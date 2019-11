Exadel annonce l'ouverture d'un nouveau bureau en Allemagne pour soutenir la croissance de l'économie technologique locale





Exadel proposera un appui et des services renforcés de transformation numérique aux clients locaux

WALNUT CREEK, Californie, 13 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Exadel (www.exadel.com), le leader mondial des solutions de génie logiciel numérique, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau bureau en Allemagne (https://exadel.com/de). Il répond à la demande accrue de services de génie logiciel numérique dans la région et offrira aux clients locaux des solutions de transformation numérique dans différentes technologies informatiques modernes, dont la chaîne de blocs, l'IA/AM, le big data et plus encore. Exadel compte aujourd'hui 20 sites dans le monde, dont 18 en Europe.

Avec ce site supplémentaire, Exadel s'emploie à améliorer la qualité du service à ses clients actuels et à proposer sa gamme de services à de nouveaux clients en Allemagne. Exadel dispose déjà d'une assise dans la région, l'une des principales institutions financières allemande et des constructeurs automobiles de premier plan faisant confiance à ses services d'ingénierie logicielle numérique. Si les clients locaux actuels et futurs peuvent bénéficier de toutes les offres de solutions d'Exadel, l'accent sera mis sur la prestation d'un support qualifié en transformation numérique. Exadel a aussi récemment lancé le Innovation Cloud d'Exadel, conçu pour aider les entreprises à tester de nouvelles technologies comme la chaîne de blocs, l'intelligence artificielle, le mobile, les dialogueurs et les modèles d'apprentissage machine pour définir la correspondance stratégique.

Pour en savoir plus le Innovation Cloud d'Exadel : https://exadel.com/innovation-lab/

« Nous sommes ravis d'annoncer ce nouveau site en Allemagne », a déclaré Fima Katz, le PDG d'Exadel. « C'est une année de forte croissance pour Exadel et nous sommes heureux d'être au coeur d'un développement technologique rapide dans ce domaine. Bien que nous ayons accompagné de nombreux clients basés en Allemagne au cours de notre mandat, nous sommes conscients de l'importance d'établir et de cultiver des relations directes avec nos clients et ce bureau nous permettra de le faire. »

À propos d'Exadel

Depuis plus de 20 ans, Exadel met au point des solutions logicielles pour l'entreprise et adaptées aux clients figurant sur la liste Fortune 500, dont AT&T, Samsung, Bank of America, eBay et GE. Fort de 20 centres de prestation de services aux États-Unis et en Europe, Exadel résout les problèmes d'ingénierie logicielle les plus complexes, en proposant une combinaison évolutive et riche de ressources sur site ou externalisées, au meilleur prix du secteur. Nos solutions de génie logiciel numérique (DSES, ou Digital Software Engineering Solutions) aident à élaborer de nouvelles stratégies numériques reposant sur la pensée créative, la conception de pointe et l'innovation technique. Le DSES s'appuie sur les forces de divers talents mondiaux du génie logiciel pour créer et mettre en oeuvre des services stratégiques et rentables dans la nouvelle ère de la technologie connectée.

