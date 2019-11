Le temps des Fêtes est à nos portes! Célébrez l'esprit des Fêtes avec les boissons, les pâtisseries et les idées de cadeaux de Tim Hortons®!





Pour un temps limité seulement, rendez-vous au Tim Hortons de votre localité pour profiter des délicieuses gâteries des Fêtes offertes cette année



TORONTO, le 13 nov. 2019 /CNW/ - Rien n'évoque le temps des Fêtes mieux qu'un bon chocolat chaud à la canne de bonbon, servi dans un gobelet festif et accompagné d'un beigne de renne au nez rouge de Tim Hortons.

« Nous sommes très heureux d'aider les Canadiens et les Canadiennes à commencer à célébrer le temps des Fêtes avec notre gamme de boissons, de pâtisseries et de marchandises des Fêtes, » affirme Mike Hancock, directeur de l'exploitation chez Tim Hortons. « Chez Tim, vous trouverez tous les cadeaux des Fêtes que vous recherchez cette année et nous sommes particulièrement fiers d'annoncer qu'un dollar de la vente de chaque article des Fêtes sera versé en don aux Camps de la Fondation Tim Hortons® pour aider des jeunes de milieux défavorisés à changer leur histoire pour le mieux. »

À compter d'aujourd'hui, les boissons des Fêtes seront offertes aux restaurants participants afin d'aider les gens à se mettre dans l'esprit des Fêtes. Cette gamme de boissons inclut des cannes de bonbon aromatisées, un chocolat chaud et un chocolat chaud blanc à la canne de bonbon, des lattes et des thés lattes au pain d'épices et, pour rendre hommage à la saison la plus froide de l'année, un cappuccino glacé au pain d'épices. Les boissons chaudes sont servies dans des gobelets festifs, décorés de bonbons et de cannes de bonbon rondes pour faire sourire tout le monde en ce temps des Fêtes. Cette année, la gamme des boissons des Fêtes inclut ce qui suit :

Le Chocolat chaud à la canne de bonbon ou le Chocolat chaud blanc à la canne de bonbon , à la menthe parfaitement poivrée, est décoré de garniture fouettée et de flocons à la canne de bonbon - 2,69 $*

ou le , à la menthe parfaitement poivrée, est décoré de garniture fouettée et de flocons à la canne de bonbon - 2,69 $* Régalez-vous de la saveur évocatrice du temps des Fêtes chez Tim avec le Latte au pain d'épices préparé à la main chez Tim Hortons - 3,69 $*

préparé à la main chez - 3,69 $* Les amateurs de thé peuvent se mettre dans l'esprit des Fêtes en savourant le Thé latte au pain d'épices - 2,39 $*

- 2,39 $* Célébrez les températures glacées des Fêtes avec le Cappuccino glacé au pain d'épices - 3,79 $*

Des boîtes de cannes de bonbon aux saveurs emblématiques telles que celle du café Deux-DeuxMC, des mitaines tricotées, une tuque festive, des tasses des Fêtes et une décoration en forme de gobelet à café Tim Hortons - ce sont toutes d'excellentes idées de cadeaux pour tous les amateurs de Tim Hortons. Pour participer à l'esprit de partage qui règne au temps des Fêtes, 1 $ de la vente de chaque marchandise des Fêtes sera versé en don aux Camps de la Fondation Tim Hortons®. Les invités pourront également faire neiger dans les restaurants Tim Hortons en achetant des flocons de neige à 1 $ pour faire un don aux Camps Tim Hortons. Les Camps aident les jeunes de milieux défavorisés dans les communautés partout au Canada à changer leur histoire pour le mieux en leur permettant d'acquérir des compétences de vie essentielles durant leurs séjours au camp. Cette année, la liste des fabuleux cadeaux des Fêtes inclut les articles suivants :

Des mitaines tricotées rouge et blanc - 11,99 $* - et une tuque - 14,99 $*

tricotées rouge et blanc - 11,99 $* - et une - 14,99 $* Des cannes de bonbon aromatisées au chocolat chaud, au beigne glacé à l'érable et au café Deux-Deux MC - 5,99 $*/boîte

aromatisées au chocolat chaud, au beigne glacé à l'érable et au café Deux-Deux - 5,99 $*/boîte Une décoration des Fêtes en forme de gobelet à café Tim Hortons - 7,99 $*

en forme de gobelet à café - 7,99 $* Un assortiment de cartes de voeux décorées de Timbits® festifs - 7,99 $*

décorées de Timbits® festifs - 7,99 $* Des ensembles-cadeaux de deux tasses - 17,99 $* - ou d'une tasse - 9,99 $* - décorées d'illustrations festives d'animaux hivernaux, comme l'ours polaire et l'orignal.

Puis, à compter du 27 novembre, les invités pourront se régaler de pâtisseries des Fêtes. Des classiques, tels qu'un délicat roulé suisse au chocolat farci d'une crème à la vanille sucrée, et un délicieux biscuit farci d'une garniture au pain d'épices, se retrouveront dans le présentoir des pâtisseries, aux côtés de quelques gâteries modernes, dont un beigne de renne avec un nez rouge et un muffin farci d'une garniture au pain d'épices. Les pâtisseries seront également servies dans des emballages amusants et festifs aux illustrations des Fêtes de cette année. Ces délices sont le choix tout indiqué pour les réunions de famille et les rencontres entre amis lors des soirées froides de l'hiver :

Des Timbits® au chocolat sont enrobés de vermicelles rouges, puis déposés au centre de beignes glacés au chocolat, avec deux yeux en sucre et un panache en chocolat, pour créer les Beignes de renne festifs au nez rouge - 1,59 $*

festifs au nez rouge - 1,59 $* Un Roulé suisse au chocolat est farci d'une crème à la vanille légère et sucrée pour former une gâterie classique des Fêtes - 1,69 $*

est farci d'une crème à la vanille légère et sucrée pour former une gâterie classique des Fêtes - 1,69 $* Les saveurs de l'hiver s'harmonisent parfaitement dans le Biscuit avec garniture au pain d'épices - 1,59 $*

- 1,59 $* Régalez-vous du goût typique des Fêtes en savourant un Muffin avec garniture au pain d'épices - 1,79 $*

*Les prix peuvent varier selon la région; taxes en sus.

À propos de Tim Hortons® Canada

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le coeur et satisfait les goûts des gens d'ici. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada et ses restaurants servent plus de 5 millions de tasses de café par jour. Au Canada, 80 % de la population se rend à l'un des quelque 4 000 restaurants Tim Hortons du pays au moins une fois par mois. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le www.TimHortons.com.

SOURCE Tim Hortons

Communiqué envoyé le 13 novembre 2019 à 06:00 et diffusé par :