Xinhua Silk Road: Changde, ville de zones humides, accueille un marathon international





PÉKIN, 13 novembre 2019 /CNW/ - Changde, ville située dans la province du Hunan en Chine centrale, a accueilli dimanche le quatrième marathon international du lac Liuye à Changde, qui a réuni 18 000 amateurs de marathon au coeur de la charmante ville située en zones humides.

L'événement a attiré des participants chinois et étrangers, venant notamment de pays comme le Royaume Uni, la France, les États-Unis, la Russie, le Kenya, l'Éthiopie, le Pakistan et la Pologne.

L'athlète éthiopien Tesema Mindegiso Gobena a battu le précédent record obtenu au marathon de Changde, en passant la ligne d'arrivée au parc culturel de Baimahu après 2h13'24''.

Derartu Debela Delesa, également éthiopienne, a remporté la course féminine avec un temps de 2h44'01''.

Les athlètes chinois Chai Yongsheng et Yi Hong ont remporté respectivement les semi-marathons hommes et femmes.

Lancé en 2016, le marathon annuel du lac Liuye à Changde a obtenu le « Course avec Label d'or » de l'Association chinoise d'athlétisme (CAA selon le sigle anglais) en 2018 et figure parmi les 100 marathons les plus importants de Chine. Il est également devenu la carte de visite de Changde, qui offre ainsi une scène pour les rassemblements de partisans de marathon et de sport et une plateforme destinée à mettre en avant les actions de la ville pour renforcer l'unité.

Différent de l'itinéraire de course de l'année passée, le parcours de cette année partait du centre d'accueil du lac Liuye pour suivre le circuit autour du lac, traverser un certain nombre de lieux touristiques emblématiques de Changde, tels que la tour Si Ma, Happy Waterworld et Vision Land, et finir au parc culturel de Baimahu.

Il convient également de noter que, en 2018, Changde a été l'une des 18 villes internationales situées dans sept pays à recevoir le label Ville des Zones Humides dans le cadre du plan d'accréditation des Villes des Zones Humides.

Vous pouvez consulter le lien original en visitant : https://en.imsilkroad.com/p/309320.html

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service

Communiqué envoyé le 13 novembre 2019 à 03:22 et diffusé par :