L'entreprise canadienne de OUTFRONT Media assure une forte présence à Montréal grâce au nouveau partenariat avec BIXI

BIXI confie la gestion et la vente de plus de 600 faces publicitaires à OUTFRONT à Montréal

NEW YORK, le 12 novembre 2019 /CNW/ - OUTFRONT Media Inc. (Bourse de New York : OUT), annonce aujourd'hui que son entreprise canadienne s'associe à l'organisme de vélopartage BIXI pour offrir aux annonceurs 600 faces publicitaires en mobilier urbain dans les quartiers métropolitains de Montréal. L'inventaire BIXI s'intègre parfaitement aux actifs existants de OUTFRONT et offre une solution complète d'affichage extérieur qui comprend 1 250 faces statiques et 27 faces numériques assurant une couverture imbattable du marché et un accès à un public actif, socialement responsable et soucieux de l'environnement.

« L'acquisition de 600 faces publicitaires en mobilier urbain situées au centre-ville ainsi que dans l'ensemble du grand Montréal change la donne pour OUTFRONT dans le portrait Montréalais, car elle nous place littéralement partout sur la carte et offre à nos clients un guichet unique viable », a déclaré Paul Desjardins, vice-président des ventes - région de l'est, OUTFRONT Média Canada.

BIXI a confié à OUTFRONT la gestion des ventes, de l'installation et de l'entretien des stations BIXI pour les cinq prochaines années. Il s'agit du premier partenariat de vélopartage pour OUTFRONT Média Canada qui s'appuie sur une expertise déjà établie au sud de la frontière où l'équipe américaine de OUTFRONT gère avec succès depuis plusieurs années des stations de vélopartage à Los Angeles, à Washington, à Boston et à Philadelphie.

OUTFRONT est fière de collaborer avec BIXI dont l'objectif est de rendre leur mode de transport écologique accessible aux Montréalais dans les 19 arrondissements d'ici 2028. OUTFRONT a très hâte de participer au développement futur et à la croissance stratégique du réseau de BIXI.

« OUTFRONT a été immédiatement enthousiasmée par cette chance de travailler avec BIXI à Montréal, une ville qui est très favorable au vélo et qui a été l'une des premières en Amérique du Nord à déployer un programme de vélopartage », a déclaré Michele Erskine, PDG, OUTFRONT Média Canada.

« Nous sommes heureux de nous joindre à une équipe aussi professionnelle et résolument tournée vers l'avancement de l'affichage urbain. Avec OUTFRONT, nous avons un partenaire capable de nous aider non seulement dans la représentation, mais également dans le développement global de l'offre publicitaire du réseau BIXI. », a déclaré Christian Vermette, directeur général, BIXI Montréal.

À propos de OUTFRONT Media Inc.

OUTFRONT (NYSE : OUT) tire parti de la puissance de la technologie, de l'emplacement ainsi que de la créativité pour relier les marques aux consommateurs à l'extérieur de leur domicile grâce à l'un des services les plus importants et les plus diversifiés de panneaux publicitaires, de moyens de transport et d'actifs mobiles en Amérique du Nord. Grâce à sa plateforme technologique, OUTFRONT changera fondamentalement la façon dont les annonceurs mobilisent leur public en déplacement.

