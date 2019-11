Dévoilement des résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2020 de Mediagrif





Faits saillants :

Nomination de Luc Filiatreault à titre de président et chef de la direction en date du 16 septembre;

à titre de président et chef de la direction en date du 16 septembre; Revenus totaux, excluant ceux des places de marchés B2C, détenues en vue de la vente, totalisant 16,9 millions $, en hausse de 5,0 %;

BAIIA ajusté 1 de 3,7 millions $, représentant une marge bénéficiaire de 21 %;

de 3,7 millions $, représentant une marge bénéficiaire de 21 %; Résultat net ajusté 2 de 1,7 million $, soit 0,11 $ par action;

de 1,7 million $, soit 0,11 $ par action; Position nette de trésorerie de 2,7 millions $ en date du 30 septembre 2019.

LONGUEUIL, QC, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX: MDF), un leader canadien des technologies de l'information, dévoile aujourd'hui les résultats3 de son deuxième trimestre de l'exercice financier 2020. Il s'agit du second trimestre depuis l'annonce de la mise en vente de ses actifs B2C et du choix stratégique de recentrer ses opérations vers ses activités B2B.

RÉSULTATS SOMMAIRES CONSOLIDÉS





Trois mois terminés le 30 septembre Six mois terminés le 30 septembre (En milliers de dollars canadiens sauf les données par action -

non audités et non examinés par les auditeurs indépendants) 2019 $ 2018 $ 2019 $ 2018 $ Revenus 18 211 20 261 38 439 41 389 Revenus plateformes B2B 16 877 16 071 33 726 32 366 Revenus places de marché B2C 1 334 4 190 4 713 9 023 BAIIA ajusté1 3 740 6 616 7 884 11 872 Résultat d'exploitation 2 008 4 831 4 522 8 055 Résultat net 1 834 3 178 2 885 5 610 Résultat net ajusté2 1 660 3 178 2 968 5 610 Résultat ajusté par action2 (de base et dilué) 0,11 0,21 0,20 0,38 Résultat par action (de base et dilué) 0,12 0,21 0,19 0,38 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation de base et dilué 14 849 14 849 14 849 14 849

______________________________ 1 Voir le rapprochement du BAIIA ajusté et du résultat net ainsi que la section « À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc. » 2Voir le rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net ainsi que la section « À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc. » 3 Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

DEUXIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2020

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020, les plateformes B2B ont généré des revenus de 16,9 millions $ en augmentation de 5,0 % comparé à 16,1 millions $ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2019.

La hausse des revenus des plateformes B2B de 0,8 million $ est attribuable principalement aux revenus de Orckestra en hausse d'un montant de 0,6 million $ ainsi que de l'augmentation des revenus de BidNet et InterTrade d'un montant total de 0,3 million $. De cette hausse des revenus des plateformes B2B, un montant de 0,6 million $ était sous forme de revenus récurrents (ou de souscription) et de 0,2 million $ sous forme de services professionnels.

De leur côté, les revenus des places de marché B2C, dont les actifs sont classés comme étant détenus en vue de la vente, ont totalisé 1,3 million $ comparé à 4,2 millions $ au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2019. La baisse des revenus B2C étant principalement dû à la vente de la filiale LesPAC le 11 juin dernier, filiale qui avait enregistré des revenus de 2,7 millions $ au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2019.

Toujours au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2020, la Société a encouru certains frais de services professionnels de nature non récurrente et des indemnités de fin de contrat de travail pour un montant total de 0,4 million $.

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020, le BAIIA ajusté a totalisé 3,7 millions $ et représente 21 % des revenus comparé à 6,6 millions $ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2019.

Stratégie

« Les résultats du deuxième trimestre démontrent la continuité dans la croissance de nos opérations B2B et nous sommes confiants que nos investissements rapporteront au cours des prochains trimestres » indique le président et chef de la direction, Luc Filiatreault. « L'équipe de gestion est pleinement engagée dans l'implantation de la nouvelle stratégie corporative et vise à pousser Mediagrif vers une position de leader Nord-Américain des technologies du commerce ».

Au cours des prochains trimestres et en lien avec sa stratégie de recentrage des opérations vers l'approvisionnement stratégique et le commerce unifié, la Société augmentera ses investissements dans la commercialisation de ses produits (en ventes & marketing) ainsi qu'en développement technologique dans le but d'accélérer la croissance organique de ces secteurs, qui démontrent un grand potentiel de croissance. De plus, la Société est activement à la recherche d'opportunités d'acquisition, selon leur capacité de renforcer sa position stratégique dans ces mêmes domaines d'activités.

RÉSULTAT NET AJUSTÉ

Le résultat net ajusté2 du deuxième trimestre de l'exercice 2020 a totalisé 1,7 million $ (0,11 $ par action) comparativement à 3,2 millions $ (0,21 $ par action) au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2019.

SITUATION DE TRÉSORERIE ET FINANCEMENT

En date du 30 septembre 2019, la Société disposait de trésorerie et équivalents de trésorerie d'un montant de 13,5 millions $ alors que la dette à long terme totalisait 10,8 millions $ à cette même date.

Au cours du deuxième trimestre de l'exercice, la Société a investi 0,9 million $ principalement sous forme d'acquisition en immobilisations incorporelles, a remboursé un montant de 2,4 millions $ sur sa dette à long terme et a versé des dividendes pour un montant de 1,5 million $.

DIVIDENDE

Dans le but de se doter des moyens pour investir efficacement dans sa stratégie de croissance de la Société, le conseil d'administration a décidé de suspendre le versement des dividendes et ainsi attribuer les sommes normalement affectées aux versements de dividendes au développement futur de la Société.

RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ ET DU RÉSULTAT NET

Le BAIIA ajusté correspond au résultat avant intérêts, impôts, amortissements, gain (perte) de change et autres revenus (charges) tel que calculé historiquement par la Société.





Trois mois terminés le

30 septembre Six mois terminés le

30 septembre (En milliers de dollars canadiens non audités et non examinés par les auditeurs indépendants) 2019 $ 2018 $ 2019 $ 2018 $









Résultat net 1 834 3 178 2 885 5 610









Charge d'impôts sur le résultat 389 1 116 877 1 941 Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels 734 861 1 413 1 743 Amortissement des actifs incorporels d'acquisition 601 958 1 202 2 147 Amortissement de l'actif au titre du droit d'utilisation 397 - 747 - Amortissement des frais de financement reportés 10 10 19 20 Amortissement de l'avantage incitatif reporté - (34) - (67) Perte (gain) de change (280) 256 84 (60) Perte (gain) sur cession d'une filiale (174) - 83 - Intérêts sur obligation locative 93 - 184 - Intérêt sur la dette à long terme 136 271 390 538









BAIIA ajusté 3 740 6 616 7 884 11 872

Il est à noter que l'adoption de la norme IFRS 16 a eu un effet favorable de 0,5 million $ sur le BAIIA ajusté du deuxième trimestre terminé le 30 septembre 2019, soit une charge d'amortissement de l'actif au titre du droit d'utilisation de 0,4 million $ et une charge d'intérêts sur obligation locative de 0,1 million $. De plus le BAIIA ajusté de la période précédente n'a pas été retraité pour refléter l'impact de la norme IFRS 16.

RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT NET ET DU RÉSULTAT NET AJUSTÉ





Trois mois terminés le 30 septembre Six mois terminés le 30 septembre (En milliers de dollars canadiens non audités et non examinés par les auditeurs indépendants) 2019 $ 2018 $ 2019 $ 2018 $









Résultat net 1 834 3 178 2 885 5 610









Gain (perte) sur cession de filiale - voir note 5 aux états financiers 174 - (83) -









Résultat net ajusté 1 660 3 178 2 968 5 610 Résultat net par action 0,12 0,21 0,19 0,38









Résultat net ajusté par action 0,11 0,21 0,20 0,38

À PROPOS DE TECHNOLOGIES INTERACTIVES MEDIAGRIF INC.

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) est un leader canadien des technologies de l'information, offrant des solutions d'approvisionnement stratégique et de commerce unifié ainsi que des places de marché B2B. Les solutions de Mediagrif sont utilisées par plusieurs millions de consommateurs et d'entreprises en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. La Société possède des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour en savoir plus sur Mediagrif, consultez son site Web au www.mediagrif.com ou appelez au 1 877 677-9088.

En plus de fournir des calculs des résultats selon les IFRS, les états des résultats de la Société présentent le résultat d'exploitation, le résultat avant intérêts, impôts, amortissement, gain (perte) de change et autres revenus (charges) (« BAIIA ajusté ») ainsi que le résultat net ajusté comme calcul supplémentaire des résultats. Le résultat d'exploitation, le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté ne se veulent pas des calculs devant être considérés comme des substituts aux autres calculs du rendement de l'exploitation établis selon les IFRS. Les IFRS ne donnent pas de sens normalisé à ces calculs qui ne peuvent donc pas être comparés à des calculs semblables utilisés par d'autres entreprises. Le résultat d'exploitation, le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté sont présentés dans le but d'aider les investisseurs à établir la capacité de la Société à générer une rentabilité opérationnelle et pour évaluer la performance financière de la Société.

Ce communiqué comprend certains énoncés prospectifs en regard de la Société. Ces énoncés, par leur nature, comportent nécessairement des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux que la Société avance dans ces énoncés. Nous considérons que ces prévisions sur lesquelles ces énoncés sont fondés sont raisonnables. Cependant, nous tenons à prévenir le lecteur que ces prévisions liées à des événements futurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société, peuvent se révéler incorrectes, étant donné qu'elles sont soumises à des risques et incertitudes qui ont une incidence sur les activités de la Société. Nous déclinons toute intention ou obligation de mettre à jour ou de revoir tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf où requis par les législations en valeurs mobilières en vigueur. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

Les états financiers consolidés audités et les notes afférentes, ainsi que le rapport de gestion sont disponibles sur le site de la Société au www.mediagrif.com et ont été déposés sur le site SEDAR au www.sedar.com.

