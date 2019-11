Saputo célèbre La grande corvée alimentaire et encourage ses employés à contribuer activement à la communauté





MONTRÉAL, 13 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (« Saputo » ou la « Société ») (TSX : SAP) est ravie d'annoncer que des collègues à travers son réseau se rassemblent pour participer à la troisième édition de La grande corvée alimentaire. Aujourd'hui, des employés se portent volontaires pour faire la différence, mettant la main à la pâte afin de préparer plus de 25 000 repas nutritifs pour des familles dans le besoin tout en ayant du plaisir ensemble. Cette année, La grande corvée alimentaire a lieu dans des emplacements au Canada, aux États-Unis, en Australie et maintenant en Argentine.

Saputo a lancé La grande corvée alimentaire en 2017 pour profiter à la fois à ses employés et aux communautés où elle exerce ses opérations. « Avec de délicieux produits au coeur de nos activités, notre objectif est d'avoir un impact significatif grâce à l'engagement des employés », affirme Sandy Vassiadis, vice-présidente, communications et responsabilité corporative. « En continuant d'encourager nos employés à donner de leur temps et de leur attention, nous investissons dans La grande corvée alimentaire pour aider des familles dans le besoin. »

De plus, 150 écoles secondaires du Québec participent à La grande corvée alimentaire avec l'appui de La Tablée des Chefs, l'un des partenaires communautaires de longue date de la Société. Ainsi, des milliers d'étudiants du programme des Brigades Culinaires de La Tablée des Chefs préparent également des repas pour leurs communautés locales. En créant ces événements mémorables, Saputo vise à accroître la prise de conscience de l'importance de redonner à la collectivité.

Grâce à un effort collectif, plus de 85 000 repas seront préparés pour des familles méritantes dans le cadre de La grande corvée alimentaire en 2019.

L'engagement communautaire est l'un des sept piliers de la promesse Saputo, l'approche de la Société en matière de responsabilité corporative. À cet égard, Saputo s'engage à investir chaque année 1 % de ses bénéfices avant impôts dans des programmes et des organismes qui profitent aux collectivités où ses employés travaillent, habitent et se divertissent. Pour en savoir plus, visitez :www.saputo.com/notre-promesse/communaute.

À propos de Saputo

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, un principal fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, le plus important transformateur laitier en Australie et le deuxième plus important en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l'un des trois plus grands fabricants de fromage et l'un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et l'un des plus importants fabricants de tartinades laitières. Nos produits sont vendus dans plusieurs pays sous des marques reconnues comme Saputo, Alexis de Portneuf, Armstrong, Cathedral City, Clover, COON, Cracker Barrel*, Dairyland, DairyStar, Devondale, Friendship Dairies, Frigo Cheese Heads, Joyya, La Paulina, Liddells, Milk2Go/Lait's Go, Montchevre, Murray Goulburn Ingredients, Neilson, Nutrilait, Scotsburn*, South Cape, Stella, Sungold, Tasmanian Heritage, Treasure Cave et Woolwich Goat Dairy. Saputo inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ».

*Marque de commerce utilisée sous licence.

Ligne média

1-514-328-3141 / 1-866-648-5902

Communiqué envoyé le 13 novembre 2019 à 08:30 et diffusé par :