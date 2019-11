Weatherford et ses partenaires lèvent plus de 370 000 $ en 2019 pour des organisations sans but lucratif de Houston





Près de 2 millions de dollars ont été récoltés depuis l'événement caritatif inaugural de 2014

HOUSTON, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC-PINK : WFTIQ) et ses partenaires ont collecté et donné plus de 370 000 dollars à quatre organisations sans but lucratif de la région de Houston lors de l'édition 2019 de son événement annuel Weatherford Walks, qui s'est déroulé le 9 novembre. Les profits seront partagés également entre le Houston Area Women's Center, Camp Hope, le Small Steps Nurturing Center et Spindletop Charities. Depuis sa création, Weatherford Walks a levé plus de 1,9 million de dollars destinés à la communauté de Houston.

Plus de 900 participants se sont inscrits pour marcher sur la piste de l'hippodrome de Sam Houston, d'une longueur approximative de 1,6 kilomètre, afin d'apporter leur soutien aux quatre organismes de bienfaisance de Houston. Les employés de Weatherford et les partenaires commerciaux de confiance ont tous fait de généreux dons financiers pour soutenir les organisations bénéficiaires.

Chacune des organisations caritatives basées à Houston a un impact significatif sur les personnes et les quartiers de la communauté de Houston :

Le Houston Area Women's Center , qui accompagne les personnes subissant des violences domestiques et sexuelles dans leurs efforts pour aller de l'avant dans leur vie, a été le bénéficiaire du Weatherford Walks inaugural en 2014.

, qui accompagne les personnes subissant des violences domestiques et sexuelles dans leurs efforts pour aller de l'avant dans leur vie, a été le bénéficiaire du inaugural en 2014. Camp Hope fournit un soutien entre pairs, des services de mentorat, ainsi que des hébergements pour les vétérans et leurs familles souffrants de troubles de stress post-traumatique liés aux combats.

fournit un soutien entre pairs, des services de mentorat, ainsi que des hébergements pour les vétérans et leurs familles souffrants de troubles de stress post-traumatique liés aux combats. Small Steps se consacre au développement social, émotionnel, physique, intellectuel et spirituel d'enfants économiquement en danger et de leurs familles.

se consacre au développement social, émotionnel, physique, intellectuel et spirituel d'enfants économiquement en danger et de leurs familles. Spindletop Charities, Inc. apporte son aide à des programmes axés sur la prévention de la violence faite aux enfants, sur la recherche médicale pédiatrique, sur la prévention de la toxicomanie et de l'alcoolisme et la réadaptation, sur l'éducation et les bourses d'études, sur la sécurité à l'école, sur les services thérapeutiques, sur les programmes après l'école et sur la santé au sein des familles.

«?Nous nous engageons à avoir un impact positif sur les régions dans lesquelles nous vivons et travaillons en nous engageant auprès des communautés locales, en offrant de notre temps et en donnant des ressources tellement essentielles?», a déclaré Mark A. McCollum, le président-directeur général de Weatherford. «?Nous sommes fiers d'apporter notre soutien à ces merveilleuses organisations qui travaillent ensemble pour prendre soin des voisins dans notre communauté.?»

Les sponsors de Weatherford qui ont soutenu l'événement Weatherford Walks de 2019 sont :

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, technologies et services innovants, à l'industrie du pétrole et du gaz. La société exerce ses activités dans plus de 80 pays et possède un réseau de 620 sites, comprenant des établissements de fabrication, de services, de recherche et développement et de formation. Elle emploie plus de 24?000 personnes. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.weatherford.com et connectez-vous avec Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

