Andersen Global annonce une première collaboration en Croatie





Andersen Global a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de collaboration avec l'un des plus grands cabinets d'avocats de Croatie, KALLAY & PARTNERS Ltd. L'ajout du cabinet basé à Zagreb permet à Andersen Global d'établir sa présence dans le pays et de poursuivre l'extension de son organisation dans la région.

Fondé en 2006, KALLAY & PARTNERS Ltd. est dirigé par le fondateur et directeur général de bureau, Marko Kallay. Sous sa direction, le cabinet fournit à ses clients étrangers et nationaux un large éventail de services juridiques, notamment en droit bancaire et financier, droit commercial et droit des sociétés, règlement des litiges, arbitrage et médiation, droit du travail et relations avec les régulateurs.

« Notre cabinet attache de l'importance à l'engagement, à la transparence, à la fiabilité et à la fourniture aux clients des meilleurs services juridiques, et ces valeurs sont parfaitement conformes aux principes et à la vision d'Andersen Global », a déclaré Marko Kallay. « Cette collaboration va nous permettre d'améliorer notre service à la clientèle et d'étendre encore davantage notre empreinte. Nous sommes ravis à l'idée de travailler en étroite collaboration avec nos collègues d'Andersen Global sur le plan régional et international. »

« KALLAY & PARTNERS a déjà établi des liens avec nos autres cabinets collaborateurs dans la région et ces relations synergiques font partie intégrante de notre stratégie d'expansion », a confié pour sa part Mark Vorsatz, président du conseil d'Andersen Global et PDG d'Andersen. « Marko et son équipe partagent notre engagement, qui est de fournir les meilleurs services qui soient, ainsi que notre passion pour l'intendance, la transparence et l'indépendance. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 5 000 collaborateurs à travers le monde, et est présente dans plus de 161 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

