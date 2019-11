Ørsted va construire un projet historique pour le solaire et le stockage





COPENHAGUE, Danemark, 13 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Ørsted a annoncé aujourd'hui que suite à la décision définitive d'investissement de son conseil d'administration, elle a commencé la construction du premier projet solaire plus stockage dans des batteries à l'échelle industrielle de la Société, le Permian Energy Center de 460 mégawatts (MWac). L'installation se trouve à Andrews County dans le Texas, et elle sera mise en service à la mi-2021. À l'achèvement du Permian Energy Center, Ørsted deviendra la première société de production d'énergie à exploiter sur le marché des États-Unis la gamme complète des solutions à terre et en mer pour l'éolien, le photovoltaïque solaire et le stockage.

Le Permian Energy Center comprendra 420 MWac en photovoltaïque solaire et 40 MWac de stockage dans des batteries. Il sera situé sur un site de 3 600 acres (1460 hectares) parallèlement à des installations existantes de l'industrie pétrolière et gazière, et il répondra à la demande croissante en électricité émanant de l'ouest du Texas. Dans une région synonyme de production d'énergie traditionnelle, le projet met l'accent sur la compétitivité croissante des énergies renouvelables en ce qui concerne les coûts.

« Nous sommes très heureux d'aller de l'avant avec le projet Permian Energy Center et d'ajouter le solaire plus stockage à notre portefeuille rapidement grandissant d'actifs à terre aux États-Unis, » a fait observer Henrik Poulsen, PDG d'Ørsted. « Avec la réalisation du Permian, Ørsted disposera d'un portefeuille d'actifs opérationnels aux États-Unis couvrant toute la gamme des technologies des énergies renouvelables en mer et à terre, dont l'importance ne fait pour nous aucun doute au moment où nous cherchons à offrir à nos clients diverses solutions d'énergie propre pour l'avenir, » a-t-il ajouté.

« Nous sommes enchantés d'ajouter cette capacité significative de solaire plus stockage à notre portefeuille. Le Permian Energy Center est un projet historique qui démontre la capacité d'Ørsted à fournir au marché dynamique de l'énergie aux États-Unis des solutions d'énergie propre et compétitive, » a commenté Declan Flanagan, PDG de Lincoln Clean Energy, branche des opérations à terre d'Ørsted aux États-Unis.

Les modules solaires pour le Permian Energy Center seront fournis par Jinko Solar et JA Solar, fournisseurs respectivement numéro un et numéro deux à l'échelle mondiale en 2018.

À propos des entreprises d'Ørsted à terre aux États-Unis

Les entreprises d'Ørsted à terre aux États-Unis exploitent approximativement 1 GW d'actifs en énergie éolienne. La Société possède également 670 MW d'actifs éoliens en construction en plus des 420 MWac d'énergie solaire photovoltaïque et des 40 MWac de stockage qui sont livrés par le Permian Energy Center.

À propos d'Ørsted

Ørsted met au point, construit et exploite des parcs éoliens, des centrales solaires et des installations de stockage d'énergie ainsi que des unités de bioénergie, et elle fournit à ses clients des produits liés à l'énergie. Basée au Danemark, Ørsted emploie 6 500 personnes. Les actions d'Ørsted sont cotées sur le Nasdaq de Copenhague (Ørsted). En 2018, les recettes du groupe ont atteint 76,9 DKK (11,4 milliards de dollars). Pour davantage d'informations sur Ørsted, visitez Ørsted.com ou suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter.

Fiche d'informations : Permian Energy Center, de 460 MW

Puissance fournie :

En mesure d'alimenter en électricité 100 000 foyers

Superficie totale du projet :

3560 acres (1440 hectares)

Nombre de panneaux solaires à installer :

1 300 000

Puissance nette journalière projetée

420 MWac

Capacité de l'installation de stockage dans des batteries :

40 MWac, 1 heure

Nombre estimé d'emplois pendant le pic de la construction :

300

Andrews County au Texas :

