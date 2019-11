La Fédération Française de Tennis (FFT) choisit Wilson Sporting Goods comme partenaire officiel de Roland-Garros et de la FFT





CHICAGO et PARIS, 12 novembre 2019 /CNW/ - La Fédération Française de Tennis et Wilson Sporting Goods sont ravies d'annoncer la conclusion d'un nouveau partenariat quinquennal visant Roland-Garros et la FFT. Ce partenariat a pour but d'unir les forces des deux entités afin de rehausser l'expérience Roland-Garros pour tous les amateurs de tennis et de mettre en oeuvre des initiatives relatives à ce sport partout en France. Il est le parfait exemple de la stratégie de la FFT, qui consiste à choisir des partenaires dynamiques et innovants pour le tennis et pour le milieu de vie qui y est associé.

Grâce à cette entente, Wilson® devient le partenaire officiel de Roland-Garros en matière de balles et de cordage de raquettes. Wilson fournira aussi une nouvelle balle de tennis comarquée de haute performance conçue spécifiquement pour les célèbres terrains de terre battue de Roland-Garros. Cette nouvelle balle sera utilisée à compter de 2020 pour les parties disputées lors de Roland-Garros et à l'occasion des confrontations de qualification préalables à l'événement. Wilson déploiera également sur le site de Roland-Garros son équipe internationale réputée en matière de cordage pour offrir aux joueurs un service de premier ordre pendant la compétition.

En plus de fournir de l'équipement lors du tournoi, Wilson, conjointement avec la FFT, lancera une gamme de produits de première qualité comarqués par Wilson/Roland-Garros qui conjuguent élégance et haute performance, dont des balles de tennis, des raquettes, des cordes, des sacs et des accessoires. Dès janvier 2020, les passionnés de tennis pourront se procurer les produits comarqués sur le site de Roland-Garros lors du Grand Chelem parisien ou en ligne par l'entremise de la boutique électronique de Roland-Garros, ou encore par le réseau mondial de ventes de Wilson.

Pendant le tournoi, Wilson aménagera une aire expérientielle de vente au détail où la clientèle de Roland-Garros pourra en apprendre plus sur la bannière et sa vision de l'avenir du tennis. Elle pourra aussi choisir parmi une grande collection de produits innovants de tennis de marque Wilson. La société permettra aux inconditionnels de ce sport de faire l'essai de son équipement lors de diverses activités mettant ce sport à l'honneur, qui se tiendront dans la zone Ten 'Up de la FFT.

Au-delà des terrains de Roland-Garros, Wilson et la FFT travailleront ensemble pour établir des manières nouvelles et dynamiques de porter l'expérience Roland-Garros partout dans le monde au moyen de lancements numériques et expérientiels et de partenariats de contenu uniques.

En plus de cette entente avec Roland-Garros, Wilson devient également le partenaire officiel de la FFT et la balle officielle des championnats nationaux de tennis français. Ce faisant, la société jouera un rôle actif au sein de différents programmes, comme « Raquettes FFT », « Fête du Tennis », « Tennis à l'école », « Galaxie Tennis », « classement tennis », et « Tournois Multi-Chances » (TMC).

« Nous sommes très fiers d'accueillir Wilson à titre de partenaire officiel de Roland-Garros et de la Fédération Française de Tennis. Ce partenariat, qui se veut à long terme, se fonde sur les valeurs communes que sont la performance et l'innovation. Ce double accord avec Wilson, une marque de renommée mondiale, augmentera l'exposition internationale de Roland-Garros tout en encourageant le peuple français à se mettre au tennis, plus particulièrement les jeunes, qui sont l'avenir de nos clubs », explique Bernard Giudicelli, président de la Fédération Française de Tennis.

« Ce partenariat avec la FFT est incroyablement intéressant pour Wilson », affirme Hans-Martin Reh, directeur général à Wilson Racquet Sports. « Notre passion et notre engagement en vue de créer la meilleure expérience sur terre battue pour les joueurs s'alignent sur la mission de la FFT. En conséquence, ce partenariat, à la base, est très authentique. De plus, à titre de bannière innovante axée sur le design qui cherche sans cesse à faire croître notre sport, nous sommes encore plus enthousiasmés par l'approche tournée vers l'avenir de la FFT qui consiste à accroître la présence de Roland-Garros à l'échelle internationale. »

À propos de Roland-Garros

Aux yeux des passionnés de sport, et aussi du public en général, Roland-Garros est un événement à ne pas manquer qui jouit d'un immense prestige. L'édition de 2019 a attiré plus de 520 000 spectateurs et a été diffusée dans 222 pays, confirmant le statut du tournoi en tant qu'événement sportif de premier rang mondial. Organisé par la Fédération Française de Tennis, Roland-Garros est le seul tournoi de Grand Chelem à avoir lieu sur terre battue, l'une des surfaces les plus anciennes et les nobles de l'histoire de ce sport.

À propos de Wilson Sporting Goods

Établie à Chicago, Wilson Sporting Goods Co., une filiale d'Amer Sports, est l'un des principaux fabricants au monde d'équipement, de vêtements et d'accessoires de sport de haute performance. Wilson est le chef de file international en matière de tennis de performance et tire parti de la rétroaction des joueurs pour concevoir des produits qui portent l'innovation relative à l'équipement de tennis à des sommets jamais atteints. Par sa détermination à créer des produits permettant aux athlètes de tous les niveaux d'offrir la meilleure prestation qui soit, Wilson s'est taillé une place en tant que leader dans les articles de sport.

