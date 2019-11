La technologie avancée de messagerie Synchronoss aidera à alimenter une application de messagerie riche et entièrement interopérable au sein de la nouvelle joint-venture de CCMI composée de AT&T, Sprint, T-Mobile et Verizon





BRIDGEWATER, N.J., 13 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ : SNCR), leader mondial et innovateur de produits IdO, numériques, basés sur la messagerie et le cloud, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec une nouvelle joint-venture formée par les quatre plus grands opérateurs mobiles américains ? AT&T, Sprint, T-Mobile et Verizon ? afin d'offrir une expérience de messagerie mobile avancée sur l'ensemble des quatre réseaux.



S'appuyant sur le standard Rich Communications Services (RCS), développée avec son partenaire technologique WIT Software, cette plateforme a le potentiel de créer un écosystème de messagerie qui permet aux marques grand public de créer un nouveau degré d'engagement et de répondre à la demande croissante d'interactions personnalisées et riches en contenu par le biais de communications de messagerie. Avec l'accord du client, cette technologie permettra aux entreprises d'interagir directement avec leurs clients en utilisant des communications multimédia promotionnelles et interactives ainsi que des communications individuelles. L'application permettra également aux utilisateurs d'ajouter des fonctions multimédia avancées à leurs messages SMS et d'accomplir, d'engager et d'échanger avec leurs marques préférées sans passer d'une application à l'autre.

« L'initiative de ce système de messagerie entre opérateurs pourrait faciliter la transition de l'écosystème sans fil vers un nouveau service innovant de messagerie source de nouvelles expériences - permettant ainsi aux clients américains des réseaux sans fil de gérer leur vie numérique et de conduire des échanges efficaces et pratiques avec leurs marques préférées depuis une seule application », a déclaré Glenn Lurie, président et PDG de Synchronoss Technologies. « Le lancement de ce projet marque le début de l'ère de la messagerie avancée aux États-Unis et annonce de nouvelles façons de réunir la communication, les services et le divertissement. Avec notre partenaire WIT Software, nous avons pu constater directement la puissance que la messagerie avancée pouvait générer à travers le monde, et nous pensons qu'il y a un potentiel énorme à exploiter aux États-Unis sur différents fronts. Cette collaboration démontre comment un travail d'équipe peut optimiser l'écosystème mobile dans son ensemble. »

Doug Garland, directeur général de la joint-venture CCMI, a ajouté : « En collaborant avec Synchronoss, nous serons en mesure de faire avancer brillamment l'expérience de messagerie via le RCS et de passer à l'étape suivante afin d'encourager un écosystème commercial familier. Munis des nouvelles capacités RCS, les quatre opérateurs de réseaux sans fil pourrons créer ensemble une meilleure expérience client globale de messagerie mobile. »

Synchronoss et WIT Software sont des fournisseurs de messagerie reconnus et historiques pour les entreprises à travers le monde. L'année dernière, ces entreprises ont annoncé leur collaboration avec les opérateurs japonais afin de lancer la première plateforme inter-opérateurs mondiale de messagerie avancée basée sur le RCS et entièrement interopérable à destination des utilisateurs mobiles japonais.

Pour en savoir plus sur l'expérience unique et les nombreuses capacités du RCS, rendez-vous sur https://synchronoss.com/advancedmessaging/

À propos de Synchronoss

Synchronoss (NASDAQ : SNCR) transforme la façon dont les entreprises créent de nouveaux revenus, réduisent les coûts et séduisent leurs abonnés avec des produits de cloud, de messagerie, numériques et de l'IdO, prenant en charge des centaines de millions d'abonnés à travers le monde. Les nouvelles technologies sécurisées, évolutives et révolutionnaires de Synchronoss, ses partenariats fiables et ses collaborateurs talentueux modifient la manière dont les clients Technologie-Médias-Télécommunications développent leurs activités. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.synchronoss.com .

