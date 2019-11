Quectel inaugure un centre de R&D à Belgrade pour renforcer son implantation mondiale





SHANGHAI, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. (Code d'action : 603236.SS), le premier fournisseur mondial de modules cellulaires et GNSS, a annoncé mardi la création d'un centre de recherche et développement à Belgrade pour renforcer sa structure mondiale de R&D et se rapprocher de ses clients en Europe.

Quectel Research & Development Center Europe Co. doo Beograd-Stari Grad démarrera ses opérations à part entière au premier trimestre 2020, avec une équipe professionnelle de développeurs intégrés travaillant en collaboration avec les équipes de R&D en Chine. Avec cette opération, Quectel confirme son intention de renforcer son implantation mondiale.

Dans le but d'établir une base technique solide en Europe, le bureau de Belgrade se concentrera sur les activités axées sur le client, la personnalisation des logiciels, le développement de couches applicatives et le soutien aux principaux clients en matière d'intégration et de conception de l'IdO. En sa qualité de premier site européen de développement technologique, il renforcera sa capacité à soutenir la feuille de route des produits Quectel et permettra à l'entreprise d'apporter un soutien plus rapide à ses clients dans la région.

« Je suis ravi que nous annoncions un plan qui démontre notre engagement envers nos clients. Nous effectuons ainsi un grand pas en avant vers le statut d'entreprise mondiale véritablement localisée », a déclaré Patrick Qian, PDG de Quectel. « Nous renforçons nos capacités locales de R&D en Europe afin que notre équipe d'ingénieurs puisse travailler plus efficacement à la transformation des bonnes idées en modules d'IdO les plus récents pour nos clients et mettre leurs produits sur le marché plus rapidement.

Quectel, dont le siège social est situé à Shanghai, compte plus de 1 500 employés dans le monde entier et exerce maintenant ses activités à l'échelle mondiale sous la direction de gestionnaires de renommée internationale. L'entreprise a maintenant établi un réseau mondial de soutien à la clientèle couvrant plus de 50 pays et régions, et offre à ses partenaires des services de proximité soutenus par une équipe Quectel qui connecte les capacités des succursales à l'étranger et en Chine.

