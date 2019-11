Allocation directe / chèque emploi-service en soutien à domicile - Le ministre délégué Lionel Carmant annonce l'ouverture de l'admissibilité à la modalité de prestation de services de soutien à domicile pour certains proches





QUÉBEC, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, est heureux d'annoncer l'élargissement des principes d'utilisation de l'allocation directe chèque emploi-service (AD/CES) en soutien à domicile.

Il sera dorénavant possible pour les usagers d'engager de gré à gré des gens de leur famille afin de dispenser des services de soutien à domicile dans le cadre de l'allocation directe / chèque emploi-service (AD/CES), en autant que ces personnes ne vivent pas sous le même toit.

Les proches habitant sous le même toit pourront quant à eux être engagés à titre exceptionnel, c'est-à-dire lorsqu'une situation particulière le justifie, pour dispenser des services de soutien à domicile par le biais de l'AD/CES.

Cette nouvelle directive entre en vigueur dès maintenant.

Citations :

« Je suis vraiment heureux de pouvoir faire cette annonce aujourd'hui. Je suis conscient que les proches réclamaient cet élargissement depuis longtemps. Ces familles ont besoin d'appui et l'un des objectifs des services de soutien à domicile est justement de soutenir les personnes proches aidantes et de préserver leur qualité de vie. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Je me réjouis de cette annonce qui vient apporter un vent d'espoir dans la vie de nombreuses personnes et des proches aidants qui les accompagnent au quotidien. Une telle ouverture de l'admissibilité contribuera à améliorer leur qualité de vie de manière très concrète. Surtout, cette mesure permettra de favoriser l'autonomie et le maintien des personnes dans leur milieu de vie, ainsi que leur participation sociale. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants



Faits saillants :

Notons que l'AD/CES est une modalité de prestation de services permettant aux usagers, suivant une évaluation de leur situation et dans le respect de certaines balises, d'engager un travailleur de gré à gré pour fournir des services de soutien à domicile. Cette modalité couvre généralement les services d'aide domestique tels que l'entretien ménager ou la préparation des repas, les services d'assistance personnelle, notamment d'hygiène ou d'habillage, et les services de soutien à la famille, comprenant le gardiennage, le répit et le dépannage.

Rappelons qu'un montant de 4,8 M$ a récemment été accordé pour le financement de l'AD/CES. Ce montant a permis d'ajouter une bonification de 5 % à l'indexation annuelle du taux horaire minimum devant être accordé aux travailleurs engagés de gré à gré dans le cadre de cette modalité de prestation de services, faisant passer ce taux de 12,95$ à 14,25 $.

