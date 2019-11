Walmart Canada choisit la solution de gestion d'officine de TELUS Santé pour tous ses établissements Accès pharma au Québec





MONTRÉAL, 13 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Walmart Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle choisissait la solution de gestion d'officine de prochaine génération de TELUS Santé, Ubik , pour l'ensemble de ses établissements franchisés Accès pharma au Québec. Le déploiement à l'échelle de la province vise la modernisation de 68 établissements. En plus d'offrir l'accès à un éventail élargi de services de santé cliniques aux patients québécois, le système simplifiera la gestion des activités des pharmaciens et rendra possible la collaboration numérique avec d'autres professionnels de la santé dans un écosystème de soins connectés.



Accès pharma jouit d'une croissance remarquable au Québec. Cette nouvelle solution place les patients encore plus au coeur des soins et permet aux pharmaciens propriétaires d'offrir une gamme élargie de services aux patients, comme la surveillance de maladies chroniques, l'élaboration de plans de soins personnalisés, le renouvellement en ligne d'ordonnance et l'encadrement pour la prise de médicaments.

« Nous avons évalué notre solution de gestion d'officine au Québec et en sommes venus à une conclusion : TELUS Santé est le meilleur partenaire pour nous aider à atteindre, voire dépasser nos objectifs visant à faire innover nos pratiques de pharmaciens propriétaires avec des solutions modernes, affirme Eric Botines, directeur général, Pharmacies Québec chez Walmart Canada. Nos pharmaciens peuvent dorénavant offrir une gamme étendue de services aux patients et améliorer leur expérience, en personne ou en ligne. »

La technologie Ubik contribue à moderniser les pharmacies et à améliorer l'efficience. Voici comment :

Gestion évoluée des stocks

Gestion des ordonnances en ligne

Fonctions de messagerie et de connectivité avec le patient grâce auxquelles médecins et pharmaciens peuvent communiquer numériquement, pour les renouvellements en ligne de médicaments par exemple, au lieu de compter sur des technologies obsolètes.

De plus, Ubik prend en charge l'expansion du champ de pratique des pharmaciens propriétaires Accès pharma, qui passe de l'exécution d'ordonnances à la fourniture accrue de services cliniques aux patients, et facilite les communications entre les médecins et les fournisseurs de soins de santé.

« Le rôle traditionnel du pharmacien évolue alors que de plus en plus de pharmacies au Canada offrent une gamme de services novateurs, notamment la vérification de la médication, la gestion des maladies chroniques, la vaccination et des programmes de mieux-être, affirme Luc Vilandre, président, TELUS Santé et Solutions de paiement. La conception d'Ubik est telle que la solution pourra suivre l'évolution du rôle des pharmacies comme Accès pharma chez Walmart au Québec. Notre collaboration avec les pharmaciens nous permet d'obtenir un éclairage sur les nouvelles fonctions à ajouter pour que nous puissions continuer à rendre l'expérience en pharmacie encore meilleure pour les patients au Québec et ailleurs au pays. »

La plus récente solution de gestion d'officine de TELUS Santé, Ubik, est utilisée dans les établissements québécois d'enseignement pour former les pharmaciens et les techniciens en pharmacie de demain. Les fonctionnalités et les outils novateurs de la solution répondent aux exigences de l'Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) en matière de niveau de pratique, et ne cessent d'évoluer pour offrir une meilleure expérience utilisateur à l'équipe de pharmaciens et aux patients.

L'équipe spécialisée de TELUS Santé au Québec s'occupe de la transition harmonieuse et de l'intégration transparente avec le Dossier santé Québec (DSQ), ainsi que de la connectivité avec l'écosystème de dossiers médicaux électroniques (DME) de TELUS Santé utilisés par plus de 28 000 cliniciens au pays.

À propos de TELUS Santé et Solutions de paiement

TELUS Santé est un chef de file dans les domaines des télésoins à domicile, des dossiers de santé électroniques et dossiers médicaux électroniques, des solutions de santé aux consommateurs, des solutions de gestion d'officine et des solutions de gestion des demandes de règlement. TELUS Santé mise sur le pouvoir de la technologie et de l'information pour améliorer les résultats de santé des Canadiens grâce à des solutions numériques novatrices qui favorisent la collaboration, l'efficacité et la productivité des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des citoyens. TELUS Solutions de paiement complète les solutions de santé en offrant des solutions de paiement et de prêt sécurisées et conformes aux normes de l'industrie qui relient les prêteurs, les payeurs, les assureurs, les fournisseurs de soins de santé complémentaires et les institutions financières à leurs clients à l'échelle du Canada.

Pour en savoir davantage, visitez telussante.com et telus.com/solutionsdepaiement .

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite plus de 400 magasins partout au pays et sert plus de 1,2 million de clients chaque jour. La boutique en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visitée par plus de 750 000 clients quotidiennement. Comptant plus de 85 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs au pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est axé sur l'assistance aux familles canadiennes dans le besoin. Depuis 1994, Walmart Canada a versé plus de 400 millions de dollars aux organismes caritatifs du pays. Des informations complémentaires se trouvent sur le site walmartcanada.ca , et sur les pages facebook.com/walmartcanada et twitter.com/walmartcanada .

À propos d'Accès pharma

Accès pharma chez Walmart est une enseigne regroupant 68 pharmacies franchisées au Québec. Vous trouverez plus de renseignements sur le site https://www.accespharma.ca/fr .

