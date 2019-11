Merz s'apprête à lancer trois activités de soins de santé indépendantes et axées sur la clientèle afin de stimuler sa croissance





Merz, une société internationale de soins de santé diversifiés, a annoncé ses plans de nouvelle structure commerciale, qui permettra à l'entreprise de mieux répondre aux besoins de ses clients et des patients, de raccourcir les cycles d'innovation et de saisir de nouvelles opportunités de marché.

La nouvelle structure organisationnelle se composera de trois divisions opérationnelles indépendantes : Merz Aesthetics, Merz Therapeutics et Merz Consumer Care. Cette nouvelle structure permettra d'apporter une attention plus ciblée à la clientèle, augmentera la souplesse opérationnelle et accélérera la mise sur le marché. La création de trois activités séparées devrait continuer d'alimenter la croissance soutenue observée dans tous les secteurs commerciaux durant l'exercice 2018/19.

« Nous avons obtenu de solides résultats dans toutes nos activités centrales au cours de l'exercice 2018/19, qui vient tout juste de se terminer. Le moment est venu pour nous de structurer nos opérations en trois activités indépendantes dédiées à une clientèle et à des marchés spécifiques », a déclaré Philip Burchard, CEO du Groupe Merz. « Depuis cette position de force, chaque entité aura plus d'indépendance, de responsabilité et d'autonomie pour stimuler une croissance durable à long terme ».

Nouvelles nominations au sein de la direction internationale de Merz

Merz Aesthetics évoluera exclusivement dans le domaine de la médecine esthétique afin de répondre aux besoins des clients dans un environnement dynamique et en rapide évolution. L'objectif de cette division est d'avoir une présence et une performance solides sur tous les principaux marchés mondiaux, et elle continuera d'offrir un portefeuille complet d'injectables (remplisseurs dermiques et toxine botulique), de dispositifs énergétiques et de produits de soins cutanés professionnels. Bob Rhatigan a été nommé CEO de Merz Aesthetics et restera basé à Raleigh, en Caroline du Nord, aux États-Unis.

Merz Therapeutics générera un portefeuille de projets à long terme centrés sur les troubles moteurs et notre produit phare à base de neurotoxine, Xeomin® (incobotulinumtoxinA). Les priorités commerciales seront de continuer à répondre aux besoins des patients et des prestataires de soins, notamment par le lancement de nouvelles indications et l'ajout de nouveaux produits afin de créer un portefeuille. Stefan Brinkmann a été nommé CEO de Merz Therapeutics et restera basé à Francfort, en Allemagne.

Merz Consumer Care se focalisera sur les nouvelles opportunités de croissance afin de s'imposer dans de nouveaux domaines et renforcer sa culture réactive et orientée client en tant qu'entreprise de produits de grande consommation. Consumer Care continuera de chercher à occuper des positions dominantes pour toutes ses catégories de produits, avec ses marques phares tetesept et Merz Spezial. Frank Baldauf conserve son poste de CEO de Merz Consumer Care et restera basé à Francfort, en Allemagne.

Ces nouvelles fonctions de direction prendront effet le 1er janvier 2020. Merz prévoit que sa nouvelle structure sera pleinement opérationnelle en début d'exercice 2020/21.

Bien que chaque division sera dirigée par des équipes de direction entièrement autonomes, les trois divisions continueront d'opérer dans le cadre du Groupe Merz, sous la gouvernance du Conseil des actionnaires et du Comité de surveillance de Merz, en demeurant la propriété des actionnaires familiaux Merz. Philip Burchard restera à son poste de CEO du Groupe Merz, tout en assurant simultanément le rôle de président du Conseil des actionnaires, avec prise d'effet au 1er novembre 2019.

Résultats financiers pour l'année fiscale 2018/19

Merz a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 094 million d'euro pour l'exercice fiscal 2018/19 (exercice précédent: 1 024 million d'euros). Globalement, le chiffre d'affaires de Merz a augmenté de 6,8 pour cent par rapport à l'exercice précédent. Les activités principales (médecine esthétique, thérapeutique, produits de santé généralistes) ont augmenté de 13,5 pour cent par rapport au précédent exercice, et ont représenté environ 90 pour cent du chiffre d'affaires total. Les revenus issus des licences pour la mémantine et des activités de fabrication sous contrat ont constitué le reste du chiffre d'affaires. Les trois activités ont gagné des parts de marché et ont connu une croissance plus rapide que celle de leurs marchés respectifs. Pour l'exercice 2018/19, le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) est passé à 137,5 millions d'euros (exercice précédent : 93 millions d'euros).

« Notre solide performance financière durant l'exercice 2018/19 démontre que notre stratégie internationale est sur la bonne voie pour créer une société de soins de santé spécialisés, mais aussi diversifiés », a déclaré Philip Burchard, CEO du Groupe Merz. « Merz a continué de développer sa position de leader et d'élargir sa part de marché dans les domaines de la médecine esthétique, de la thérapie à base de neurotoxines et les produits de santé grand public. En renforçant et en développant chacun de ces domaines essentiels sous la forme d'entités indépendantes, nous sommes convaincus de pérenniser notre succès pour les années à venir ».

À propos de Merz

Basée à Francfort, en Allemagne, Merz est une société de soins de santé diversifiés, évoluant dans les domaines de l'esthétique, de la thérapeutique et des produits de santé généralistes. Société privée depuis 111 ans, Merz se distingue par son engagement en faveur de l'innovation, sa perspective à long terme et l'attention qu'elle porte à une croissance rentable. Au cours de l'exercice 2018/19, Merz a réalisé un chiffre d'affaires de 1 094 million d'euros. La société emploie 3 151 personnes dans le monde et dispose d'une présence directe dans 28 pays. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.merz.com.

Copyright © 2019 Merz Pharma GmbH & Co. KGaA. Tous droits réservés. MERZ, MERZ AESTHETICS et le logo MERZ sont des marques déposées de Merz Pharma GmbH & Co. KGaA.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 novembre 2019 à 15:45 et diffusé par :