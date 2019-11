Projet Turcot - Une nouvelle entrée pour l'autoroute 15 en direction nord





MONTRÉAL, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annonce que la nouvelle entrée pour l'autoroute 15 en direction nord en provenance de la rue Saint-Jacques sera ouverte à la circulation dès le mercredi 13 novembre à 5 h. Cette entrée offrira aux citoyens du secteur une alternative à l'entrée de la rue Sherbrooke.

D'ici la fin de l'année, d'autres ouvertures sont à venir :

Bretelle de l'échangeur Turcot menant de l'autoroute 15 en direction sud à l'autoroute 20 en direction ouest - 18 novembre 5 h

Réouverture de l'entrée de l'autoroute 15 en direction sud en provenance de l'avenue Girouard - 18 novembre 5 h

Tronçon de l'autoroute 15 (Décarie) en direction sud au nord de l'échangeur Turcot - 18 novembre 5 h

Réouverture de l'entrée et de la sortie de l'autoroute 15 en direction sud dans le secteur du boulevard De La Vérendrye - date à venir

Ouverture du prolongement du boulevard De La Vérendrye jusqu'à la rue Saint-Patrick - date à venir

Citation

« Avec 85 % du projet terminé, nous nous dirigeons de plus en plus vers la fin du projet Turcot. Nous entamerons la dernière année du projet dans quelques semaines. Toutes les ouvertures réalisées au cours des dernières semaines et celles à venir le démontrent bien. Il s'agit de bonnes nouvelles pour les usagers ainsi que pour la population. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Liens connexes

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée aux transports

Communiqué envoyé le 12 novembre 2019 à 16:17 et diffusé par :