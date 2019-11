EchoStar Mobile lance le terminal en bande S Hughes 4500 au salon European Utility Week





DUBLIN, 13 novembre 2019 /PRNewswire/ -- EchoStar Mobile, filiale d'EchoStar Corporation (NASDAQ : SATS) et opérateur de téléphonie mobile fournissant des services de connectivité dans toute l'Europe, la mer du Nord et la Méditerranée via un réseau terrestre et satellitaire intégré, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau terminal en bande S Hughes 4500 qui permet d'assurer une connectivité fiable par réseaux satellitaires pour les applications réseau mobiles, terrestres et maritimes.

Le terminal Hughes 4500 est doté d'une antenne omnidirectionnelle et conçu pour des usages fixes et mobiles. Il s'agit du premier terminal en bande S du marché à présenter une faible consommation d'énergie, un poids ultraléger et un processus d'installation simple. Ces facteurs font que ce terminal convient particulièrement bien aux usages mobiles et aux déploiements fixes à long terme dans des endroits éloignés présentant des restrictions d'alimentation électrique et dans des environnements météorologiques extrêmes. Il assure une connectivité réseau permanente et rétablit automatiquement la connectivité en cas d'interruption.

« Ce nouveau terminal est unique par ses capacités mobiles, sa consommation électrique et sa simplicité opérationnelle », a déclaré Anders Johnson, directeur exécutif d'EchoStar Mobile et président d'EchoStar Satellite Services LLC. « Nous déployons des efforts importants pour répondre aux nouveaux besoins du marché des services mobiles par satellite en Europe et dans les régions voisines. Le terminal en bande S Hughes 4500 est un dispositif au rapport qualité-prix excellent qui s'avère idéal pour une utilisation fixe et mobile dans le cadre d'applications terrestres et maritimes. En 2020, nous prévoyons de lancer une variante bimode du terminal 4500 avec une connectivité 4G LTE intégrée assurant un accès sans fil hétérogène afin d'offrir une continuité de service optimale tout en minimisant les coûts de connectivité. »

EchoStar Mobile présentera le terminal en bande S Hughes 4500 lors du salon European Utility Week qui se tiendra à Paris du 12 au 14 novembre (stand G163). EchoStar Mobile invite les clients et les partenaires du secteur des services publics à découvrir comment le réseau EchoStar Mobile, grâce à sa couverture en faisceaux augmentée, leur permet de mener à bien leurs opérations dans des endroits isolés à coût réduit et avec une grande fiabilité.

À propos d'EchoStar Mobile

EchoStar Mobile, filiale d'EchoStar Corp., est un opérateur mobile qui fournit des services de connectivité dans toute l'Europe. Basée à Dublin, en Irlande, EchoStar Mobile fournit un accès à un réseau satellitaire et terrestre convergé, qui permet aux entreprises, aux agences gouvernementales et aux consommateurs de bénéficier de communications mobiles améliorées pour les données et la voix. Pour de plus amples informations, consultez echostarmobile.com.

À propos d'EchoStar

La société EchoStar Corporation (NASDAQ : SATS) est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de communication par satellite. Basée à Englewood, dans l'État du Colorado, et proposant ses services dans le monde entier, EchoStar fait figure de pionnière des technologies de communications sécurisées avec ses divisions Hughes Network Systems et EchoStar Satellite Services.

Pour de plus amples informations, consultez echostar.com. Suivez @EchoStar sur Twitter.

