawk destinés à de multiples cibles à haute valeur dans le domaine des maladies auto-immunes, de l'oncologie et de l'immuno-oncologie.

Skyhawk s'apprête à percevoir un paiement initial de 80 millions $, et la société est éligible à d'éventuels paiements d'étape et redevances.

WALTHAM, Massachusetts, 13 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Skyhawk Therapeutics, Inc. (Skyhawk) a annoncé aujourd'hui avoir conclu une deuxième collaboration stratégique globale avec une filiale de Celgene Corporation (NASDAQ : CELG). Ce nouvel accord fait suite à la collaboration de juin 2018 entre les deux sociétés, et se focalise sur des cibles du domaine des maladies auto-immunes, de l'oncologie et de l'immuno-oncologie, fournissant une validation supplémentaire de la plateforme technologique brevetée SkySTARTM de Skyhawk. La collaboration permet aux parties d'interroger de manière systématique un ensemble de cibles ayant été cliniquement validées ou étant hautement associées à la base génétique de la maladie, mais ayant été considérées comme incurables en utilisant des thérapies à petites molécules traditionnelles.

Dans le cadre de l'accord de collaboration, Skyhawk confère à Celgene des options lui permettant d'octroyer sous licence les droits de propriété intellectuelle à travers le monde sur des candidats découverts et développés dans le cadre de la collaboration, qui s'orientent vers les cibles du programme. Suite à l'exercice de cette option par Celgene, Celgene sera responsable du développement futur et de la commercialisation.

« À ce jour, nos impressionnants progrès sur les cibles entrant dans le cadre de notre collaboration de 2018 ont permis à Celgene de conclure ce nouvel accord, qui se focalise sur des cibles ambitieuses au-delà de la neurologie », a déclaré Bill Haney, cofondateur et PDG de Skyhawk Therapeutics. « Ceci confirme à nouveau la capacité de notre plateforme technologique SkySTARTM à rapidement identifier les sites curables et les matières chimiques uniques pour corriger les mauvais épissages de l'ARNm, qui sont susceptibles de donner lieu à de nouvelles options thérapeutiques pour les patients. Nous nous réjouissons des progrès des programmes dans le cadre de cette nouvelle collaboration, ainsi que du potentiel consistant à offrir de nouvelles options thérapeutiques aux patients présentant des besoins médicaux non satisfaits. »

« Les progrès rapides et significatifs de l'équipe de Skyhawk nous prouvent les avantages uniques de la plateforme SkySTARTM, et nous ont conduits à développer notre relation. Nous considérons la plateforme de Skyhawk comme une technologie de rupture clé, qui soutiendra les filières des maladies auto-immunes, de l'oncologie et de l'immuno-oncologie de la société que nous sommes aujourd'hui, et de celle que nous entendons devenir demain », a déclaré Rupert Vessey, M.A., B.M., B.Ch., F.R.C.P., D.Phil., président de la recherche et du développement précoce chez Celgene Corporation. »

À propos de Skyhawk Therapeutics

Skyhawk Therapeutics s'engage à découvrir, développer et commercialiser des thérapies qui recourent à sa plateforme novatrice SkySTARTM (Skyhawk Small molecule Therapeutics for Alternative splicing of RNA, Produits thérapeutiques à petites molécules pour un épissage alternatif de l'ARN de Skyhawk), afin d'élaborer des médicaments à petites molécules offrant des traitements révolutionnaires aux patients.

