SSQ Assurance poursuit sa stratégie en santé numérique

QUÉBEC, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - SSQ Assurance s'associe aux entreprises HALEO et le Groupe MindBeacon afin de donner à ses assurés l'accès à la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) numérique. Ces partenariats s'inscrivent dans la volonté de l'assureur de déployer une stratégie en santé numérique, en offrant à ses clients des solutions innovantes qui répondent à leurs besoins. Par cette approche moderne et entièrement en ligne, SSQ Assurance accompagne ses clients dans la gestion de leur santé psychologique. Plus particulièrement, elle mise sur la prévention et la prise en charge rapide de problématiques liées au stress, à l'anxiété, à la dépression et au sommeil.

« Grâce à nos ententes avec HALEO et MindBeacon, les assurés de SSQ Assurance pourront profiter des avancées en TCC numérique et envisager une thérapie mieux adaptée à leur situation de trouble du sommeil, d'anxiété ou de dépression. Par le fait même, cette pratique pourrait ultimement contribuer à contrôler le coût des régimes d'assurance collective, puisqu'une intervention au moment opportun peut limiter le risque de complications », a déclaré Éric Trudel, premier vice-président Stratégies et gestion de l'offre de SSQ Assurance.

Les entreprises HALEO et MindBeacon proposent toutes deux la thérapie cognitivo-comportementale par le biais de plateformes digitales novatrices, assistées par un professionnel de la santé. La TCC offerte par HALEO s'articule autour des troubles du sommeil alors que celle dispensée par MindBeacon se concentre sur les symptômes légers à modérés de l'anxiété et de la dépression. Dans les deux cas, la thérapie est réalisable au rythme de l'assuré et sur le support numérique de son choix, positionnant la TCC comme une option de traitement simple et accessible.

En lien avec ces partenariats, SSQ Assurance propose à ses assurés différents contenus portant sur la gestion du stress et l'hygiène de sommeil, une initiative qui favorise la sensibilisation et la prise de conscience d'une problématique de santé. Les clients interpellés par ces sujets peuvent également effectuer un test afin d'évaluer la possibilité de poursuivre leur démarche auprès de HALEO ou de MindBeacon.

À propos de SSQ Assurance

Fondée en 1944, SSQ Assurance est une entreprise à caractère mutualiste qui place la collectivité au coeur de l'assurance. Avec un actif sous gestion de douze milliards de dollars, SSQ Assurance s'impose au Canada comme l'une des plus importantes compagnies de l'industrie. Au service d'une communauté de plus de trois millions de clients, SSQ Assurance emploie 2 000 personnes. Chef de file en assurance collective, l'entreprise se démarque aussi par son expertise en assurance individuelle, en assurance de dommages et dans le secteur de l'investissement. Pour en savoir plus, consultez ssq.ca.

À propos de HALEO

HALEO est une clinique de sommeil en ligne dont la mission est d'offrir des solutions basées sur des preuves scientifiques à ceux et celles souffrant d'insomnie ou qui ont tendance à mal dormir. Nous prodiguons des traitements professionnels, appuyés par des recherches cliniques, qui réduisent de moitié le temps et le coût d'une thérapie cognitivo-comportementale traditionnelle, et ce, sans se rendre en clinique ni faire la file. Notre équipe de thérapeutes utilise la vidéoconférence, le clavardage ainsi qu'une panoplie d'outils disponibles à même notre application pour aider nos clients partout au Canada à vaincre leur problème de sommeil. Pour en savoir plus, consultez haleoclinic.com/fr.

À propos du Groupe MindBeacon

Le groupe MindBeacon offre des soins en santé mentale fondés sur des données probantes, accessibles n'importe où et n'importe quand, selon les besoins. Dans le but de donner aux individus les moyens de vivre leur vie pleinement, le groupe MindBeacon contribue au développement et à la prestation de soins de santé mentale par le biais d'innovations majeures et de meilleures pratiques cliniques. La pratique clinique du Groupe MindBeacon a débuté avec CBT Associates, un réseau de cliniques situées dans la région du Grand Toronto qui offrent des soins en personne et virtuels partout en Ontario. La plateforme numérique BEACONtm a été lancée en 2017 en tant que service de TCCi guidé par un clinicien, et est maintenant disponible partout au Canada. Pour en apprendre davantage, visitez le site mindbeacon.com/fr.

