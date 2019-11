Xinhua Silk Road : la province du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, organise une tournée de présentation du tourisme d'hiver à Beijing





BEIJING, 13 novembre 2019 /PRNewswire/ -- La province du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, a organisé dimanche dernier à Beijing un événement destiné à promouvoir son tourisme d'hiver et lancer une tournée de présentation de l'offre touristique hivernale de la province.

Zhang Lina, directrice du département de la Culture et du Tourisme de la province du Heilongjiang, a présenté les paysages d'hiver romantiques, les confortables complexes hôteliers et les formidables produits touristiques de la province et, avec cordialité et sincérité, elle a invité le public présent ainsi que les passionnés de voyage chinois et étrangers à s'y rendre.

Lors de cet événement, des célébrités jouant le rôle d'hôtes du Heilongjiang ont recommandé des activités de loisir, des expériences culinaires, des attractions touristiques et des itinéraires de voyage. En se basant sur les destinations de voyage sollicitées par les touristes, l'événement a présenté toute une variété de propositions pour passer un séjour des plus agréables.

La technologie de réalité virtuelle a également été utilisée pour permettre aux invités de découvrir les sports d'hiver et le paysage hivernal de 13 villes de la province. Des plats locaux ont également été présentés.

L'événement a servi de lever de rideau officiel de la tournée de promotion du tourisme d'hiver du Heilongjiang pour cette saison. La province continuera ainsi la promotion de ses produits de tourisme d'hiver dans les villes de Shanghai et de Guangzhou au milieu et à la fin du mois de novembre.

