Avis aux gouvernements : 96 % des Canadiens disent que les petites entreprises sont importantes pour l'avenir du pays





MONTRÉAL, le 13 nov. 2019 /CNW/ - Selon un nouveau sondage d'opinion réalisé par la FCEI, plus de 9 Canadiens sur 10 pensent que les petites entreprises sont vitales pour leur collectivité. La FCEI encourage donc le nouveau gouvernement fédéral à mettre les PME au coeur de son programme et à soutenir l'entrepreneuriat partout au pays.

«?Les citoyens ont beaucoup d'estime pour les propriétaires de PME et ce qu'ils apportent à la collectivité. La moitié d'entre eux envisagerait même de se lancer un jour en affaires, dit Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche nationale à la FCEI. Nous devons soutenir les propriétaires de PME et encourager ceux et celles qui songent à faire le saut. Sachant que 8 Canadiens sur 10 sont d'avis que les gouvernements sous-estiment l'apport des PME, le nouveau gouvernement fédéral a l'opportunité de reconnaître, dans son plan pour la rentrée parlementaire, l'importance des PME et le soutien qu'elles reçoivent de la population.?»

Les agriculteurs et les propriétaires de petites entreprises sont parmi les professions les plus respectées par la population, avant le gouvernement, les syndicats et les grandes entreprises. Le sondage, mené auprès d'un échantillon représentatif de Canadiens membres du Forum Angus Reid, fait aussi les constatations suivantes :

Si les PME sont perçues comme contribuant à leur collectivité, c'est notamment parce qu'elles emploient des gens du coin (84 %), qu'elles augmentent le dynamisme économique local (66 %) et qu'elles offrent de superbes commerces où magasiner (56 %).

86 % des Canadiens ne pensent pas qu'il soit facile de démarrer ou d'exploiter une petite entreprise.

88 % estiment que les PME devraient être assujetties à un taux d'imposition plus bas que celui des grandes entreprises.

De quoi sera fait l'avenir des PME?

Durant la récente campagne électorale, la FCEI a publié sa Plateforme PME dans laquelle elle recommande les politiques que les propriétaires d'entreprise veulent voir adopter pour réussir. Ravie de constater que tous les partis ont adopté plusieurs de ses recommandations avant les élections, la FCEI souhaite maintenant collaborer avec eux pour soutenir les PME en adoptant notamment les mesures suivantes :

Faciliter le transfert ou la vente d'une entreprise aux enfants du propriétaire.

Trouver de nouveaux moyens d'alléger le fardeau réglementaire qui pèse sur les PME, par exemple en encourageant les provinces à faciliter le libre-échange à l'intérieur de nos frontières.

Surveiller et limiter l'impact des frais de carte de crédit sur les petits commerçants.

«?Le gouvernement a l'occasion de repartir sur de nouvelles bases avec les PME et de leur montrer qu'il les écoute, conclut M. Gaudreault. Nous voyons d'excellentes mesures dans les programmes de tous les partis et avons hâte de travailler avec l'ensemble des députés pour mettre en place des politiques favorables aux petites entreprises.?»

Pour en savoir plus, découvrez tous les résultats du sondage d'opinion.

Méthodologie :

Le sondage d'opinion mené par la FCEI a été effectué en ligne du 11 au 13 septembre 2019 auprès d'un échantillon représentatif de 1?510 Canadiens membres du Forum Angus Reid. Les répondants avaient l'option de recevoir le sondage en français ou en anglais. La précision des sondages en ligne du Forum Angus Reid est mesurée au moyen d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont exacts à +/- 1,8 point de pourcentage, 19 fois sur 20 si toute la population canadienne avait été consultée. Tous les sondages et enquêtes sur échantillons peuvent être affectés par d'autres types d'erreurs, notamment l'erreur de couverture et l'erreur de mesure.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110?000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

À propos du Forum Angus Reid

Le Forum Angus Reid est la communauté d'opinion publique en ligne la plus reconnue et la plus respectée au Canada. Elle est constituée de résidents engagés aux quatre coins du pays qui s'expriment sur des sujets d'intérêt pour l'ensemble de la population canadienne.

