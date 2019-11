Un nouveau groupe d'investisseurs offre d'acquérir Bouclair





-Accélérera l'expansion du concept éprouvé de magasins immersifs et de la plateforme de vente en ligne, tout en repositionnant l'entreprise grâce à une stratégie d'investissement axée sur le Québec-

MONTRÉAL, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Investissements Alston Inc., une nouvelle compagnie formée d'un groupe d'investisseurs canadiens dans le secteur du détail (« Alston » ou « l'acquéreur potentiel »), a annoncé aujourd'hui qu'elle souhaite acquérir une part importante des actifs de la chaîne de décoration intérieure Bouclair Inc. en vertu d'une convention d'achat des biens.

L'acquéreur potentiel prévoit tabler sur le succès du concept de magasins immersifs, tout en continuant d'investir substantiellement dans la présence en ligne de Bouclair. Les efforts de promotion de la marque à l'international seront aussi élargis.

Parmi les actionnaires d'Alston se trouve l'actuel président et chef de la direction de Bouclair, Peter Goldberg.

« Ce n'est pas un secret pour personne que le secteur du détail a dû faire face à de grands bouleversements ces dernières années. Les détaillants ont dû se réinventer dans le monde numérique et Bouclair ne fait pas exception, » a dit Goldberg. « Cette transaction proposée permettrait à un nouveau Bouclair de se réinventer, de se concentrer sur les forces de l'entreprise et d'étendre sa présence web. »

Selon les termes proposés, l'acquéreur potentiel ferait l'acquisition d'part substantielle des actifs et charges de Bouclair Inc. Cela inclura notamment le maintien de plus de 60 succursales de Bouclair, le maintien de son siège social à Pointe-Claire, au Québec, et la vaste majorité de sa main d'oeuvre canadienne. Certains magasins au rendement insuffisant ou non-stratégiques seront fermés afin de consolider la présence de Bouclair.

Une priorité clé au cours des 24 prochains mois sera de reconvertir jusqu'à deux douzaines de magasins existants Bouclair, ainsi que développer de nouveaux sites en magasins immersifs, suivant le concept lancé à la succursale de Brossard (Quartier Dix30) en novembre 2018. Dans sa vision d'avenir, Bouclair prévoit reconvertir jusqu'à 24 magasins existants au cours des deux prochaines années, tout en cherchant activement de nouveaux marchés et de nouveaux sites où implanter son nouveau concept de magasins immersifs, tout en continuant d'investir dans la plateforme de vente en ligne de l'entreprise qui a affiché une croissance annuelle de 30% au cours des dernières années.

Le projet de vente devrait être mis en vigueur via un processus supervisé par les tribunaux. Cela permettra de conserver un niveau maximal d'emplois et de protéger les relations d'affaires entre l'entreprise et ses nombreux fournisseurs, bailleurs et autres parties prenantes.

À cet effet, Bouclair Inc. et Bouclair International Inc. ont déposé des avis d'intention afin de présenter une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, ont mandaté Deloitte Restructuring Inc. d'agir à titre de fiduciaire et ont l'intention de se présenter devant la Cour supérieure du Québec afin de demander à être dégagée de certaines responsabilités, tel que le prévoient ces procédures, ainsi qu'une autorisation pour entamer un processus de liquidation des actifs de certaines succursales qui ne seront pas transférées à l'acquéreur potentiel.

La vente des actifs à Alston sera sujette à l'approbation de la Cour supérieure. Il est attendu que la transaction soit complétée avant la fin de l'année.

Bouclair est une chaîne nationale de décoration intérieure basée à Montréal. L'entreprise est fière d'aider à décorer le chez-soi des Québécois selon les dernières tendances à prix abordable. Son équipe de stylistes développe constamment de nouvelles collections et de nouveaux accessoires maison, vendus exclusivement dans ses succursales ou sur sa plateforme en ligne.

