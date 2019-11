Rogers investit massivement à Kelowna dans le cadre d'améliorations au service sans-fil et de commandites communautaires





Un investissement de 16,5 M$ dans le réseau permet d'améliorer la connectivité sans fil pour les résidants et les entreprises



L'entreprise offre un don à la bibliothèque locale et une commandite pour le marché d'hiver de Kelowna

KELOWNA, Colombie-Britannique, 13 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Rogers Communications a annoncé des investissements considérables dans son réseau sans-fil afin d'améliorer la connectivité à Kelowna, à West Kelowna et pour la Première nation de Westbank, offrant ainsi une nouvelle zone de couverture et une expérience plus fiable et uniforme pour les clients de Rogers et de Fido.

L'investissement de 16,5 M$ dans le réseau comprend la construction de nouvelles tours ainsi que des mises à niveau importantes des sites cellulaires actuels, qui seront terminées d'ici le début de l'année 2020. Les améliorations apportées au réseau permettront d'accroître grandement la couverture, la fiabilité et la capacité de transmission de données tout en jetant les bases de la 5G à Kelowna, à West Kelowna et dans la Première nation de Westbank, y compris Central City, South Pandosy-KLO, Leathead, Glenrosa Road et Lakeview Heights. L'investissement comprend également le spectre supérieur de 600 MHz acheté par Rogers dans le cadre de la mise aux enchères du spectre du gouvernement fédéral plus tôt cette année. Le spectre est essentiel au déploiement de la 5G, qui permettra d'offrir une technologie de pointe aux résidants et aux entreprises de l'Okanagan dans un proche avenir.

« Nos clients veulent des services sans-fil de qualité en toutes occasions, que ce soit quand ils vont au marché d'hiver au centre-ville de Kelowna, qu'ils patinent avec leur famille à Shannon Lake ou qu'ils lancent une nouvelle entreprise de technologie, a déclaré Rick Sellers, président de la région de la Colombie-Britannique, Rogers Communications. Ces investissements permettent non seulement de connecter les clients de Kelowna, de West Kelowna et de la Première nation de Westbank aux moments qui comptent le plus pour eux; mais ils préparent également notre réseau pour demain. »

« Grâce à la couverture sans-fil améliorée, les résidants de Kelowna auront plus de possibilités de communiquer avec leurs amis, leur famille, leur entreprise et leur communauté, a déclaré Bruce Ralston, ministre de l'Emploi, du Commerce et de la Technologie de la Colombie-Britannique. Les améliorations au réseau se traduiront également par un nombre accru d'emplois dans la région, ce qui stimulera la croissance économique et la prospérité de la Colombie-Britannique. »

« Les communications sans fil ont eu une incidence sur nos vies à bien des égards, et une connectivité sans fil robuste est importante pour attirer de nouveaux résidants, de nouvelles entreprises et des entrepreneurs, a ajouté Colin Basran, maire de Kelowna.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite aux améliorations précédentes apportées au réseau de Rogers dans l'Okanagan et à l'annonce récente de l'ouverture d'un centre de solutions clients en Colombie-Britannique dans le district de Landmark à Kelowna à l'été 2020. Le nouveau centre ajoutera 350 emplois de grande qualité dans la région, nombre qui passera graduellement à 500. Rogers a également accueilli fièrement les événements de la Tournée Hockey d'ici de Rogers à West Kelowna plus tôt cette année.

En plus d'améliorer le réseau, Rogers et Fido soutiennent la communauté en investissant dans la bibliothèque locale et en tant que commanditaire principal du marché d'hiver de Kelowna. Le don communautaire Ted Rogers de 25 000 $ à la bibliothèque régionale de l'Okanagan aidera à l'agrandissement de la zone réservée aux adolescents, qui sera conçue et équipée pour répondre aux besoins des adolescents de la communauté. Le marché d'hiver du centre-ville de Kelowna et la cérémonie d'illumination du sapin auront lieu à Stuart Park le 1er décembre. Cet événement communautaire gratuit ouvre la période des Fêtes avec de l'animation, des gâteries festives, de délicieux plats de cuisine de rue et du patinage.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur service sans-fil, résidentiel et médiatique aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com.

SOURCE : Rogers Communications Canada Inc. ? Français

Pour plus d'information : media@rci.rogers.com, 1?844?226?1338

Communiqué envoyé le 13 novembre 2019 à 09:00 et diffusé par :