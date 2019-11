Le premier atelier saoudo-britannique de stabilisation a eu lieu à Riyad





Le Programme saoudien de développement et de reconstruction du Yémen et l'unité de stabilisation du gouvernement britannique forment plus de 80 professionnels de 14 entités gouvernementales saoudiennes

RIYAD, Arabie Saoudite, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Les responsables du Programme saoudien de développement et de reconstruction du Yémen (en anglais SDRPY) ont organisé le premier atelier saoudo-britannique de stabilisation avec leurs homologues de l'unité de stabilisation du Département britannique du Développement international (en anglais DFID), le Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth (en anglais FCO), le ministère de la Défense (en anglais MoD), l'ambassade du Royaume-Uni à Riyad et l'ambassade du Royaume-Uni au Yémen. L'atelier détaille l'approche du Royaume-Uni en matière de stabilisation, de sécurité et de stabilisation du secteur de la justice, la doctrine de la fusion du Royaume-Uni et l'approche pangouvernementale.

L'atelier vise à partager des points de vue et des expériences relatifs aux principes de stabilisation ainsi que des enseignements tirés de contextes différents, à examiner les domaines d'intérêt et à renforcer les capacités de plus de 80 professionnels saoudiens issus de 14 ministères et organismes gouvernementaux. Les discours d'ouverture ont été prononcés par l'ambassadeur saoudien au Yémen et le superviseur général du SDRPY Mohammed Al Jabir, par l'ambassadeur du Royaume-Uni au Yémen Michael Aron, et par le directeur du DFID pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord Mark Bryson-Richardson.

« Cet atelier augmente la valeur du partenariat stratégique saoudo-britannique, qui s'étend à de nombreux domaines de coopération entre nos deux pays. », a déclaré l'ambassadeur Al Jabir, « Cet événement important traduit la volonté du SDRPY d'adopter les meilleures pratiques en matière de stabilisation et d'utiliser au mieux les compétences britanniques et internationales dans ce domaine. »

« Nous sommes extrêmement impressionnés par les efforts fournis dans le cadre de l'opération de développement saoudienne, et je pense que nous devons travailler avec vous pour les développer et aller de l'avant. », a déclaré l'ambassadeur Aron dans son discours d'ouverture, « Le Royaume-Uni reste fermement déterminé à travailler avec l'Arabie saoudite sur cette question absolument cruciale. »

L'atelier en cours, organisé pour la première fois avec le gouvernement britannique, fait partie d'une série d'ateliers organisés par le SDRPY avec les entités officielles de pays partenaires afin de renforcer les capacités des jeunes professionnels saoudiens et de partager les enseignements tirés dans les domaines de la stabilisation et du développement durable dans les zones de conflit.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1027607/SDRPY_KSA_UK_Workshop_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1027608/SDRPY_KSA_UK_Workshop_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1027609/SDRPY_KSA_UK_Workshop_3.jpg

Communiqué envoyé le 12 novembre 2019 à 17:25 et diffusé par :