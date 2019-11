Quartier Mosaïque - Lancement du plus important développement immobilier résidentiel de l'histoire de Québec!





QUÉBEC, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Alors que les travaux de construction ont débuté depuis quelques mois déjà, c'est avec une immense fierté que les promoteurs de cet imposant projet, MM Réal Bourdeau de Constrobourg, René Bellerive de Kevlar et François Audet de Groupe Patrimoine présentent ce qui devient le plus important développement immobilier résidentiel de l'histoire de Québec : Quartier Mosaïque.

Avec 11 immeubles, 2?200 unités d'habitation, près de 900 000 pieds carrés de superficie totale aménagée et 750 millions de dollars d'investissement privé, ce développement résidentiel deviendra sans contredit un incontournable dans la ville de Québec. Occupant le quadrant sud-ouest de l'autoroute Robert-Bourassa et du boulevard Lebourgneuf, voisin des Galeries de la Capitale, Quartier Mosaïque s'intégrera harmonieusement au secteur Lebourgneuf.

«?Nous croyons au secteur Lebourgneuf, qui est en pleine ébullition depuis des décennies. C'est très dynamisant de contribuer à cet élan de développement majeur en offrant, sur un site magnifique, un style de vie incomparable, alliant la vie urbaine et la nature?», a expliqué d'entrée de jeu M. René Bellerive, président de Kevlar et représentant des partenaires de Quartier Mosaïque.

Quartier Mosaïque, un art de vivre

Animés par le désir de créer un nouveau style de vie de quartier, les promoteurs ont porté une attention particulière à l'emplacement qu'occupera chacun des bâtiments, mais également à l'aménagement du site. Situé en plein coeur de la ville, il sera aménagé pour mettre en valeur les facilités qu'offre le secteur Lebourgneuf : accès direct à un boisé magnifique, réseau de pistes cyclables à proximité, desserte de transport en commun rapidement accessible, etc.

Les commerces de proximité, les multiples restaurants, les Galeries de la Capitale et son offre alléchante, les activités de loisirs (golf, cinéma, etc.) seront quotidiennement à la portée des futurs résidents. De plus, au coeur même de Quartier Mosaïque, une diversité de services exceptionnels sera proposée, notamment des piscines extérieures chauffées - dont certaines disposées sur le toit d'édifices - et des espaces de vie en abondance.

«?Dans les faits, ce que l'on souhaite depuis le début de projet, c'est offrir un milieu de vie exceptionnel et intergénérationnel faisant place à l'art de vivre. L'alliance créée entre la nature, l'accessibilité aux commerces de toutes sortes et l'offre de service que nous développons directement sur le site permettront aux résidents de Quartier Mosaïque de profiter de la ville et de la vie!?», a commenté René Bellerive.

La rencontre des générations

Le désir des promoteurs est d'offrir aux futurs résidents un milieu de vie unique et de qualité supérieure. Il faut ajouter à cela une volonté réelle de créer un environnement favorable à la mixité pour faire se côtoyer les différentes générations qui habiteront et feront vivre Quartier Mosaïque au cours des prochaines années. Professionnels, retraités, étudiants : tous mettront leur teinte colorée pour créer cette mosaïque intergénérationnelle.

Une résidence pour aînés, Le Marc-Aurèle, qui a déjà commencé à lever de terre, est un des éléments clés de cette rencontre souhaitée. Celle-ci s'incarnera, de plus, à l'intérieur des zones communes, au rez-de-chaussée des 11 bâtiments. Ces derniers seront en effet autant d'occasions de créer des liens, d'organiser les activités et de favoriser les échanges entre les citoyens du quartier. «?Que ce soit à l'intérieur d'un café d'un des projets locatifs, au salon de thé de la résidence pour aînés ou au travers d'une marche dans les sentiers menant au boisé, différents emplacements seront prévus et évolueront avec les résidents, afin de favoriser cette mixité générationnelle que nous voulons implanter?», a renchéri le représentant des promoteurs, M. Bellerive.

À chacun sa couleur

Comme trame de fond à l'ensemble du projet, les couleurs seront très présentes, à l'image d'une vraie mosaïque. Une touche de couleurs se retrouvera sur chaque immeuble et ceux-ci auront leur propre identité colorée!

Pour en connaître davantage et s'inscrire directement sur le Web pour être dans les premiers à réserver son unité, il est possible de se rendre au www.quartiermosaique.com.

Un bureau de location et des ventes, situé directement sur le site de Quartier Mosaïque au 2013, boul. Lebourgneuf, ouvrira ses portes dans les prochaines semaines afin de recevoir les clients.

À propos de Constrobourg

Constructeur de passion, leader de projets novateurs et contemporains, toujours respectueux des plus hautes normes de qualité de construction et à la fine pointe des innovations en matière environnementale, voilà ce qui fait la force et la réputation de Constrobourg. Chef de file de l'industrie de la construction résidentielle à Québec depuis 25 ans, Constrobourg accompagne ses clients avec passion et rigueur. Plus de 50 projets portent la signature Constrobourg dans la région de Québec.

À propos de Kevlar

Depuis sa fondation, Kevlar se démarque par sa vaste expérience immobilière. L'entreprise ne se contente pas de suivre les normes. Elle les définit, les établit, sans compromis.

L'immobilier qui inspire, l'immobilier qui attire est celui qui se distingue. Par son audace, sa créativité, son inventivité autant que par sa pertinence, sa qualité, sa valeur ajoutée. Kevlar construit sa réputation sur sa capacité à voir au-delà des tendances, à hausser sans cesse la barre de l'excellence. Qu'elles soient résidentielles, commerciales ou industrielles, ses réalisations sont appréciées et recherchées. Parce qu'elles sont incomparables et profitables.

À propos de Groupe Patrimoine

Groupe Patrimoine est un promoteur et gestionnaire de résidences privées pour aînés, principalement dans la grande région de Québec, mais aussi à Warwick et à Longueuil. Groupe Patrimoine existe depuis plus de 25 ans et est en phase de croissance et de développement, avec des projets de résidences pour aînés autonomes et de résidence dédiée pour aînés atteints de troubles de la mémoire : Humanitæ. L'équipe de professionnels de Groupe Patrimoine accueille et prend soin quotidiennement de plus de 1?000 aînés, dans les différentes résidences du Groupe.

À propos de Pomerleau

Pomerleau est née en 1966 à St-Georges de Beauce. Cinquante ans plus tard, Pomerleau est un chef de file de l'industrie de la construction au Québec et un joueur dominant au Canada. Employant plus de 4?000 employés à travers le pays, l'entreprise a la capacité de diriger plus de 150 chantiers simultanément, que ce soit des bâtiments, des infrastructures ou des travaux civils.

Images, vidéo promotionnelle et communiqué de presse accessibles au www.quartiermosaïque.com/media

Crédit Images et vidéo promotionnelle : Quartier Mosaïque

SOURCE Kevlar

Communiqué envoyé le 12 novembre 2019 à 15:15 et diffusé par :