Michael Buckley revient chez True Religion Apparel en tant que président-directeur général





True Religion Apparel, Inc., a annoncé que son conseil d'administration avait nommé Michael Buckley au poste de président-directeur général, avec effet immédiat. M. Buckley a été président de True Religion Apparel de 2006 à 2010. Il sera chargé de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la vision future et de la feuille de route pour True Religion. M. Buckley rendra compte au conseil d'administration de la Société.

Michael Buckley est un cadre de premier plan dans les secteurs de la vente au détail et des produits de consommation. Il y cumule plus de 30 années d'expérience fructueuse, tant au niveau national qu'international, au service du développement des marques et de la création de valeur. À son poste le plus récent, il était PDG du Differential Brands Group (renommé Centric Brands après l'acquisition de Global Brands Group), une société cotée en bourse au NASDAQ. Differential est propriétaire des marques Hudson Jeans, Robert Graham et Swims. Avant Differential, de 2011 à 2016, il a été président-directeur général de Robert Graham Designs jusqu'à sa vente à Differential Brands Group pour la somme de 180 millions USD. Et avant Robert Graham, il a exercé les fonctions de président de True Religion Apparel, de 2006 à 2010, période au cours de laquelle les ventes sont passées de 100 millions USD à plus de 300 millions USD, le BAIIA est passé de 30 millions USD à plus de 90 millions USD, et la capitalisation boursière au NASDAQ a triplé pour atteindre 850 millions USD. La plateforme de vente au détail est passée de 1 à 100 magasins. Quant à la Société, elle a élargi sa gamme de produits pour inclure des t-shirts, des chemises tissées, des hauts en tricot, des vêtements d'extérieur, en plus d'acquérir plusieurs licences portant notamment sur des chaussures, des parfums, des lunettes, des vêtements de bain et des accessoires. En 2008 et 2009, True Religion a été classée la plus rentable des entreprises de vêtements, américaines cotées en bourse, en se basant sur la marge bénéficiaire après impôt.

Gene Davis, président du conseil d'administration, a déclaré : « Nous sommes absolument ravis et fiers d'accueillir Michael Buckley à nouveau chez True Religion Apparel. Il bénéficie de nombreuses années d'expérience dans le domaine du denim et des vêtements de sport arena pour hommes et pour femmes, y compris de l'expérience acquise dans le cadre de ses fonctions antérieures de président de True Religion. Au cours des trente dernières années, Michael Buckley a ajouté à son actif de nombreuses réalisations dans l'industrie du vêtement, et il apporte un ensemble complet de compétences particulièrement pertinentes à l'équipe de direction de True Religion. Nous remercions Farla Efros qui a servi de PDG par intérim, de True Religion au cours des six derniers mois. Nous sommes heureux de savoir que Mme Efros et l'équipe de HRC Advisory continueront d'apporter leur soutien à True Religion au cours des prochains mois. »

À propos de sa nomination, M. Buckley a confié pour sa part : « Je suis ravi de revenir chez True Religion et de prendre les rênes de la Société en tant que nouveau président-directeur général, à une période qui s'annonce passionnante pour l'évolution de la marque. Je me réjouis à la perspective de travailler avec le conseil d'administration, Farla Efros et HRC Advisory, ainsi qu'avec l'ensemble de l'équipe de True Religion. »

À propos de True Religion Apparel, Inc.

En 2002, True Religion a fait son entrée sur la scène du denim à Los Angeles en faisant exploser la construction du jean classique à cinq poches. Avec son fil à cinq aiguilles, et son procédé de deux points par pouce, le point Super T de True Religion a été immédiatement reconnu pour son style unique qu'aucune autre marque denim dans le monde ne peut imiter. True Religion parle du caractère unique de chacun d'entre nous. La marque est portée par des athlètes, des musiciens et des artistes du monde entier pour exprimer leur style individuel. Fournissant un assortiment exclusif de styles iconiques, True Religion Brand Jeans se concentre sur la production de denims et de vêtements de sport, de qualité supérieure, pour hommes, femmes et enfants.

