CSC Global Financial Markets annonce le plan de retraite et de succession du président





CSC a annoncé aujourd'hui que Bill Popeo quitterait ses fonctions de président de CSC Global Financial Markets (GFM) et celles de CEO de Delaware Trust Company, et que le conseil d'administration avait nommé John Hebert pour lui succéder.

M. Popeo quittera ses fonctions de président le 1er mai 2020. Après son départ à la retraite, il restera au conseil consultatif de l'unité d'activité GFM de CSC et continuera d'assurer la présidence du conseil d'administration de Delaware Trust Company et de faire partie du comité fiduciaire.

« Cette annonce est l'aboutissement réussi d'un plan de succession pluriannuel visant à sélectionner le meilleur leader pour nos activités de GFM et Delaware Trust », a déclaré Rod Ward, président et CEO de CSC. « John Hebert est la meilleure personne pour mener cette action. Il a démontré sa capacité à créer et développer des entreprises, a identifié des moyens d'optimiser notre offre de produits et nos capacités juridictionnelles, et a placé un service clients de grande qualité au centre de notre stratégie.

M. Popeo est président et CEO de CSC GFM depuis 2006. Il a rejoint CSC en 1995 et occupé plusieurs postes de haute direction au cours de son mandat.

« Après avoir assuré pendant 13 ans la présidence de CSC GFM et la présidence de Delaware Trust Company, et des postes de haute direction à CSC pendant plus de deux décennies, je pense que le moment est venu pour un changement de leadership », a déclaré Popeo. « C'est pour moi un honneur et un privilège de servir cette société et nos clients. Je suis fier des activités que nous développons ».

M. Hebert a été nommé vice-président principal de GFM à CMC en 2017. Précédemment, il occupait le poste de vice-président des actions de développement d'entreprise de CSC depuis 2014. Diplômé de l'Université Stanford et de la Graduate School of Business de Stanford, il a occupé divers postes de haute direction dans différentes entreprises et régions géographiques au cours de sa carrière.

M. Hebert a déclaré : « Je suis très honoré de succéder à Bill et je souhaite remercier l'équipe de direction et le conseil d'administration de CSC pour la confiance qu'ils m'ont témoignée en me demandant de diriger cette organisation en pleine croissance ».

À propos de CSC

CSC est un prestataire leader de services administratifs spécialisés, destinés aux gestionnaires d'actifs alternatifs pour toute une gamme de stratégies de fonds, aux acteurs des marchés de capitaux publics et privés, ainsi qu'aux sociétés ayant besoin d'un soutien fiduciaire et de gouvernance. Nous sommes le partenaire inconditionnel de 90 % des entreprises du classement Fortune 500®, de près de 10 000 cabinets d'avocats et de plus de 3 000 institutions financières. Les professionnels des marchés financiers mondiaux de CSC se trouvent dans les principaux centres financiers aux États-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Nous sommes une entreprise mondiale capable d'effectuer des transactions quel que soit l'endroit où se trouvent nos clients, ce que nous faisons en déployant des experts dans toutes les entreprises auxquelles nous offrons nos services. Pour plus d'informations sur les services de CSC, visitez le site cscgfm.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 novembre 2019 à 17:25 et diffusé par :