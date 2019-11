Aryballe termine l'année avec une croissance inégalée, de nouveaux partenariats et un capital supplémentaire





Aryballe (www.aryballe.com), pionnier de l'olfaction digitale, a annoncé aujourd'hui une croissance record de tous ses objectifs d'activité, avec son personnel qui a augmenté de 30 % et son portefeuille de propriétés intellectuelles qui a doublé. La vitesse accélérée d'Aryballe illustre l'explosion récente des services de mobilité partagés et des appareils intelligents, deux industries clés qui ont un grand besoin en olfaction digitale. L'agence Business Insider Intelligence prévoit que le nombre des appareils domestiques intelligents dépassera le milliard aux États-Unis d'ici 2023 ; 100 millions d'entre eux seront des appareils intelligents qui bénéficieront des capteurs d'olfaction embarqués.

Afin de maintenir ce dynamisme, Aryballe a ajouté plusieurs postes clés qui pourront appuyer l'industrialisation continue de sa technologie. Le nombre d'ingénieurs d'application a augmenté de 166 %, alors que la société consolide son service clientèle pour aider les organisations de diverses industries à intégrer des capteurs dans leurs applications et à interpréter les données pouvant servir à des solutions commerciales utiles. La société a également démarré une collaboration avec des leaders de l'industrie des biens de consommation afin de développer des normes d'olfaction digitales qui permettront de tranposer les scores fournis par la capacité humaine traditionnelle aux résultats des appareils de la société.

« Nous observons toujours que certains marchés de consommation, en particulier le marché automobile et les appareils ménagers, ont sérieusement besoin de l'olfaction digitale. C'est pour cela que nous sommes engagés à les aider à fournir la puissance des données d'odeurs digitales sous la forme d'une solution rentable et de volume élevé », a déclaré Sam Guilaume, PDG, Aryballe. « Cet engagement est le moteur d'une année phare 2019 pour Aryballe et a contribué au progrès incroyable que nous avons réalisé à travers les diverses unités de l'organisation alors que nous passons d'une société de technologie à une société orientée sur les solutions. Nous sommes ravis d'être le chef de file du secteur qui fournit l'olfaction digitale aux consommateurs, et nous sommes impatients de nous servir de cet élan considérable pour aller encore plus loin l'année prochaine. »

Les autres acquis remarquables de la société en 2019 sont les suivants :

Dynamisme de la société

Levée de fonds de 6,2 millions d'euros, menée par International Flavors & Fragrances (IFF) et Hyundai Motor Company, aux côtés de ses investisseurs historiques CEMAG INVEST et INNOVACOM

Déménagement du laboratoire CEA Grenoble vers un espace commercial à Grenoble, France. Le siège américain a été également déplacé pour intégrer la communauté de co-working Bell Works à Holmdel, New Jersey

Innovation du produit

La société a doublé son portefeuille de propriétés intellectuelles, élargissant ainsi les brevets de la société à 17 en 2019

La société a réalisé de vastes améliorations technologiques et peut désormais détecter 35 % des odeurs au même ou presque au niveau de la détection humaine en comparaison à 10 % des odeurs il y a un an

Leadership du marché

Le PDG adjoint d'Aryballe et cofondateur de Tristan Rousselle est intervenu à d'importantes conférences de l'industrie, telles que MEMS World Summit, Microtech Innovation Summit 2019 et Sensor Solutions International Conference

Partenaires stratégiques

La société a formé Digital Olfaction Automotive Consortium (DOAC) avec des acteurs clés de l' industrie automobile, comme DENSO

Pour en savoir plus sur Aryballe, veuillez consulter son site web. La société exposera aussi à la CES 2020 à la Suite 30-102 au Venetian Hotel.

A propos d'Aryballe

Basée à Grenoble, France, Aryballe combine la biochimie, l'optique avancée et le machine learning pour imiter le sens de l'odorat humain. Créée en 2014, Aryballe a lancé son premier produit, le nez digital NeOse Pro, début 2018. Rapide, portable and sensible à des centaines d'odeurs, NeOse Pro capture les signatures olfactives pour visualisation et analyse par des solutions logicielles qui permettent une meilleure prise de décision pour la R&D, le contrôle qualité, la production et l'expérience client. A travers ses bureaux en France et aux Etats-Unis, Aryballe collabore avec des leaders mondiaux de l'automobile, l'agroalimentaire, l'électroménager et les arômes et fragrances.

