Wipro met en oeuvre SAP S/4HANA® pour Sydney Water





Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société leader à l'échelle mondiale, en technologies de l'information, conseils et services de processus métiers, a annoncé aujourd'hui la mise en oeuvre réussie du logiciel SAP S/4HANA® pour Sydney Water, une société de service public statutaire entièrement détenue par le gouvernement de Nouvelle-Galle du Sud. Wipro a également intégré dans le monde entier, des modules de Solution spécifique à l'industrie pour le secteur public (Industry-Specific Solution for the Utilities, IS-U), de Gestion de la relation client (Customer Relationship Management, CRM), et de Gestion immobilière flexible (Flexible Real Estate Management, RE-FX), pour le client.

En exploitant SAP S/4HANA, Sydney Water pourra déployer des fonctionnalités de pointe dans ses services clients et de facturation, permettant des processus de facturation simplifiés et une transformation de la prochaine génération du libre-service client.

Développée avec des capacités supplémentaires telles qu'une vue holistique des données client et une interaction mobile intelligente, cette solution fournira aux utilisateurs finaux une interface interactive. Cela permettra d'avoir une perspective à 360° du client, et par conséquent, d'assurer une efficacité opérationnelle accrue et une livraison de services rentable.

George Hunt, directeur général - Clientèle, stratégie et réglementation, chez Sydney Water a déclaré, « Sydney Water s'engage résolument à être axée sur le client et à satisfaire sa clientèle en fournissant des solutions évolutives et innovantes. Sydney Water et Wipro ont travaillé en collaboration pour livrer ce programme avec succès. »

N.S. Bala, président et directeur mondial, Énergie, ressources naturelles, services publics et construction, pour Wipro Limited a indiqué, « L'expertise approfondie de Wipro dans le domaine de l'eau et des services publics, ses capacités dans les technologies nouvelles et émergentes, et son étroit partenariat avec SAP ont permis à Sydney Water de devenir plus agile, de proposer des solutions innovantes aux clients plus rapidement, et de renforcer sa position de leader du marché. Par ailleurs, nous avons exploité notre accélérateur « Safe Water », une solution de déploiement rapide, destinée aux services publics, afin de faciliter la livraison de résultats dans des délais et à des coûts prévisibles. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer de jouer un rôle clé dans le parcours de transformation de Sydney Water. »

Wipro a investi pendant plus de deux décennies auprès des services publics de l'électricité, du gaz et de l'eau sur quatre continents, en les aidant à introduire des transformations rapides et efficaces. Nous aidons les Services publics dans le monde à bâtir un réseau plus intelligent, à la fois résistant, flexible et dynamique, pour la prolifération des ressources d'énergie distribuée (distributed energy resources, DER), des véhicules électriques, et des compteurs et capteurs avancés. Nous aidons les services publics à exploiter et interpréter leurs données pour retenir et faire croître les revenus du client, tout en garantissant un environnement plus sécurisé tirant parti de la technologie, des analyses et des appareils connectés. Grâce à notre expertise éprouvée du secteur, en tant que chefs de file pour stimuler l'expérience client et les initiatives de transformation numérique, nous sommes à l'avant-garde en matière d'appui aux Services publics que nous aidons à évoluer vers la numérisation et l'innovation.

SAP, SAP S/4HANA et les autres produits et services SAP mentionnés dans les présentes, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE en Allemagne et dans d'autres pays. Pour obtenir des informations complémentaires et découvrir les actualités sur l'image de marque, veuillez consulter le site https://www.sap.com/copyright.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société leader mondiale en technologies de l'information, conseils et services de processus métiers. Nous tirons parti du pouvoir de l'informatique cognitive, de l'hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l'analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s'adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 175 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

Déclarations prévisionnelles et mises en garde

Certaines déclarations du présent communiqué concernant nos perspectives de croissance future sont des déclarations prévisionnelles, lesquelles impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux inclus dans ces déclarations prévisionnelles. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans toutefois s'y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, de notre chiffre d'affaires et de nos bénéfices ; notre aptitude à générer et à gérer la croissance ; une concurrence intense dans les services informatiques ; notre aptitude à conserver notre avantage concurrentiel en matière de coûts ; l'augmentation des salaires en Inde ; notre aptitude à attirer et à fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; le dépassement des délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les restrictions sur l'immigration ; notre aptitude à gérer nos opérations internationales ; une demande réduite pour la technologie dans nos domaines de focalisation clés ; des perturbations des réseaux de télécommunications ; notre aptitude à mener à bien et à intégrer nos acquisitions potentielles ; la responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés dans lesquelles nous procédons à des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales gouvernementales ; l'instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques concernant l'obtention de capitaux ou l'acquisition d'entreprises en dehors de l'Inde ; l'utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle, et une conjoncture économique générale ayant un impact sur notre entreprise et notre secteur d'activité. Les autres risques susceptibles d'avoir des répercussions sur nos résultats d'exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. Ces documents sont disponibles sur le site www.sec.gov. Il se peut que nous soyons parfois amenés à faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites ou orales, et ceci pourra inclure les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, et dans nos rapports à l'intention des actionnaires. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles qui pourraient être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 novembre 2019 à 18:30 et diffusé par :