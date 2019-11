Yili lance « la vallée Yili de l'intelligence et de la santé du futur » afin de promouvoir le développement de l'industrie de la santé





PÉKIN, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le géant chinois des produits laitiers Inner Mongolia Yili Industrial Group a lancé ce dimanche le projet de « vallée Yili de l'intelligence et de la santé du futur » à Hohhot, la capitale de la Région autonome de Mongolie-Intérieure de la Chine du nord, dans le but de stimuler l'industrie de la santé dans la région.

La vallée intelligente lancée récemment est un projet complexe à grande échelle intégrant l'industrie, la ville et le tourisme, qui vise à bâtir une région habitable où l'environnement est bien protégé.

Pendant ce temps, le noyau de la zone de démarrage de la vallée s'étend sur une superficie de 15 000 mu (15 mu équivalent à un hectare). Elle se concentrera sur l'industrie laitière et sera en harmonie avec la planification générale du développement régional afin d'établir un système industriel complet intégrant la production, une université, la recherche, la culture, le tourisme, les affaires et les logements.

Selon un projet de développement, l'investissement dans la zone primaire de démarrage du projet devrait entraîner au moins 240 milliards de yuans de contribution économique vers la chaîne industrielle et créer environ 60 000 emplois, ce qui va faciliter le soulagement de la pauvreté ciblé dans la région.

Ai Lihua, vice-président du gouvernement populaire de la Région autonome de Mongolie-Intérieure, a souligné la qualité du projet, disant qu'il a fait un grand pas en avant pour la promotion de la modernisation globale de l'industrie pour établir des entreprises de démonstration au développement de haute qualité dans l'ensemble de la région.

Pan Gang, président de Yili Group, révèle que Yili s'associera aux partenaires internationaux et tirera parti du rassemblement industriel pour construire une vallée de la santé verte, intelligente, numérique et internationale dans la région, mais aussi pour revitaliser l'industrie laitière de Chine, ainsi que promouvoir le développement dynamique de l'engagement mondial pour la santé.

Lors de la cérémonie de lancement du projet, Yili Group a signé un accord de coopération à propos de partenariats de la chaîne industrielle avec ses partenaires mondiaux. Cela insufflera une nouvelle dynamique dans le développement économique de haute qualité de la Mongolie-Intérieure.

La vallée Yili de l'intelligence et de la santé du futur créera une nouvelle « Silicon Valley » de l'industrie mondiale de la santé, afin de promouvoir la revitalisation de l'industrie laitière de Chine, de stimuler le développement économique de haute qualité de la région autonome et d'encourager le développement de l'industrie mondiale de la santé.

