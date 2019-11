Lancement de la marque MEDATURE





MEDATURE, une marque américaine avec de solides antécédents dans le milieu universitaire, développe des régimes de soins de la peau très efficaces offrant des résultats garantis. Les formulations révolutionnaires sont basées sur la science élémentaire pour offrir des preuves, pas des promesses.

C'est un lieu où la science fonctionne en parfaite harmonie avec la nature et où des années de recherche médicale se mêlent aux dernières innovations en matière de soins de la peau. Les scientifiques à l'origine du développement des produits MEDATURE incluent des dermatologues et des chercheurs mondialement reconnus, dont les travaux figurent régulièrement dans des publications médicales. Ils mettent en pratique leurs vastes connaissances et expérience dans tout le spectre de la dermatologie cosmétique et médicale pour tester et prouver l'efficacité de la gamme de produits de MEDATURE.

Sur toute la planète, MEDATURE collabore également avec un groupe de laboratoires parmi les meilleurs au monde, leaders dans leurs domaines respectifs, pour créer des formulations de premier plan, scientifiquement vérifiées.

Bien que les produits de MEDATURE répondent à de multiples problèmes de peau spécifiques ? allant des atteintes à la barrière cutanée à la pigmentation, en passant par l'acné et le vieillissement ?, ils incarnent tous la mission principale de la société : des soins de la peau précis avec une approche pratique.

Cette mission principale témoigne d'un immense respect pour la science, d'une forte conviction dans les produits qui ciblent les origines des problèmes de peau et d'une approche moderne de la simplification des routines trop compliquées. Avec Medature, votre routine de soins de la peau se résume à 4 étapes simples.

Étape 1 ? Gel nettoyant Plantract ? élimine le maquillage et les autres impuretés, tout en calmant la délicate barrière cutanée.

? ? élimine le maquillage et les autres impuretés, tout en calmant la délicate barrière cutanée. Étape 2 ? Energizing Q Toner ? prépare la peau pour l'étape de l'hydratation, tout en contribuant à redynamiser la réparation cellulaire.

? ? prépare la peau pour l'étape de l'hydratation, tout en contribuant à redynamiser la réparation cellulaire. Étape 3 Hydrotraitement éclaircissant ? stimulant le traitement éclaircissant et le correcteur pigmentaire qui utilise de puissants ingrédients pour contribuer à aplanir et éclaircir la peau, aboutissant à un éclat de jeunesse.



-ET/OU-

Sérum au rétinol encapsulé ? fait effet durant la nuit pour réduire les signes de vieillissement et la perte de fermeté, pour une apparence renouvelée le matin venu.

Étape 4 ? PSL Repair Moisturizer ? nourrit tous les types de peaux et particulièrement efficace pour revitaliser les peaux sèches et sensibles. La formulation polyvalente intègre la technologie d'émulsion PSL innovante pour mieux réparer la barrière cutanée et stabiliser les peaux sensibles.

Tous les produits MEDATURE sont formulés sans ingrédients nocifs comme de l'alcool, des parfums, des colorants ou des huiles essentielles qui dessèchent. Ils sont également exempts de sulfates, de parabènes et de phtalates.

MEDATURE combine et équilibre des ingrédients naturels avec la puissance de la science et de la technologie. Le système simple, composé de 4 étapes, peut être utilisé conjointement ou séparément selon n'importe quelle combinaison. En effectuant la routine complète, MEDATURE vous procure une formidable expérience de soins de la peau avec un aspect de la peau visiblement amélioré.

