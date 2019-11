Agile Alliance annonce l'appel de dossiers des conférenciers en vue de la conférence Agile2020





Cet événement de première importance pour l'industrie accueille désormais les propositions des personnes souhaitant présenter leurs idées, leurs expériences et leurs meilleures pratiques dans le cadre du développement de logiciels Agile

PORTLAND, Oregon, 13 novembre 2019 /CNW/ - Agile Alliance invite les leaders du développement Agile à donner suite à l'appel de dossiers en vue de l'événement Agile2020, la conférence annuelle internationale d'Agile Alliance qui attire les praticiens Agile, le milieu universitaire, les entreprises et les membres de la communauté fournisseur-partenaire de toute la planète. Cette année, l'événement aura lieu du 20 au 24 juillet à Orlando, en Floride.

« La conférence Agile2020 offre une occasion exceptionnelle de partager vos connaissances, votre expérience et votre expertise avec la communauté internationale Agile », soutient Emma Armstrong, présidente de la conférence Agile2020. « L'année dernière, nous avons accueilli près de 2?400 cadres, directeurs, développeurs de logiciels et chercheurs provenant de plus de 50 pays; ils se sont rassemblés pour écouter des experts, des auteurs, des innovateurs et des praticiens reconnus qui ont partagé leurs constatations uniques lors de plus de 286 séances. La concurrence pour prendre la parole lors de cet événement est féroce; nous avons reçu près de 2?000 dossiers de candidature en 2019 pour ces places convoitées. J'invite les Agilistes qui ont quelque chose à raconter à soumettre rapidement leur candidature. »

Les conférenciers sont sélectionnés au terme d'un processus de révision rigoureux effectué par les pairs. Le système de dépôt de candidatures en vue d'Agile2020 demeurera actif jusqu'au 9 février 2020.

Les présentateurs potentiels sont invités à passer en revue les 18 thèmes de la conférence ouverts aux candidats et à soumettre leur dossier pour la thématique qui représente le mieux le sujet qu'ils proposent. Ces thèmes couvrent tous les aspects du développement Agile, allant des conseils pratiques pour la mise en route de petites équipes jusqu'à des stratégies sophistiquées pour les entreprises qui découlent de plusieurs années d'expérience.

L'événement, qui en est à sa 19e année, est la plus importante conférence internationale non commerciale au monde d'Agile Alliance qui est consacrée aux méthodes Agile en matière de développement logiciel. Le réseautage et l'échange sont au coeur de la conférence Agile. Les participants proviennent de partout sur la planète et bon nombre d'entre eux viennent sur place depuis plusieurs années consécutives pour rencontrer leurs pairs et les leaders les plus réputés de l'environnement Agile. Les liens tissés, le soutien apporté et les connaissances acquises font place à une expérience durable et enrichissante qui favorise la réussite individuelle et l'avancement collectif de l'industrie. Ouvertes et conviviales, les conférences donnent lieu à de nouvelles idées axées sur les implantations d'Agile dans le monde réel. Pour soumettre une proposition de présentation, cliquez ici.

Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter le site Web de la conférence.

À propos d'Agile Alliance

Agile Alliance est un organisme international à but non lucratif voué à promouvoir les concepts du développement de logiciels Agile comme prévu dans le manifeste d'Agile. Comptant plus de 69?000 membres et abonnés dans le monde, Agile Alliance est mû par les principes des méthodologies d'Agile et la commodité qu'il procure aux développeurs, aux organisations et aux utilisateurs finaux. Agile Alliance met sur pied et appuie des événements qui rassemblent la communauté Agile à l'échelle planétaire. La conférence Agile2020 aura lieu du 20 au 24 juillet 2020 à Orlando, en Floride.

Personne-ressource pour les médias :

Pam Hughes

Chef du marketing, Agile Alliance

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/161703/agile_alliance_logo.jpg

SOURCE Agile Alliance

Communiqué envoyé le 13 novembre 2019 à 06:00 et diffusé par :