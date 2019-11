Parallel Wireless contribue à la réalisation de la vision de MTN pour l'OpenRAN en Afrique





MTN va déployer 5 000 sites OpenRAN sur ses 21 exploitations

NASHUA, New Hampshire, 13 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., la société OpenRAN leader basée aux États-Unis qui fournit la seule solution OpenRAN au monde de bout en bout définie par logiciel pour la couverture et la capacité, a annoncé aujourd'hui que MTN, l'une des plus grandes entreprises de télécommunications dans le monde, va déployer plus de 5 000 sites à travers leurs 21 exploitations et ainsi apporter une connectivité 2G, 3G et 4G en utilisant l'architecture OpenRAN de Parallel Wireless dans des régions qui n'étaient pas précédemment connectées.

L'Afrique est le continent le plus divisé dans le domaine du numérique avec seulement 44 % d'utilisateurs mobiles uniques. Les réseaux 2G, 3G ou 4G traditionnels nécessitent un matériel encombrant et coûteux pour leur déploiement et leur exploitation. Ces réseaux reposant sur du matériel sont difficiles et coûteux à moderniser.

Parallel Wireless permet un passage vers une architecture réseau OpenRAN ouverte, basée sur logiciel et virtualisée afin de surmonter ces difficultés de déploiement, tout en offrant la souplesse du réseau et des coûts de déploiement et d'entretien beaucoup plus faibles.

L'architecture OpenRAN de Parallel Wireless a fait la preuve de très solides performances, de sa qualité de service et d'avantages en termes de coût, tout en proposant pour la première fois les 3 technologies RAN (2G, 3G, 4G/LTE) aux clients commerciaux.

Qu'est-ce qui rend la solution OpenRAN de Parallel Wireless unique ?

Les stations de base à technologies multiples, définies par logiciel et basées sur des processeurs standards (GPP) permettent à MTN de déployer des systèmes 2G avec une technologie 2G entièrement virtualisée et d'exécuter simultanément les systèmes 2G, 3G et 4G sur la même station de base pour fournir des services commerciaux de données et de voix pour les clients de MTN en Afrique dans les zones urbaines et les régions rurales du continent. Les modules radio déportés (RRU) à technologies multiples sont définis par logiciel, faciles à déployer et à entretenir et leur logiciel peut évoluer vers la 5G.

OpenRAN Controller est la seule plateforme logicielle de l'industrie qui virtualise les fonctions fondamentales et « ALL G RAN » (c.-à-d., vBSC pour la 2G, vRNC pour la 3G, des portails de base et des petites cellules pour la 4G) pour abaisser le coût des RAN (réseaux d'accès radioélectrique) par le biais de la simplification et de l'automatisation par réseau auto-organisant (SON) en temps réel et de la virtualisation totale des réseaux. Elle offre également une mobilité simplifiée, un branchement local et une faible latence pour la meilleure expérience de l'abonné pour les clients de MTN. Le logiciel permet une architecture OpenRAN en utilisant des interfaces ouvertes basées sur des standards entre les composants du réseau et, par conséquent, permet d'établir un écosystème OpenRAN. Il simplifie également la gestion du réseau et l'intégration de nouveaux produits RAN au coeur du réseau par l'intermédiaire de la couche d'automatisation et permet une évolution technologique claire et rentable.

Citations de soutien

Rob Shuter, président-directeur général de MTN Group, a déclaré : « L'équipe technologique de notre groupe est à l'avant-garde de l'OpenRAN ; elle a achevé des essais sur le terrain en Zambie en 2018 et déploie des sites commerciaux depuis le début de 2019. Nous nous concentrons sur la création de nouvelles solutions RAN viables en marge du déploiement traditionnel des fournisseurs de technologie de réseau afin d'accélérer le développement rural dans nos marchés. »

Christoph Fitih, directeur des ventes pour l'Afrique chez Parallel Wireless, a déclaré : « Étant donné sa position parmi les fournisseurs innovants de services de communication, MTN comprend le véritable potentiel de l'amélioration de la couverture en adoptant de nouvelles architectures de réseau telles qu'OpenRAN. Nous sommes fiers d'avoir établi un partenariat avec MTN pour effectuer ces déploiements afin d'être en mesure de connecter ceux qui étaient auparavant sans connexion sans faire d'importants investissements de capitaux associés aux déploiements de réseau antérieurs. En transférant les réseaux vers l'OpenRAN virtualisé, MTN peut migrer ses réseaux sur cloud pour fournir une couverture à chaque abonné à un coût beaucoup plus faible. Une couverture sans fil à faible coût permettra de stimuler la croissance économique, d'améliorer l'infrastructure et de réduire les coûts pour les consommateurs en garantissant l'accès à la connectivité avec la meilleure technologie et en n'oubliant personne. »

Lux Maharaj, directeur des ventes pour l'Afrique chez Parallel Wireless, a déclaré : « Nous sommes engagés à poursuivre notre mission d'innovation dans l'écosystème OpenRAN pour aider MTN à combler le fossé numérique en Afrique. En dissociant le logiciel RAN programmable du matériel et en lui permettant de fonctionner sur des plateformes de traitement d'usage général, Parallel Wireless rend possibles des architectures natives sur cloud et offre une plus grande souplesse à MTN. Par conséquent, les coûts associés à la création de réseaux mobiles 2G, 3G et 4G sont réduits et la connectivité peut être portée à chaque personne sur le continent africain. Nous sommes fiers d'aider MTN à repenser l'infrastructure sans fil pour qu'elle soit beaucoup plus économique et d'assurer l'égalité d'accès à la connectivité. »

À propos de Parallel Wireless

Parallel Wireless est la seule société américaine à mettre au défi les fournisseurs de technologies d'ancienne génération en offrant la seule solution logicielle OpenRAN unifiée ALL G (5G / 4G / 3G / 2G), toutes G, du secteur. Son logiciel réseau natif sur cloud redéfinit les impératifs économiques de réseaux pour les opérateurs mobiles mondiaux en termes de couverture et de déploiements de capacité, tout en ouvrant la voie à la 5G. La société travaille avec plus de 50 opérateurs de premier plan dans le monde entier. L'innovation et l'excellence dans les solutions RAN virtualisées (vRAN) ouvertes à technologies multiples ont permis à Parallel Wireless de recevoir plus de 65 prix de l'industrie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.parallelwireless.com. Connectez-vous à Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1004727/PW_FullColor_CMYK_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 13 novembre 2019 à 07:50 et diffusé par :