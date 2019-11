En complément des statines, l'acide bempédoïque réduit nettement le niveau de cholestérol LDL selon les résultats de l'essai clinique CLEAR Wisdom, publiés dans le Journal of the American Medical Association





Daiichi Sankyo Europe GmbH (ci-après « Daiichi Sankyo ») a annoncé aujourd'hui que les résultats de l'essai de phase III CLEAR Wisdom ont été publiés dans le Journal of the American Medical Association (JAMA).1 L'acide bempédoïque est actuellement en cours d'évaluation en vue d'une autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne des médicaments (EMA) et par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA).

L'essai randomisé de phase III CLEAR Wisdom, réalisé en double aveugle, a évalué l'efficacité, l'innocuité à long terme et la tolérabilité de 180 mg d'acide bempédoïque par rapport à un placebo chez 779 patients atteints d'athérosclérose et/ou d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote, mal maîtrisée par les traitements hypolipémiants actuels, prenant déjà des statines à la dose maximale tolérée (ce qui peut être une dose nulle).1

Les résultats publiés dans le JAMA comprennent le critère principal d'efficacité, à savoir la réduction du cholestérol LDL (à lipoprotéines de basse densité) à 12 semaines, et les critères secondaires d'innocuité et de tolérabilité sur 52 semaines. La publication indique que l'acide bempédoïque :1

a nettement diminué (17 %) le taux de cholestérol LDL dans le cadre d'une prise de statines à la dose maximale tolérée au bout de 12 semaines, la quasi-totalité des patients (85 %, 444/522) prenant des statines à dose modérée ou élevée, un effet toujours ressenti au bout de 52 semaines ;

a nettement diminué (19 %) le taux de protéine C-réactive à haute sensibilité (hsCRP), un important marqueur de l'inflammation sous-jacente associée aux maladies cardiovasculaires, un effet toujours ressenti au bout de 52 semaines ;

n'a entraîné aucune aggravation du taux d'hémoglobine A1c (HbA 1c ) (- 0,21 % par rapport au placebo) chez les patients diabétiques à la 12ème semaine ;

a entraîné des taux globaux d'événements indésirables comparables à ceux du placebo (70 % ou 366/522 pour l'acide bempédoïque, contre 71 % ou 182/257 pour le placebo) à la 52ème semaine, et la proportion de patients ayant signalé des événements indésirables graves a été similaire à celle du groupe placebo (20 % ou 106/522 pour l'acide bempédoïque, contre 19 % ou 48/257 pour le placebo) à la 52ème semaine ;

a été associé à des taux d'événements cardiaques indésirables graves établis de 2,7 % (14/522), contre 4,7 % (12/257) pour le placebo.

« L'essai CLEAR Wisdom a démontré que l'acide bempédoïque permettait de réduire davantage le cholestérol LDL chez les patients prenant déjà des statines à la dose maximale tolérée, avec un éventail global d'événements indésirables comparable à celui du placebo, » a déclaré Anne C. Goldberg MD, FACP, FAHA, FNLA, professeure de médecine, service d'endocrinologie, métabolisme et recherches en lipides à la Washington University, St. Louis et auteure principale de l'étude. « Ces résultats sont cohérents avec ceux observés dans le cadre de l'étude de phase III à long terme la plus importante sur l'acide bempédoïque, l'étude Study 1 ou CLEAR Harmony, qui ont été publiés plus tôt cette année dans le New England Journal of Medicine. Les résultats obtenus dans le programme de développement de phase III montrent que l'acide bempédoïque a le potentiel d'être une option thérapeutique pour les patients à haut risque qui ont besoin de baisser davantage leur taux de cholestérol LDL. »

« Nous pensons que l'acide bempédoïque répondra à un important besoin non satisfait pour les patients qui doivent réduire davantage leur taux de cholestérol LDL et qui n'atteignent pas leurs objectifs avec les traitements hypolipémiants actuels par voie orale, » a déclaré Wolfgang Zierhut, MD, chef du département Affaires médicales anti-thrombotiques et cardiovasculaires chez Daiichi Sankyo Europe. « De nombreux patients demeurent exposés à un risque élevé d'accident cardiovasculaire et ont besoin d'options thérapeutiques supplémentaires pour atteindre le taux de cholestérol LDL désiré. Cela s'avère encore plus pertinent aujourd'hui étant donné que les dernières directives suggèrent des objectifs de cholestérol LDL encore plus bas pour une protection optimale. »

Conception de l'étude pivot mondiale Study 2 de phase III (1002-047, également appelée CLEAR Wisdom)

Cette étude pivot mondiale de phase III de 52 semaines était randomisée, multicentrique et en double aveugle avec contrôle par placebo. Elle a évalué l'efficacité et l'innocuité de la prise de 180 mg/jour d'acide bempédoïque par rapport à un placebo. L'étude a été réalisée dans 86 sites en Amérique du Nord et en Europe. Un total de 779 patients ont été randomisés à 2:1 pour recevoir de l'acide bempédoïque ou un placebo. Le critère principal était l'évaluation de l'efficacité de l'acide bempédoïque par rapport au placebo pour abaisser le taux de cholestérol LDL à 12 semaines. Les critères secondaires comprenaient l'évaluation de l'innocuité et de la tolérabilité de l'acide bempédoïque par rapport au placebo, l'efficacité de l'abaissement du taux de cholestérol LDL à 24 semaines et 52 semaines de l'acide bempédoïque par rapport au placebo, et les effets de l'acide bempédoïque sur d'autres marqueurs de risques après 12 semaines de traitement, y compris sur la hsCRP et la HbA 1c , par rapport au placebo.

Acide bempédoïque

Avec un mécanisme d'action ciblé, l'acide bempédoïque est un inhibiteur de l'adénosine triphosphate-citrate lyase (ACL) à administration orale et prise quotidienne unique réduisant la synthèse du cholestérol dans le foie, et diminuant ainsi les niveaux de cholestérol LDL dans la circulation.2,3 Il est destiné aux patients atteints d'hypercholestérolémie et/ou présentant un risque élevé de maladies cardiovasculaires athérosclérotiques, nécessitant une diminution supplémentaire de leur taux de cholestérol LDL malgré une prise de statines à la dose maximale tolérée.

L'acide bempédoïque a un mode d'action unique, innovant et complémentaire à d'autres thérapies de réduction lipidique, comme les statines.4 En raison de son mode d'action spécifique au foie, l'acide bempédoïque est moins susceptible d'induire des effets secondaires musculaires associés à une thérapie par statines, et fournit dans les essais cliniques une réduction supplémentaire du cholestérol LDL par rapport à une monothérapie par statines.3

L'acide bempédoïque (180 mg) et le comprimé à dose fixe combinée d'acide bempédoïque/ézétimibe (180 mg/10 mg) sont actuellement en cours d'évaluation par le Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments (EMA), et par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), pour la réduction du taux de cholestérol LDL chez les patients n'ayant encore atteint leur niveau cible de cholestérol LDL. Esperion a cédé des droits de commercialisation exclusifs à Daiichi Sankyo Europe pour ces produits dans l'Espace économique européen et en Suisse. Les approbations sont attendues au premier semestre 2020.

À propos de Daiichi Sankyo

Le groupe Daiichi Sankyo est spécialisé dans la mise au point et la distribution de produits pharmaceutiques innovants visant à améliorer les normes thérapeutiques, et à répondre, dans le monde entier, à divers besoins médicaux non satisfaits en tirant parti de son expertise et de ses technologies de classe internationale. Avec plus de 100 ans d'expertise scientifique et une présence dans plus de 20 pays, Daiichi Sankyo et ses 15 000 employés à travers le monde s'appuient sur un bilan éprouvé en matière d'innovations et sur un portefeuille de nouveaux médicaments prometteurs pour les patients. En plus de sa large gamme de médicaments permettant de traiter les troubles cardiovasculaires, Daiichi Sankyo se concentre avant tout sur la mise au point de thérapies novatrices en oncologie, l'objectif du Groupe étant de devenir à l'horizon 2025 un « innovateur pharmaceutique mondial doté d'un avantage compétitif en oncologie », mais aussi sur de nouveaux domaines de recherche axés sur les maladies rares et les troubles immunitaires. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.daiichisankyo.com.

