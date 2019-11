/R E P R I S E -- Avis aux médias - La FTQ en commission parlementaire sur l'avenir des commissions scolaires - La FTQ rejette le projet de loi n° 40/





MONTRÉAL, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) invite les représentants des médias à assister à la présentation de son mémoire aux membres de la Commission de la culture et de l'éducation sur le projet de loi n°40, Loi modifiant principalement la Loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaires.

Pour la FTQ, le projet de loi tel que présenté par le gouvernement vise dans les faits à abolir le fonctionnement et la représentativité des commissions scolaires tel que nous les connaissons actuellement. Selon la centrale, en aucun temps le gouvernement actuel, ainsi que les précédents, n'ont fait d'efforts pour améliorer entre autres la participation de la population à l'élection des commissaires et le fonctionnement des commissions scolaires. La FTQ invite le ministre de l'Éducation à prendre le temps qu'il faut pour bien consulter les principaux intéressés afin d'éviter les faux pas.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : La FTQ en commission parlementaire sur l'avenir des commissions scolaires



Date : Mercredi le 13 novembre 2019



Heure : 12 h 15



Où : Hôtel du Parlement, salle Louis-Joseph-Papineau



Qui : Le président de la FTQ, Daniel Boyer; le président du SCFP, Denis Bolduc; le directeur exécutif du SEPB, Pierrick Choinière-Lapointe; le président de l'UES 800, Raymond Larcher





Les porte-paroles sont disponibles pour commenter le projet de loi et le mémoire de la FTQ.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

