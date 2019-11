Thérapeutique Knight publie ses résultats du troisième trimestre 2019





MONTRÉAL, 12 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) («?Knight?» ou «?la Société?»), société pharmaceutique canadienne spécialisée et chef du file, a publié aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre clos le 30 septembre 2019. Tous les montants sont exprimés en milliers à l'exception du nombre d'actions et des montants par action. Toutes les monnaies sont canadiennes, sauf indication contraire.



Faits saillants du troisième trimestre 2019

Résultats financiers

Les revenus s'élèvent à 4?030 $, une hausse de 810 $ soit 25 % sur la période précédente.

La perte nette s'élève à 2?959 $, comparé à un résultat net de 12?930 $ sur la période précédente.

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les titres négociables s'élèvent à 700?092 $ au 30 septembre 2019.

Évolution de la Société

Lancement d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités et rachat de 7?174?137 actions ordinaires pour un coût total de 54?283 $.

Produits

Obtention de l'approbation réglementaire de Santé Canada pour NERLYNX ® pour le traitement du cancer du sein HER2-positif.

pour le traitement du cancer du sein HER2-positif. Conclusion d'une entente avec l'Alliance pharmaceutique pancanadienne au sujet de Probuphine® et, à ce jour, obtention d'un remboursement dans le cadre de régimes d'assurance publique administrés par l'Alberta, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, Anciens Combattants Canada et le Programme des services de santé non assurés («?SSNA?»).

Prêts stratégiques

Cession de 899?200 actions ordinaires de Crescita Therapeutics Inc. pour un produit total de 916 $. Les actions ordinaires cédées avaient précédemment été obtenues par Knight à un coût moyen par action de 0,60 $.

Événements clés postérieurs à la date de clôture

Conclusion d'une entente définitive visant l'acquisition de 51,2 % de Biotoscana Investments S.A. («?GBT?»), une société pharmaceutique spécialisée opérant en Amérique latine. Après la clôture de la convention, Knight lancera une offre publique d'achat obligatoire pour acquérir les 48,8 % restants auprès des actionnaires publics selon des modalités similaires. À l'issue des deux transactions et en supposant que toutes les actions publiques sont déposées, Knight paiera approximativement 1?318?000 BRL (418?000 dollars 1 ), y compris la dette nette.

), y compris la dette nette. Obtention de l'approbation réglementaire de Santé Canada pour Netildex ® pour le traitement des affections oculaires inflammatoires du segment antérieur de l'oeil.

pour le traitement des affections oculaires inflammatoires du segment antérieur de l'oeil. Soumission de JoyestaMC à Santé Canada pour approbation réglementaire pour le traitement des symptômes postménopausiques d'atrophie vulvaire et vaginale due à une carence en oestrogènes.

«?Nous avons mené à bien notre stratégie visant à bâtir une société pharmaceutique spécialisée canadienne et internationale avec l'acquisition transformationnelle de GBT. Cette transaction fera de Knight le partenaire panaméricain (ex-É.-U.) de choix pour l'octroi de licences, a déclaré Jonathan Ross Goodman, chef de la direction de Thérapeutique Knight inc. «?De plus, au cours du dernier trimestre, nous avons fait progresser notre portefeuille de produits canadiens grâce à l'approbation de NERLYNX® par Santé Canada, à la soumission de Joyestatm pour approbation réglementaire et à l'inscription de Probuphine® pour remboursement par certains régimes d'assurance publique?».

1 Montants convertis au taux de change de clôture de réaux brésiliens en dollars canadiens en date du 18 octobre 2019, soit 3,145. Le prix en dollars canadiens varie selon le taux de change.

Principaux résultats financiers

T3-19 T3-18 Variation Variation $1 % 2 CDA-19 CDA-18 $1 % 2 Produits 4?030 3?220 810 25 % 10?190 8?612 1?578 18 % Marge brute 3?280 2?611 669 26 % 8?438 6?831 1?607 24 % Vente et commercialisation 1?125 1?000 (125) 13 % 3?260 2?681 (579) 22 % Charges administratives 4?649 1?833 (2?816) 154 % 12?034 5?865 (6?169) 105 % Recherche et développement 892 438 (454) 104 % 2?502 1?499 (1?003) 67 % Produits d'intérêts 6?058 4?956 1?102 22 % 18?108 14?990 3?118 21 % Part de la perte nette (résultat) des entreprises associées 128 89 39 44 % 448 441 7 2 % Résultat net (perte) (2?959) 12?930 (15?889) N/A 21 186 23 858 (2 672) 11 % Résultat de base (perte) par action (0,021) 0,091 (0,112) N/A 0,150 0,167 (0,017) 10 %





1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net 2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues

Produits : L'écart au cours du trimestre et de la période de neuf mois est principalement dû au calendrier des ventes d'Impavido® et à la croissance des ventes de Movantik®.

Marge brute : La variation de la marge brute est due à l'augmentation des revenus et de la gamme de produits.



Vente et commercialisation : Augmentation attribuable aux activités commerciales, notamment la préparation du lancement de nouveaux produits.

Charges administratives : les charges administratives du T3-19 s'élevaient à 4?649 $ , une hausse de 154 % soit 2?816 $ comparé au T3-18 principalement due aux frais juridiques et de consultation de 2?476 $ pour l'acquisition de GBT («?frais GBT?»). Pour la période de neuf mois, les charges administratives s'élevaient à 12?034 $, une hausse de 105 % soit 6?169 $ principalement due aux frais GBT et une charge de 3?803 $ afférente à la campagne militante publique de la procuration et aux litiges connexes entre Knight et son actionnaire dissident Meir Jakobsohn, président-directeur général de Medison. Knight s'attend à assumer des frais additionnels afférents à l'acquisition de GBT d'ici la fin de l'année et en 2020.

Recherche et développement : Augmentation au cours du trimestre due à la soumission de JoyestaMC auprès de Santé Canada pour approbation réglementaire, tandis que la hausse pour la période de neuf mois était due aux soumissions de IbsrelaMC and JoyestaMC.

Produits d'intérêts : Les produits d'intérêts sont déterminés par la somme des produits d'intérêts sur les instruments financiers évalués au coût après amortissement et des autres produits d'intérêts. Les produits d'intérêts pour le T3-19 se sont établis à 6?058 $, en hausse de 22 % soit 1?102 $ par rapport au T3-18 en raison d'un solde moyen de prêt supérieur et d'une hausse des taux d'intérêt, compensés par une diminution des soldes moyens de trésorerie, des équivalents de trésorerie et des titres négociables. Pour la période de neuf mois, les produits d'intérêts se sont établis à 18?108 $, en hausse de 21 % soit 3?118 $ en raison d'un solde moyen de prêt supérieur et d'une hausse des taux d'intérêt, compensés par une diminution des soldes moyens de trésorerie, des équivalents de trésorerie et des titres négociables.

Résultat (perte) net : L'accroissement du résultat net de 2?959 $ pour le trimestre est attribuable aux éléments susmentionnés ainsi qu'à (i) une perte nette sur réévaluation d'actifs financiers évalués à la juste valeur par profit ou perte de 4?883 $ (T3-18 : gain de 10?924 $), (ii) autre résultat net de 1?579 $ (T3-18 : 385 $) en raison des revenus réalisés sur prêts stratégiques et sur un placement dans un fond stratégique, et (iii) une perte de change de 638 $ (T3-18 : 1?117 $) en raison de pertes de change relatives sur le dollar canadien et sur des actifs financiers libellés en euros du fait de l'affaiblissement du dollar canadien. De même, le résultat net pour la période de neuf mois s'est établi à 21?186 $ (T3-18 : 23?858 $) et résultait de : (i) un gain net sur la réévaluation d'actifs financiers évalués à la juste valeur par profit ou perte de 19 649 $ (T3-18 : 14?349 $), (ii) un autre résultat de 1?949 $ (T3-18 : 1?773 $) dû aux frais réalisés sur prêts et un placement stratégiques, et (iii) une perte de change de 3?315 $ (T3-18 : gain de 1?431 $).

Acquisition de GBT

GBT est une société pharmaceutique latino-américaine établie et rentable dont le siège social est situé à Montevideo, en Uruguay, avec une présence dans 10 pays de la région. GBT est le partenaire LATAM de choix des multinationales pharmaceutiques et dispose d'un portefeuille diversifié de produits innovants et de génériques de marque. Pour la période de douze mois se terminant le 30 juin 2019, GBT a généré des produits1 de 754?000 BRL (240?000 $2) et un BAIIA ajusté3 de 154?000 $ (49?000 $2) avec le Brésil, l'Argentine et la Colombie qui représentent environ 86 % du chiffre d'affaires.

Le 18 octobre 2019, Knight a conclu une convention d'achat d'actions en vue d'acquérir 51,2 % de GBT (B3 : GBIO33) à 10,96 BRL par action, soit environ 596?000 BRL (189?000 $2) («?Convention d'achat d'actions?»). La clôture de l'opération devrait avoir lieu le 29 novembre 2019, après quoi 80 % du prix d'achat sera versé aux vendeurs et les 20 % restants déposés dans un compte séquestre à titre de garantie contre les obligations d'indemnisation des vendeurs. Le compte séquestre sera également libéré sur une période de trois ans, déduction faite des réclamations, conformément aux modalités de la convention d'achat d'actions.

Après la clôture de la convention d'achat d'actions, Knight lancera une offre publique d'achat obligatoire visant l'acquisition des 48,8 % d'actions ordinaires restantes de GBT («?le processus d'appel d'offres?») qui se négocient sous forme de certificats de dépôt brésilien (les «?BDR?») sur Brasil Bolsa Balcão S.A. («?B3?»), au Brésil. En supposant que tous les actionnaires publics déposent leurs actions, Knight devrait payer environ 568?000 BRL (180?000 $2). Le processus d'appel d'offres devrait prendre de 4 à 8 mois entre le lancement et la clôture. Par suite de la conclusion de la convention d'achat d'actions et du processus d'appel d'offres, Knight devrait payer un total d'environ 1?164?000 BRL (369?000 $2) pour les actions ordinaires et un montant additionnel de 154?000 BRL (49?000 $) pour les actions ordinaires2 pour couvrir la dette financière nette de GBT.

1 Excluant l'incidence de la comptabilisation de l'hyperinflation pour l'Argentine.

2 Montants convertis au taux de change de clôture de réaux brésiliens en dollars canadiens en date du 18 octobre 2019, soit 3,145. Le prix en dollars canadiens varie selon le taux de change.

3 Le BAIIA ajusté n'a pas de définition normalisée prescrite par les IFRS et, par conséquent, peut ne pas être comparable à des mesures portant un titre similaire présentées par d'autres sociétés cotées en bourse et ne devrait pas être interprété comme une solution de rechange à d'autres mesures financières établies selon les IFRS. Le BAIIA ajusté a été calculé sur la base de la définition donnée par GBT dans ses états financiers, corrigé de l'impact de la norme IFRS 16 et de l'impact de la comptabilisation de l'hyperinflation en Argentine. Pour GBT, le BAIIA est défini comme le bénéfice d'exploitation avant frais financiers et impôts sur les bénéfices, plus les amortissements et dépréciations. Le BAIIA ajusté fait référence au BAIIA tel qu'ajusté pour éliminer les effets comptables et les coûts associés à certains produits et charges non récurrents considérés par la direction comme étant non récurrents et de nature exceptionnelle.

Mise à jour sur les produits

Le 16 juillet 2019, Santé Canada a approuvé NERLYNX® pour le traitement adjuvant prolongé du cancer du sein surexprimé/amplifié HER2 au stade précoce chez les patientes adultes après un traitement adjuvant par trastuzumab. Knight prévoit lancer NERLYNX® fin 2019. En octobre 2019, le Comité d'experts en examen du programme pancanadien d'évaluation des anticancéreux («?CEEP?») a publié son rapport initial recommandant que NERLYNX® ne soit pas remboursé par les régimes publics. La Société a déposé une rétroaction sur la recommandation initiale et s'attend à recevoir une réponse du CEEP d'ici fin 2019.

En août 2019, Knight a conclu une entente avec l'Alliance pharmaceutique pancanadienne et, à ce jour, a obtenu le remboursement de Probuphine® dans le cadre de régimes d'assurance publique administrés par l'Alberta, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, Anciens Combattants Canada et les SSNA. Pour le reste de l'année, Knight mettra l'accent sur le remboursement dans d'autres provinces et territoires et sur la formation des médecins.

En novembre 2018, Santé Canada a approuvé Iluvien®, un implant intravitréen à libération prolongée pour le traitement de l'oedème maculaire diabétique. En septembre 2019, l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé a publié son rapport final recommandant qu'Iluvien® ne soit pas remboursé par les régimes publics d'assurance. Knight travaille avec Alimera Sciences Inc. pour évaluer le processus de resoumission.

Le 23 octobre 2019, Santé Canada a approuvé Netildex® pour le traitement des affections oculaires inflammatoires du segment antérieur de l'oeil après une chirurgie de la cataracte, lorsqu'un traitement topique d'appoint pour réduire le risque d'infection bactérienne est approprié.

Mise à jour sur l'offre publique de rachat

Le 8 juillet 2019, Knight a annoncé que la Bourse de Toronto avait approuvé son avis d'intention de procéder à une offre publique de rachat. Aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, Knight peut racheter aux fins d'annulation jusqu'à 12?053?693 actions ordinaires de Knight, qui représentaient 10 % de ses actions ordinaires en circulation au 2 juillet 2019. Au cours du trimestre clos le 30 septembre 2019, la Société a racheté 7?174?137 actions ordinaires pour une contrepartie en espèces totale de 54?283 $. Au 12 novembre 2019, Knight a acheté un total de 7?249?249 actions ordinaires pour un coût total de 54?830 $ soit 7,56 $ par action et détient 135?629?136 actions ordinaires en circulation.

En outre, Knight a conclu une entente avec un courtier afin de faciliter l'acquisition de ses actions ordinaires en vertu de l'offre publique de rachat. En vertu du régime d'achat automatiques d'actions (le «?RAAA?»), le courtier peut acheter des actions ordinaires qui ne seraient normalement pas permises en raison de restrictions réglementaires ou de périodes d'interdiction qu'il s'impose. Ces achats sont effectués par le courtier en fonction de paramètres et d'instructions communiqués par Knight avant toute restriction réglementaire ou période d'interdiction qu'il s'impose. Au 30 septembre 2019, la Société était en période d'interdiction et, par conséquent, a comptabilisé un passif au titre du RAAA de 35?987 $. Le passif sera éteint lorsque la Société ne sera plus en période d'interdiction ou lorsque tous les achats aux termes du RAAA auront été effectués.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés canadien et internationaux distinctifs. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole «?GUD?». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.

BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

(en milliers de dollars canadiens)

[Non vérifié]

Au 30 septembre 2019 31 décembre 2018 ASSETS Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 319 125 244 785 Titres négociables 243 790 445 003 Créances clients et autres débiteurs 12 644 11 756 Stocks 472 1 136 Autres actifs financiers courants 22 758 14 030 Impôts sur le résultat à recevoir 729 821 Total des actifs courants 599 518 717 531 Titres négociables 137 177 97 274 Immobilisations corporelles 1 679 794 Immobilisations incorporelles 18 948 17 475 Autres actifs financiers 148 323 113 314 Participation dans une entreprise associée 73 729 79 145 Actifs d'impôt différé 1 305 2 959 Autre débiteur 41 582 23 340 Total de l'actif 1 022 261 1 051 832 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES Passifs courants Fournisseurs et charges à payer 9 298 6 100 Passif du régime d'achat d'actions automatique 35 987 ? Dettes de location-financement 298 ? Impôts sur le résultat à payer 12 587 10 705 Autres soldes à payer 100 197 Autres produits différés ? 183 Total des passifs courants 58 270 17 185 Dettes de location-financement 703 ? Autres soldes à payer 5 109 4 615 Total du passif 64 082 21 800 Capitaux propres Capital social 698 115 761 844 Bons de souscription 785 785 Surplus d'apport 15 965 14 326 Cumul des autres éléments du résultat global 15 909 20 955 Résultats non distribués 227 405 232 122 Total des capitaux propres 958 179 1 030 032 Total du passif et des capitaux propres 1 022 261 1 051 832

COMPTES DE RÉSULTAT CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les montants par action)

[Non vérifié]

Période de trois mois close le 30 septembre

Période de neuf mois close le 30 septembre

2019 2018 2019 2018 Produits des activités ordinaires 4 030 3 220 10 190 8 612 Coût des produits vendus 750 609 1 752 1 781 Marge brute 3 280 2 611 8 438 6 831 Charges Ventes et marketing 1 125 1 000 3 260 2 681 Charges administratives 4 649 1 833 12 034 5 865 Recherche et développement 892 438 2 502 1 499 (3 386 ) (660 ) (9 358 ) (3 214 ) Amortissement des immobilisations corporelles 112 28 305 63 Amortissement des immobilisations incorporelles 424 481 1 273 1 367 Produits d'intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti (4 825 )

(3 864

)

(14 651 )

(10 956

)

Autres produits d'intérêts (1 233 ) (1 092 ) (3 457 ) (4 034 ) Autres produits (1 579 ) (385 ) (1 949 ) (1 773 ) Profit net sur les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net 4 883 (10 924

)

(19 649 )

(14 349

)

Part du résultat net provenant des entreprises associées (128 ) (89 ) (448 ) (441 ) Perte (profit) de change 638 1 117 3 315 (1 431 ) (Perte) Résultat avant impôt sur le résultat (1 678 ) 14 068 25 903 28 340 Charge d'impôt (recouvrement) Impôt exigible 999 1 891 3 168 3 443 Impôt différé 282 (753 ) 1 549 1 039 (Perte) Résultat net pour la période (2 959 ) 12 930 21 186 23 858 Attribuable aux actionnaires de la Société Résultat de base par action (0,021 ) 0,091 0,150 0,167 Résultat dilué par action (0,021 ) 0,090 0,150 0,167 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation De base 137 783 892 142 831 656 141 147 239 142 821 725 Dilué 138 154 629 143 339 800 141 519 892 143 263 836

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

(en milliers de dollars canadiens)

[Non vérifié]

Période de trois mois close le 30 septembre

Période de neuf mois close le 30 septembre

2019 2018 2019 2018 ACTIVITÉS D'EXPLOITATION (Perte) Résultat net pour la période (2 959 ) 12 930 21 186 23 858 Ajustements rapprochant le résultat net aux flux de trésorerie d'exploitation Impôt différé 282 (753 ) 1 549 1 039 Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions 484 520 1 639 1 707 Amortissements 536 509 1 578 1 430 Profit réalisé sur les actifs financiers 4 883 (10 924 ) (19 649 ) (14 349 ) Autre produits (180 ) ? (180 ) ? Perte (profit) de change 638 1 117 3 315 (1 431 ) Part du résultat net de l'entreprise associée (128 ) (89 ) (448 ) (441 ) Autres produits différés ? (4 ) (183 ) (143 ) 3 556 3 306 8 807 11 670 Variations sans effet de trésorerie du fonds de roulement et d'autres éléments 472 118 2 368 2 678 Autre débiteur ? (23 340 ) (18 242 ) (23 340 ) Dividendes provenant d'une entreprise associée ? ? 4 159 ? Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 4 028 (19 916 ) (2 908 ) (8 992 ) ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT Achats de titres négociables (20 300 ) (115 274 ) (203 445 ) (398 791 ) Acquisition d'immobilisations incorporelles (328 ) ? (2 317 ) (3 000 ) Acquisition d'immobilisations corporelles ? (9 ) (4 ) (95 ) Prêts consentis (1 987 ) (510 ) (20 038 ) (1 341 ) Acquisition d'actions ? (26 054 ) (6 ) (26 764 ) Placement dans des fonds (5 864 ) (6 358 ) (18 434 ) (20 560 ) Produit tiré des titres négociables venus à échéance 90 543 30 755 362 091 196 164 Produit du remboursement des prêts consentis 873 3 833 3 574 38 867 Produit tiré de la sortie d'actions 1 676 19 869 1 676 20 884 Produit tiré de la distribution de fonds 8 500 328 9 177 6 427 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 73 113 (93 420 ) 132 274 (188 209 ) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Produit tiré de l'exercice d'options sur actions ? 90 ? 90 Produit tiré des cotisations au régime d'achat d'actions 62 58 178 149 Produit tiré du remboursement de prêts sur actions 425 ? 425 ? Rachat d'actions ordinaires dans le cadre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (54 181 ) ? (54 181 ) ? Produit tiré du remboursement des dettes de location-financement (68 ) ? (205 ) ? Flux de trésorerie liés aux activités de financement (53 762 ) 148 (53 783 ) 239 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période 23 379 (113 188 ) 75 583 (196 962 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 294 911 418 358 244 785 496 460 Écart de conversion, montant net 835 (1 948 ) (1 243 ) 3 724 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 319 125 303 222 319 125 303 222 Trésorerie et équivalents de trésorerie 319 125 303 222 Titres négociables à court terme 243 790 416 762 Titres négociables à long terme 137 177 55 062 Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables à la fin de la période 700 092 775 046

