J.D. Irving, Limited présente Girls STEM Up : Discovery

FREDERICTON, New Brunswick, 13 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La conférence de J.D. Irving, Limited Girls STEM Up : Discovery se consacre à la sensibilisation et à l'engagement des jeunes femmes dans les carrières des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, domaines dans lesquels elles sont historiquement sous-représentées. Les organisateurs de l'événement espèrent continuer à animer des discussions sur les possibilités et les obstacles rencontrés par les femmes de tous âges dans le cadre de leur carrière ou de leur formation continue en STIM.



« Nous sommes heureux de faire partie de cette deuxième conférence STEM Up et nous remercions les extraordinaires étudiantes organisatrices de l'UNB pour avoir rendu cet événement stimulant possible pour les jeunes femmes du Nouveau-Brunswick. La diversité - en matière d'idées, de genre et de cultures - est importante pour nous. Cela renforce notre équipe. Nous cherchons à développer des possibilités pour les femmes talentueuses dans les domaines des STIM dans toutes nos opérations », a déclaré Colleen Baxter, vice-présidente des ressources humaines chez J.D. Irving, Limited.

Girls STEM Up a été mis en place par un groupe de jeunes étudiantes qui ont constaté l'existence d'un manque de connaissances parmi leurs collègues étudiantes concernant les possibilités offertes aux femmes dans les STIM. Le comité organisateur est composé de quatorze étudiantes de niveau postsecondaire de l'Université du Nouveau-Brunswick inscrites à différents programmes de diplômes universitaires divers. Cette conférence mettra en avant de nouvelles idées, favorisera les possibilités de réseautage et constituera un forum encourageant permettant aux déléguées et aux intervenantes de partager leurs expériences en tant que femmes dans les STIM.

« J.D. Irving Limited est à nos côtés depuis le début et partage notre engagement envers la participation de plus de jeunes femmes dans les carrières des STIM. Nous sommes très reconnaissantes de leur générosité qui nous aide à concrétiser notre vision », a déclaré Reid Sutherland, coprésidente de la conférence Girls STEM Up.

L'organisation Girls STEM Up est ouverte aux jeunes femmes qui font des études de niveau secondaire ou postsecondaire, ainsi qu'aux Alliés (les étudiants qui ne s'identifient pas en tant que femmes mais appuient une représentation plus forte des femmes). Plus de 300 délégués sont attendus pour participer à cette journée de conférence au Centre des congrès de Fredericton le 23 novembre 2019. Les tickets de la conférence Girls STEM Up s'élèvent à 25 $ pour les étudiants et sont en vente en ligne jusqu'au 15 novembre sur https://www.girlsstemup.org/attend.



À propos de Girls STEM Up

L'organisation Girls STEM Up est fière de présenter la seconde conférence au Canada Atlantique dédiée à l'engagement et l'enthousiasme toujours croissants des femmes pour les STIM. Les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques sont toutes des disciplines qui se nourrissent de l'exploration et de l'ambition. Année après année, nous ne pouvons que constater que les femmes sont constamment sous-représentées dans ces domaines, et nous tenons à entamer un dialogue concernant les adversités qui empêchent les femmes d'y faire carrière.

Nous avons hâte d'accueillir le 23 novembre des intervenantes stimulantes sur la scène pour créer un lien avec 300 déléguées brillantes à l'occasion de discours liminaires, d'ateliers interactifs et de discussions en groupe.



À propos de J.D. Irving, Limited :

Fondée en 1882, J.D.Irving, Limited (JDI) est composée d'un groupe diversifié d'entreprises actives dans les secteurs de l'agriculture, de la construction, des produits de consommation, de l'alimentation, des produits forestiers, de la vente au détail, de la construction navale et des transports. Avec une équipe comptant 16 000 employés engagés à plein temps au Canada et aux États-Unis, JDI cherche à embaucher plus de 7 500 employés à temps plein au cours des trois prochaines années.



JDI s'efforce de faire une différence positive au sein de ses communautés en priorisant la durabilité dans les domaines du social, de l'entreprise et de l'environnement.



