La Fédération française de tennis (FFT) a choisi Wilson Sporting Goods en tant que partenaire officiel de Roland-Garros et de la FFT

CHICAGO et PARIS, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- La Fédération française de tennis et Wilson Sporting Goods sont heureux d'annoncer la conclusion d'un nouveau partenariat de cinq ans concernant Roland-Garros et la FFT. Le partenariat se basera sur un travail commun afin d'améliorer l'expérience de Roland-Garros pour tous les amateurs de tennis et sur la mise en place d'initiatives de tennis partout en France. L'accord est un exemple parfait de la stratégie de la FFT, qui choisit des partenaires innovants et dynamiques dans le domaine du tennis et de l'espace de vie du tennis.

Grâce à cette entente, Wilson® devient le Partenaire Officiel de Roland-Garros pour les balles et le cordage. Wilson fournira une nouvelle balle de tennis, de marque mixte et de haute performance, conçue spécialement pour les célèbres courts en terre battue de Roland-Garros. La nouvelle balle sera utilisée au cours de tous les matchs du tournoi de Roland-Garros et pour différents événements autour du tournoi, à partir de 2020. À Roland-Garros, Wilson sera accompagné de son équipe internationale renommée, spécialisée dans le cordage, afin d'assurer aux joueurs des services de premier plan au cours du tournoi.

En plus des équipements fournis pour le tournoi, Wilson et la FFT lanceront sous les deux marques Wilson et Roland-Garros une gamme de produits qui associent élégance et haut rendement, que ce soit en matière de balles de tennis, de raquettes, de cordages, de sacs de tennis et d'accessoires. Pendant le tournoi du Grand chelem parisien, les amateurs de tennis auront l'occasion d'acheter des produits de marque mixte sur place à Roland-Garros, mais aussi sur la boutique en ligne Roland-Garros et sur le réseau mondial de vente de Wilson, à partir de janvier 2020.

Au cours du tournoi, Wilson exploitera un espace de vente au détail expérimental, où les invités de Roland-Garros pourront en apprendre davantage sur la marque et sur sa vision de l'avenir du tennis, et pourront choisir parmi une vaste collection de produits de tennis innovants de marque Wilson. Wilson fournira également ses équipements aux amateurs de tennis, qui seront utilisés dans les différentes activités à thème de la zone Ten 'Up de la FFT.

Au-delà des courts de Roland-Garros, Wilson et la FFT travailleront ensemble pour mettre au point de nouvelles façons dynamiques pour prolonger l'expérience de Roland-Garros à l'international, grâce à des événements numériques et expérientiels et des partenariats aux contenus uniques.

En plus du partenariat avec Roland Garros, Wilson deviendra également le Partenaire officiel de la FFT et la Balle officielle des championnats nationaux de tennis en France ; en tant que tel, il sera activement impliqué dans différents programmes : « Raquettes FFT », « Fête du Tennis », « Tennis à l'école », « Galaxie Tennis », « Classement tennis » et « Tournois Multi-Chances » (TMC).

« Nous sommes vraiment fiers de souhaiter la bienvenue à Wilson en tant que partenaire officiel de Roland-Garros et de la Fédération française de tennis. Ce partenariat, inscrit sur le long terme, se base sur des valeurs partagées comme la performance et l'innovation. Cette double signature avec Wilson, une marque réputée dans le monde entier, augmentera l'exposition internationale de Roland-Garros tout en encourageant les Français à jouer au tennis, en particulier les plus jeunes, qui représentent l'avenir de nos clubs », a expliqué Bernard Giudicelli, président de la Fédération française de tennis.

« Ce partenariat avec la FFT est véritablement passionnant pour Wilson », a déclaré Hans-Martin Reh, directeur général chez Wilson Racquet Sports. « Notre passion et notre engagement à créer la meilleure expérience de terrain en terre battue pour les joueurs reflètent la mission de la FFT et donne tout son sens à notre partenariat. Nous représentons une marque innovante, axée sur le design, qui cherche continuellement à développer notre sport et nous sommes également enthousiasmés par l'approche avant-gardiste de la FFT pour accroître la présence de Roland-Garros à travers le monde. »

À propos de Roland Garros

Pour les amoureux du sport, comme pour le grand public, Roland-Garros est un rendez-vous incontournable, jouissant d'un immense prestige. Plus de 520 000 spectateurs ont assisté aux Internationaux de France 2019 pendant que l'événement a été diffusé dans 222 pays à travers le monde, conférant au tournoi sa dimension d'événement sportif mondial de toute première importance. Organisé par la Fédération française de tennis, Roland-Garros est le seul tournoi du Grand chelem qui se joue sur terre battue, l'une des surfaces les plus anciennes et les plus nobles de l'histoire du tennis.

À propos de Wilson Sporting Goods

Wilson Sporting Goods Co., une filiale d'Amer Sports située à Chicago, est l'un des premiers fabricants d'équipements, de vêtements et d'accessoires de sport haute performance au monde. Wilson est le leader mondial du tennis de performance et utilise les idées des joueurs pour développer des produits qui poussent l'innovation des équipements de tennis vers de nouveaux territoires. Grâce à son dévouement à la création de produits qui permettent aux athlètes à tous les niveaux de donner le meilleur d'eux-mêmes, Wilson mérite la place de leader qu'il occupe dans l'équipement de sport.

