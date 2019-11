Middle East Stevie Awards participe au Salon international des PME aux Émirats Arabes Unis





Middle East Stevie Awards, le nouveau programme de récompenses décernées par Stevie Awards aux entreprises les plus prestigieuses au monde, a déployé ses efforts afin d'aider et soutenir les candidatures pour 2020. Le programme de récompenses, visant à atteindre de nombreuses entreprises, grandes ou petites, participera d'abord au "Salon international des PME de Ras Al Khaimah (RAK)" qui sera organisé aux Émirats Arabes Unis du 14 au 16 novembre 2019. Avec le soutient et le parrainage de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Ras Al Khaimah (RAK Chamber), Middle East Stevie Awards, fournira des informations détaillées sur les candidatures à plus de 200 PME participantes de plus de 25 pays du monde. Le programme de récompenses qui se tiendra pour la première fois au Moyen-Orient recevera les candidatures jusqu'au 4 décembre 2019.

MENA Stevie Awards se concentre sur l'innovation peu importe la taille de l'entreprise

Les petites organisations ont autant de chance de remporter un Stevie Award que les grandes entreprises. Chaque année, des entreprises de renommée mondiale sont réunis à des petites et moyennes entreprises, qui construisent encore leurs marques, pour adhérer au cercle des lauréats. Middle East Stevie Awards se concentre sur le concept d'innovation, en particulier cette année. Compte tenu du fait que le changement et l'innovation s'avèrent essentiels à la durabilité des entreprises sur le marché concurrentiel, le programme de récompenses acceptera des candidatures dans plus de 100 catégories, y compris la Gestion, le Marketing, le Service clientèle, les Ressources humaines, les sites électroniques, la Technologie, et autres.

The Stevie Awards reçoit chaque année plus de 10 mille candidatures de plus de 70 pays. Les candidatures seront acceptées gratuitement en arabe et en anglais, les projets seront évalués par plus de 100 professionnels du monde entier. Les lauréats des prix Stevie Or, Argent et Bronze seront annoncés le 8 janvier 2020 lors d'un gala à Ras Al Khaimah aux Émirats Arabes Unis.

The Middle East Stevie Awards acceptera les projets des entreprises ayant des activités dans 17 pays, dont l'Algérie, le Bahreïn, l'Egypte, l'Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, le Maroc, le Oman, la Palestine, le Qatar, l'Arabie saoudite, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, les Émirats Arabes Unis et le Yémen. Middle East Stevie Awards, couvrant les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, recevra les candidatures jusqu'au 4 décembre 2019.

Pour de plus amples détails à propos de MENA Stevie Awards, veuillez consulter le site électronique suivant : help+MENA@StevieAwards.com

