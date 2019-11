En soutien à l'UNICEF, Pandora lance Charms pour le changement en édition limitée





Dans le cadre d'une nouvelle collaboration mondiale à long terme, Pandora se joint à l'UNICEF pour aider les enfants les plus vulnérables du monde à réaliser leur potentiel, et à mener une vie plus saine et sécuritaire. Célébrant la Journée mondiale de l'enfance le 20 novembre, Pandora donne le coup d'envoi de ce soutien en lançant la collection Pandora Me en édition limitée.

TORONTO, le 13 nov. 2019 /CNW/ - Avant la Journée mondiale de l'enfance, le 20 novembre, Pandora lancera les bijoux en édition limitée Pandora Me pour l'UNICEF -- la première de nombreuses activités partenariales à venir. En portant les bijoux Pandora pour l'UNICEF, vous affichez votre soutien aux jeunes du monde entier en participant à une nouvelle campagne intitulée «?Charms pour le changement?». Pandora ne fera pas de profit sur les bijoux Pandora pour l'UNICEF. La collection, disponible en ligne et en magasin, donnera l'occasion aux consommateurs de plus de 100 pays de montrer leur soutien à une bonne cause.

En célébrant la Journée mondiale de l'enfance, Pandora soutient l'UNICEF en contribuant des fonds pour les programmes de survie, d'éducation et de protection de l'enfance de l'UNICEF dans le monde entier, ainsi que pour la formation à l'autonomie fonctionnelle, en mettant l'accent sur les programmes qui soutiennent l'autonomisation des femmes. En portant un charm Pandora pour l'UNICEF, tout le monde peut contribuer aux efforts de l'UNICEF.

Pandora Me est une façon créative d'exprimer votre identité et de vous connecter aux autres. Grâce à sa collection de petits bijoux symboliques en argent sterling, comprenant des breloques et des clous d'oreilles, Pandora encourage les gens à expérimenter avec l'expression de leur personnalité. L'actrice et activiste Millie Bobby Brown, visage de cette nouvelle collection, est une voix puissante de sa génération qui milite pour des changements à l'échelle mondiale.

La breloque « Fière d'être une fille » symbolise le pouvoir des femmes, tandis que « Mon sourire » symbolise le bonheur et un avenir meilleur pour la prochaine génération. Les deux charms célèbrent les chances d'éducation, de protection et d'égalité entre les sexes. Faits en argent sterling, ils sont finis à la main avec des cristaux artificiels bleus et peuvent s'agencer à la collection Pandora Me. La breloque « Mon sourire » sera exclusivement offert dans un coffret cadeau comprenant un bracelet Pandora Me et deux charms espaceurs.

Ce partenariat de trois ans avec l'UNICEF, qui favorisera le droit qu'ont les jeunes d'avoir une voix et à un avenir meilleur, aura un impact important sur la vie de milliers d'enfants et de jeunes dans le monde. Les initiatives à venir comprennent de nouveaux bijoux, des campagnes de sensibilisation et des occasions pour les clients et les employés de Pandora de s'engager directement en faisant des dons à l'UNICEF.

Le coffret cadeau en édition limitée est en vente à 105,00 C$ et le charm à 25,00 C$.

Joignez-vous à la conversation et soutenez Charms pour le changement, grâce au #PandoraForUNICEF , #CharmsForChange et #PandoraXMillieBobbyBrown .

À PROPOS DE L'UNICEF

L'UNICEF travaille dans les endroits les plus difficiles au monde pour atteindre les enfants et les adolescents les plus défavorisés -- et pour protéger les droits de chaque enfant, partout. Nous faisons tout pour aider les enfants de 190 pays et territoires à survivre, s'épanouir et réaliser leur potentiel, et ce, de la petite enfance à l'adolescence. Et nous n'abandonnons jamais.

unicef | pour chaque enfant

À PROPOS DE PANDORA

Pandora conçoit, fabrique et commercialise à prix abordable des bijoux contemporains finis à la main à partir de matériaux de qualité. Les bijoux Pandora sont distribués dans plus de 100 pays sur six continents dans près de 7 500 points de vente, y compris plus de 2 700 boutiques concepts. Fondée en 1982, Pandora a établi son siège social à Copenhague, au Danemark. L'entreprise emploie plus de 26 000 personnes dans le monde, dont près de 11 500 en Thaïlande, où elle fabrique ses bijoux. Pandora est inscrite à la bourse NASDAQ de Copenhague, au Danemark. En 2018, le revenu total de Pandora se chiffrait à 22,8 milliards de couronnes danoises (environ 3,1 milliards d'euros).

Avertissement :

Pandora est fière de soutenir le travail de l'UNICEF pour éduquer et autonomiser les enfants et les jeunes du monde entier. Montrez votre soutien en portant nos modèles en édition limitée pour la cause. Apprenez-en plus au https://www.pandora.net/universe/pandora-for-unicef/. L'UNICEF ne soutient pas d'entreprise, marque, produit ou service.

